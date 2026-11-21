Polise "Sizi hiç sevmedim" sözleriyle gündem olmuştu! 24 yaşındaki Süleyman Bayraktar babası tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
Bursa'nın Mudanya ilçesinde 51 yaşındaki Serkan Bayraktar, tartıştığı oğlu Süleyman Bayraktar'ı tüfekle vurarak öldürdü. Aylar önce 3.50 promil alkollü araç kullanırken polise söylediği sözlerle gündeme gelen 24 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde baba ile oğlu arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Serkan Bayraktar (51), tartıştığı oğlu Süleyman Bayraktar'ı (24) evde bulunan tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan baba hakkında soruşturma başlatıldı.
TARTIŞMA CİNAYETLE SONUÇLANDI
Olay, saat 02.00 sıralarında Mudanya ilçesine bağlı kırsal Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan Bayraktar ile oğlu Süleyman Bayraktar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda baba, evdeki tüfeği alarak oğluna ateş etti.
Vücuduna isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığılan Süleyman Bayraktar için ihbarda bulunuldu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 24 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği belirlendi.
Süleyman Bayraktar'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Baba Serkan Bayraktar ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
3.50 PROMİLLE POLİSE YAKALANMIŞTI
Hayatını kaybeden Süleyman Bayraktar, 13 Nisan 2026'da Mudanya ilçesi Güzelyalı Burgaz Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasının ardından gündeme gelmişti. Kazanın ardından trafik polislerinin yaptığı kontrolde 3.50 promil alkollü olduğu belirlenen genç, ehliyetine el konulacağını öğrenince polis ekipleriyle tartışmıştı.
Polislere, "Ben zaten polis teşkilatını hayatım boyunca sevmedim, hâlâ sevmiyorum. Hayatta sevmem. Benim işim ehliyetle" diyen Süleyman Bayraktar'a polislerin "O zaman içmeyeceksin" yanıtı kameralara yansımıştı.
Genç adamın öldürülmesinin ardından aylar önce polis ekipleriyle yaşadığı diyalogun görüntüleri yeniden gündeme geldi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.