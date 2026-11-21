Aile ve Gençlik Fonu'ndan kasımda 11 bin 224 gence ödeme! 250 bin TL faizsiz evlilik kredisi nasıl alınır?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında kasım ayında 11 bin 224 gence 1 milyar 277 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. Fona yapılan başvurular 321 bin 246'ya ulaşırken, bugüne kadar 249 bin 686 gence toplam 24 milyar 83 milyon lira faizsiz kredi desteği sağlandı. Peki, Aile ve Gençlik Fonu'na kimler başvurabilir, evlilik kredisi ne kadar, ödemeler nasıl yapılıyor?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gençlerin evlilik sürecini desteklemek ve aile kurumunu güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin güncel verileri paylaştı. Türkiye'nin yer altı kaynaklarından elde edilen gelirlerle finanse edilen fon kapsamında kasım ayında 11 bin 224 gence 1 milyar 277 milyon lira ödeme gerçekleştirildi.
641 ÇİFTİN BORCUNUN TAMAMI HİBE EDİLDİ
Bakan Göktaş, bugüne kadar 25 bin 701 çiftin ilk çocuk nedeniyle 12 aylık taksitlerinin hibe edilmesi ve kalan borçlarının 12 ay ertelenmesi hakkından yararlandığını açıkladı. İki ve üzeri çocuk sahibi olan 641 çiftin ise borcunun tamamı hibe edildi.
Fon kapsamında desteklenen 26 bin 342 çiftin toplam 26 bin 993 çocuğu dünyaya geldi.
279 BİN 190 GENCE EĞİTİM VE DANIŞMANLIK DESTEĞİ
Aile ve Gençlik Fonu'nun 2024 yılında pilot illerde başlatıldığını, 2025 yılında ise Türkiye geneline yayıldığını hatırlatan Göktaş, gençlere yalnızca maddi destek sunmadıklarını vurguladı.
Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:
"Gençlerimizin yuva kurma hayallerini destekliyor, güçlü ailelerin temellerini birlikte atıyoruz. 2024 yılında pilot illerde hayata geçirdiğimiz ve 2025 yılında Türkiye geneline yaygınlaştırdığımız Aile ve Gençlik Fonu'na yapılan başvurular 321 bin 246'ya ulaştı. Bu ay 11 bin 224 gencimize 1 milyar 277 milyon liralık ödeme gerçekleştirdik. Böylece evlilik yolundaki 249 bin 686 gencimize 24 milyar 83 milyon lira tutarında sıfır faizli kredi desteği sağlamış olduk. Maddi desteğin yanı sıra eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle de bugüne kadar 279 bin 190 gencimizin yanında olduk."
Göktaş, 81 ilde uygulanan projeye başvuruların 321 bin 246'ya ulaştığını belirterek gençlerin başvurularını ailegenclikfonu.aile.gov.tr adresi veya e-Devlet üzerinden yapabileceğini bildirdi.
AİLE VE GENÇLİK FONU KREDİ TUTARI NE KADAR?
Daha fazla genç çiftin fondan yararlanması amacıyla ocak ayında kredi miktarlarının güncellendiğini belirten Bakan Göktaş, destek tutarlarının yaş şartına göre belirlendiğini açıkladı.
Buna göre, eş adaylarının her ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira faizsiz kredi veriliyor. Eş adaylarından birinin 26-29 yaş aralığında olması durumunda ise kredi tutarı 200 bin lira olarak uygulanıyor. Krediler 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz şekilde sunuluyor.
Gelir şartında da düzenlemeye gidildiğini hatırlatan Göktaş, son 6 aylık gelir değerlendirmesinde esas alınan sınırın asgari ücretin 2 katından 2,5 katına yükseltildiğini belirtti.
AİLE VE GENÇLİK FONU'NA KİMLER BAŞVURABİLİR?
Aile ve Gençlik Fonu evlilik kredisi desteğinden yararlanmak isteyen çiftlerin belirlenen başvuru şartlarını karşılaması gerekiyor. Her iki eş adayının da 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşını doldurmamış olması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve Türkiye'de ikamet etmesi şartı aranıyor.
Başvuru tarihinde resmi nikâh tarihine en az 2, en fazla 6 ay kalmış olması gerekiyor. Gelir şartında ise çiftlerin son 6 aylık gelir ortalaması ile son aya ait gelir toplamı ayrı ayrı değerlendiriliyor. Her iki gelir tutarının da asgari ücretin 2,5 katını aşmaması gerekiyor.
Ayrıca eş adaylarının taşınmaz sahibi veya taşınmaz hissedarı olmaması, devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa ve uyuşturucuya ilişkin belirlenen suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyetlerinin bulunmaması şartı aranıyor. Daha önce Aile ve Gençlik Fonu kapsamında kredi kullanmamış olmak da başvuru koşulları arasında yer alıyor.
Başvuru sahiplerinin, Bakanlık tarafından düzenlenen evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerine katılmayı ve evlilik sonrasındaki 2 yıl içerisinde sunulacak eğitim hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmesi gerekiyor.
EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile ve Gençlik Fonu başvuruları internet üzerinden gerçekleştiriliyor. Evlilik kredisi almak isteyen çiftler, ailegenclikfonu.aile.gov.tr adresine girerek başvuru ekranından e-Devlet sistemine yönlendiriliyor.
Eş adaylarından biri başvuruyu başlatabiliyor. Ancak diğer adayın da e-Devlet üzerinden başvuruyu onaylaması gerekiyor. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından şartları karşılayan çiftler, evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık programlarına katılıyor. Başvuru süreci e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor.
EVLİLİK KREDİSİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?
Aile ve Gençlik Fonu kapsamında kredi almaya hak kazanan çiftlere ödeme, nikâh işlemlerinin tamamlanmasının ardından yapılıyor. Çiftlerin nikâh sonrasında 30 gün içerisinde e-Devlet üzerinden evlilik bildirimini gerçekleştirmesi gerekiyor.
Nikâh bildiriminin yapıldığı tarihi takip eden ayın 20'sinden sonraki ilk iş gününde kredi tutarı, banka tarafından başvuru sahibi adına açılan hesaba aktarılıyor.
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ NASIL YAPILIYOR?
48 ay vadeli olarak verilen kredide ilk 24 ay geri ödeme alınmıyor. Geri ödemeler 25'inci aydan itibaren 24 eşit taksit halinde gerçekleştiriliyor.
Çocuk sahibi olan çiftlere ise ek geri ödeme kolaylığı sağlanıyor. İlk çocuk sahibi olunması halinde 12 aylık taksit tutarı hibe ediliyor, kalan borç ise 12 ay erteleniyor. Erteleme süreciyle birlikte 60 aya uzayan vade içerisinde ikinci çocuk sahibi olunması durumunda kalan borcun tamamı siliniyor.