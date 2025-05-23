CHP’li İBB’ye yolsuzluk operasyonunda yeni detay! Rüşvetin kaydı var | İş insanı Celal Çakmak’tan Murat Ongun’la ilgili şok ifade

İBB'de yolsuzluk, rüşvet ve adrese teslim ihalelerle ilgili yapılan soruşturmada, her gün yeni bir detay ortaya çıkmaya başladı.

Müşteki şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade veren iş insanı Celal Çakmak , Bakırköy'de işlettiği mülkiyeti İBB'ye ait otoparkın kira sözleşmesinin uzatılması karşılığında tutuklu Medya A.Ş Genel Müdürü ve Ekrem İmamoğlu 'nun danışmanı Murat Ongun 'un kendisinden telefonda 20 milyon TL istediğini söyledi.

Emrah Bağdatlı (Takvim.com.tr)

Ongun'a en yakın arkadaşı Emrah Bağdatlı vasıtasıyla iki parça halinde toplamda 4 milyon 800 bin TL verdiğini, Buğra Gökçe'ye ise 10 bin dolar ödediğini belirtti.

Ongun'un kendisinden 20 milyon TL istediğine ilişkin ses kaydının bulunduğunu ve rüşvetin ses kaydını dosyaya sunacağını beyan etti.

13 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Öte yandan İBB yolsuzluk soruşturmasında Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı.