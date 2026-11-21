Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Orhan Camii'nde sabah namazı saatlerinde park yeri nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre, namaz kılmak için camiye gelen bir kişi, aracını dubaların bulunduğu alana park etti.

Kendisinden özür dileyen kişinin boğazına sarılan öfkeli şahıs, "Seni de vururum, arabanı da kırarım. Haftaya bu camiye gelme" sözleriyle tehditler savurdu. Cami önünde yaşanan gerginlik cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sabah namazı için camiye gelen bir kişi, aracını park ettiği yer nedeniyle başka bir şahsın tehdit ve hakaretlerine maruz kaldı.

Sabah namazı çıkışı saldırgan tehditlerle boğazına sarıldı (Foto: İHA)

PARK YERİ NEDENİYLE GERGİNLİK ÇIKTI

Aracıyla aynı noktaya mal indirmek için gelen başka bir şahıs, park edilen araç nedeniyle beklemek zorunda kaldı. Bir süre araç sahibinin gelmesini bekleyen şahıs, öfkesine hâkim olamadı.

Namazın ardından aracının yanına gelen kişiye parmak sallayarak tepki gösteren şahıs, daha sonra boğazına sarıldı.

"HAKKINI HELAL ET, NAMAZDAYDIM" DEDİ AMA ÖFKESİ DİNMEDİ

Saldırıya uğrayan kişi, "Hakkını helal et, namazdaydım" diyerek özür dilemesine rağmen öfkeli şahsı sakinleştiremedi. Şahıs, "Helal melal yok. Haftaya bu camiye gelme. Bir saat mal indirmek için bekliyorum, işe gideceğim. Seni de vururum, arabanı da kırarım. Bıktım sizden. 45 senedir ne cuması bitiyor ne kandili ne Ramazan'ı. Başka cami mi yok? Haftaya buraya gelme. Plakanı aldım" ifadelerini kullandı.

Sabah namazı çıkışı ölüm tehdidi!

DUBALARI YERE FIRLATTI, CAMİ HOCASINA DA KÜFRETTİ

Tehdit ve hakaretlerini sürdüren şahıs, ardından dubaları alarak yere fırlattı. Çevrede bulunan kişilere "Hocayı çağırın" diye seslenen şahıs, cami hocasına yönelik de küfürlü ifadeler kullandı.

TEHDİT ANLARI KAMERADA

Sabah namazının ardından cami önünde yaşanan gerginlik, çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülere, öfkeli şahsın araç sahibinin boğazına sarıldığı, tehditler savurduğu ve dubaları yere fırlattığı anlar yansıdı.

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