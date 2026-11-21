Her iki eş adayı 18-25 yaşında

Buna göre, eş adaylarının her ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira faizsiz kredi veriliyor. Eş adaylarından birinin 26-29 yaş aralığında olması durumunda ise kredi tutarı 200 bin lira olarak uygulanıyor. Krediler 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz şekilde sunuluyor.

Daha fazla genç çiftin fondan yararlanması amacıyla ocak ayında kredi miktarlarının güncellendiğini belirten Bakan Göktaş, destek tutarlarının yaş şartına göre belirlendiğini açıkladı.

AİLE VE GENÇLİK FONU KREDİ TUTARI NE KADAR?

AİLE VE GENÇLİK FONU'NA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Aile ve Gençlik Fonu evlilik kredisi desteğinden yararlanmak isteyen çiftlerin belirlenen başvuru şartlarını karşılaması gerekiyor. Her iki eş adayının da 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşını doldurmamış olması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve Türkiye'de ikamet etmesi şartı aranıyor.

Başvuru tarihinde resmi nikâh tarihine en az 2, en fazla 6 ay kalmış olması gerekiyor. Gelir şartında ise çiftlerin son 6 aylık gelir ortalaması ile son aya ait gelir toplamı ayrı ayrı değerlendiriliyor. Her iki gelir tutarının da asgari ücretin 2,5 katını aşmaması gerekiyor.

Ayrıca eş adaylarının taşınmaz sahibi veya taşınmaz hissedarı olmaması, devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa ve uyuşturucuya ilişkin belirlenen suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyetlerinin bulunmaması şartı aranıyor. Daha önce Aile ve Gençlik Fonu kapsamında kredi kullanmamış olmak da başvuru koşulları arasında yer alıyor.

Başvuru sahiplerinin, Bakanlık tarafından düzenlenen evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerine katılmayı ve evlilik sonrasındaki 2 yıl içerisinde sunulacak eğitim hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmesi gerekiyor.