Balya balya paraları TikTok'ta yayımladılar! Her çeşit suç var
İzmir'de yaşayan Hasan ve Nuri Yıldırım kardeşlerin dolandırıcılık yoluyla insanları mağdur ettikleri ortaya çıktı. Dolandırıcılıktan elde ettikleri paraları TikToktan yayınlayan kardeşlerin tefecilik de yaptığı öğrenildi.
İzmir'de yaşayan 54 yaşındaki Cengiz Ünal'ın satmaya çalıştığı villasını, havale oyunlarıyla bedelsiz ele geçirip, bu dolandırıcılıktan sağladıkları paraları balya balya TikTok'ta yayınlayan perdeci Hasan ve Nuri Yıldırım kardeşlerin, çok sayıda insanı mağdur ettikleri öğrenildi.
SENETE İMZA ATTI Kıbrıs'tan Türkiye'ye döndükten sonra iş bulamayınca, Hasan Yıldırım'dan 2013'te 5 bin lira borç alan 61 yaşındaki Füsun Enserçakan karşılığında da önüne konulan senede imza attı.
İddiaya göre, 5 bin liralık borç senedindeki tutar 300 bin liraya yükseltilerek icra takibi başlatıldı. Bu arada borç, faiziyle birlikte bugüne kadar 1 milyon liraya yükseldi. Enserçakan'ın şikayeti üzerine
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Hasan Yıldırım hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.
5 BİN LİRA BİR MİLYON OLDU
Yıldırım hakkında tefecilik suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yaşadıklarını anlatan Enserçakan,
"Hasan Yıldırım ile Kemeraltı'nda bulunan arsadaki hissemi satın almak istemesi üzerine tanıştım. Hisseme karşılık bana elden 10 bin lira verdi. Kıbrıs'tan döndükten sonra iş bulamadım ve arkadaşımda misafir olarak kalmaya başladım. Aldığım 5 bin liralık borcu bir milyona çıkardılar. Çanakkale'de annemden kalan arsalara tedbir koydurmuşlar" dedi.
SOSYAL MEDYADAN YAYIMLADILAR
Suç makinası kardeşlerin haksız kazanç ile ele geçirdikleri paraları sosyal medya hesaplarından yayınlayıp şov yaptıkları ortaya çıktı.