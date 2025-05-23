Balya balya paraları TikTok’ta yayımladılar! Her çeşit suç var

5 BİN LİRA BİR MİLYON OLDU

Yıldırım hakkında tefecilik suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yaşadıklarını anlatan Enserçakan, "Hasan Yıldırım ile Kemeraltı'nda bulunan arsadaki hissemi satın almak istemesi üzerine tanıştım. Hisseme karşılık bana elden 10 bin lira verdi. Kıbrıs'tan döndükten sonra iş bulamadım ve arkadaşımda misafir olarak kalmaya başladım. Aldığım 5 bin liralık borcu bir milyona çıkardılar. Çanakkale'de annemden kalan arsalara tedbir koydurmuşlar" dedi.