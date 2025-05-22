ABD’li uzman Sharon Slater’den Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: İstanbul Sözleşmesi’nden çekildiği için takdir ediyorum

Uluslararası Aile İzleme Örgütü (FWI) Başkanı Sharon Slater (AA)
Slater, bu eğitim modellerinin gençleri ailelerinden ve geleneksel değerlerden uzaklaştırmayı hedeflediğini öne sürdü.
KENTLEŞMEYLE GENİŞ AİLE YAPISI ÇEKİRDEK AİLEYE DÖNÜŞÜYOR
Rahmatullayeva, dijital çağın kadınların iş ve eğitim hayatında daha aktif rol almasına katkı sağladığını belirtirken, aynı zamanda artan boşanma oranları gibi olumsuz etkilerin de gözlemlendiğine işaret etti.
Aile yapısının küresel ısınma ve şehirleşme gibi faktörlerden de etkilendiğini söyleyen Rahmatullayeva, kentleşme süreciyle geniş aile yapısının yerini çekirdek aileye bıraktığını, ailelerin genellikle tek çocuk sahibi olduğunu ve köylerden şehirlere göç ederken yalnızca çekirdek ailenin taşındığını ifade etti.
Tüm dünyada etkisini gösteren iklim değişikliğinin aile hayatını da etkilediğini söyleyen Rahmatullayeva, bu durumun aileler üzerindeki ekonomik yükü önemli ölçüde artırdığını kaydetti.
Aile (AA)
"ABD VE BATILI VAKIFLAR GELENEKSEL AİLE YAPISINA ZARAR VERİYOR"
Gennarini, ABD ve Batılı vakıfların, cinsiyet eşitliği ve üreme sağlığı gibi kavramları kullanarak geleneksel aile yapısına zarar verdiğini ileri sürdü.
BM'nin sosyal politika kararlarının artık çoğunlukla Batılı ülkelerin siyasi görüşlerine göre şekillendiğini belirten Gennarini, gelişmekte olan birçok ülkenin bu politikalara karşı çıkmak yerine ekonomik kaygılar nedeniyle sessiz kaldığını vurguladı.
Gennarini, "Eğer ailenin geleceğimiz olmasını istiyorsak buna bir son vermeliyiz çünkü Avrupa Birliği aileye hiç inanmıyor ve yaptığı hatalarla tüm dünyayı peşinden sürüklüyor." ifadesini kullandı.
Uluslararası Aile İzleme Örgütü (FWI) Başkanı Sharon Slater (AA)
"TRANS BİREYLERE YÖNELİK İLAÇ VE CERRAHİ PAZARININ 1,5 MİLYAR DOLARA ULAŞMASI BEKLENİYOR"
Kiristaev, büyük ilaç şirketlerinin (Big Pharma) ABD Kongresi, askeri-sanayi kompleksiyle işbirliği içinde küresel bir nüfus kontrol politikası izlediğini savundu.
Çocukların biyolojik cinsiyetlerinden uzaklaştırıldığını ve pahalı hormon tedavilerine yönlendirildiğine işaret eden Kiristaev, "Trans bireylere yönelik ilaç ve cerrahi pazarının 2025 itibarıyla 1,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor." dedi.
Kiristaev, Gürcistan ve Ukrayna'daki bazı laboratuvarları örnek göstererek, özellikle çocuklar üzerinde denetimsiz deneyler yapıldığını iddia etti.