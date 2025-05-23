Kahramanmaraş’ta korkunç trafik kazası: 1 ölü 8 yaralı!

Giriş Tarihi: 23.05.2025 15:40:32 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 15:44:09

Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin özel halk otobüsüne arkadan çarpması sonucu 22 yaşındaki Esra Baran yaşamını yitirdi, 8 kişi ise yaralandı.

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda Can Pazarı

Kaza, sabah saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, K.A. yönetimindeki 06 DSV 317 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen M.K. idaresindeki 46 H 0062 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü K.A. ve otobüste bulunan 8 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Esra Baran'dan Acı Haber

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 22 yaşındaki Esra Baran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Genç kadının ölümü, yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

Soruşturma Başlatıldı

Polis ekipleri, kazanın meydana geliş sebebiyle ilgili inceleme başlattı. Araçların çarpışma anına ilişkin teknik raporlar hazırlanırken, kazaya dair soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.