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Yücel’den transfer müjdesi

Hüseyin Yücel, “Kanat ve bek transferi için isimleri bulduk. Elimizden oyuncu çıkarmamız lazım. Yarın (bugün) bir transfer olabilir”dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 31 Ağustos 2024
Yücel’den transfer müjdesi

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Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel Monaco'daki kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu. Orta şekerli bir kura çektiklerini belirten Yücel, "İlk hedefimiz gruptan çıkmak" ifadelerini kullandı. Başarılı yönetici transferle ilgili de, "Kanat ve bek için arayışlarımız vardı. Bulduk ama sıkıntımız var. 14 yabancı sınırı var, elimizden oyuncu çıkarmamız lazım. Gitmek istemeyen oyuncular var. Güzel haberler gelecek diye düşünüyorum. Yarın (bugün) belki bir transfer olabilir" dedi. Yücel, Angelo Gabriel için ise "Gabriel ismi beklemede. Gündemimizde. Transferin son gününe kadar süre istediler. Yarın (bugün) son gün onun için. Alternatif ismimiz de var Angelo'nun dışında" ifadelerini kullandı.

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