Türkiye 2025’in ilk 4 ayda 12,7 milyon ziyaretçi ağırladı! İlk sırada hangi ülke var?

Turist (DHA)

ALMANYA İLK SIRADA YER ALDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Türkiye'ye bu yılın ilk 4 ayında gelen 12 milyon 744 bin 84 ziyaretçinin 10 milyon 590 bin 9'unu yabancılar, 2 milyon 154 bin 75'ini de yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Yılın 4 aylık döneminde, en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya 1 milyon 143 bin 107 ziyaretçi ile ilk sırada yer aldı.