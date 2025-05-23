Başkan Erdoğan müjdeyi verdi Hazine ve Maliye Bakanlığı detayları açıkladı: KOBİ’lere 30 milyar destek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, imalatçı KOBİ'lerin yararlanabilmesi için 30 milyar liralık yeni destek paketini devreye alacak, kefalet limiti 25 milyar lira olacak.

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan dönüşü yaptığı konuşmada, iş dünyasına destek için Kredi Garanti Fonunu (KGF) önemsediğini belirterek, "KGF'den tulumbaya suyu dökmekte fayda var ki hareketlensin. İnşallah yeni dönemde çok daha farklı bir adımı atacağız." ifadelerini kullanmıştı.