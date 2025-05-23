Beyaz Saray’dan skandal karar: Harvard’a Filistin engeli

ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi Filistin yanlısı öğrencilerin eylem yaptığı üniversitelerden biri olan Harvard Üniversitesi'nin uluslararası öğrencileri kaydetme yetkisini iptal etti.

Harvard'da Filistin eylemi, AFP

ABD'DEN SKANDAL HARVARD KARARI

ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Harvard artık yabancı öğrenci kaydedemiyor ve mevcut yabancı öğrenciler transfer olmak zorunda, aksi takdirde yasal statülerini kaybedecekler" ifadelerine yer verildi.

Harvard'da Filistin eylemi, AFP

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN KAYDI YAPILMAYACAK

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, üniversitenin geçen ay İç Güvenlik Bakanlığı tarafından talep edilen yabancı öğrencilere ait davranış kayıtlarını teslim etmeyi reddetmesini gerekçe göstererek, Harvard Üniversitesinin Öğrenci ve Değişim Ziyaretçi Programı (SEVP) sertifikasının iptal edilmesini emretti.

Beyaz Saray perşembe günü yaptığı açıklamada, "Yabancı öğrencileri kaydettirmek bir hak değil, ayrıcalıktır" dedi ve Harvard yönetimini "bir zamanlar büyük olan kurumlarını, Amerikan karşıtı, Yahudi karşıtı, terör yanlısı kışkırtıcıların yuvasına dönüştürmekle" suçladı.

Beyaz Saray sözcüsü Abigail Jackson, CNN'e yaptığı açıklamada, "Amerikalı öğrencileri olumsuz etkileyen yaygın sorunları ele almak için defalarca harekete geçmede başarısız oldular ve şimdi eylemlerinin sonuçlarına katlanmak zorundalar" dedi.

Harvard'da Filistin eylemi, AFP

FİLİSTİN EYLEMLERİNİ ENGELLEYEMEDİLER, HARVARD'A ÇÖKTÜLER

Harvard ve Trump yetkilileri aylardır çatışma halindeler. Harvard'daki Filistin yanlısı eylemlerin ardından yönetim, üniversitenin kampüs programlamasında, politikalarında, işe alımlarında ve kabul süreçlerinde, kampüsteki antisemitizmi ortadan kaldırmak ve "ırkçı 'çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık' uygulamalarını" ortadan kaldırmak için değişiklikler yapmasını talep ediyor.

Harvard'da Filistin eylemi, AFP

Ancak üniversite yönetimi, öğrenci ve personelin "bakış açısının" "denetlenmesi" de dahil olmak üzere taleplerin çoğunun federal hükümetin rolünün çok ötesine geçtiğini ve Harvard'ın anayasal haklarını ihlal edebileceğini savunuyor.