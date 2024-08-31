Medina için son kez!

Amrabat'ı kadrosuna katan Fenerbahçe orta sahaya bir taviye daha yapmayı planlıyor. Sarı-Lacivertliler rotasını tekrar bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü ancak anlaşma sağlayamadığı Medina'ya çevirdi. Arjantin ekibi Boca Juniors'da forma giyen 22 yaşındaki orta saha için son bir hamle yapılacağı öğrenildi. Fenerbahçe'nin bonservisinin 6 ayrı şahsa ait olduğu öne sürülen genç yıldız için Arjantin ekibiyle son kez görüşeceği ve bu sorunun aşılamaması halinde de transferden vazgeçeceği ifade ediliyor. Sarı-Lacivertller, Medina'nın alternatifi olarak belirlediği ismi ise Fransa'da buldu.

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Kanarya'nın Marsilya'da forma giyen Faslı orta Azzedine Ounahi için Fransız kulübü ile kısa süre içinde temaslara resmi başlayacağı ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında forma giyebilen 24 yaşındaki orta sahanın Marsilya ile olan kontratı 2027'de sona erecek.