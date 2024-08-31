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Medina için son kez!

Fenerbahçe bonservisi 6 ayrı şahsa ait olduğu öne sürülen Cristian Medina için son kez bir hamle yapacak. Transferdeki sorun çözülmezse Marsilyalı Ounahi için harekete geçilecek

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 31 Ağustos 2024
Medina için son kez!

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Amrabat'ı kadrosuna katan Fenerbahçe orta sahaya bir taviye daha yapmayı planlıyor. Sarı-Lacivertliler rotasını tekrar bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü ancak anlaşma sağlayamadığı Medina'ya çevirdi. Arjantin ekibi Boca Juniors'da forma giyen 22 yaşındaki orta saha için son bir hamle yapılacağı öğrenildi. Fenerbahçe'nin bonservisinin 6 ayrı şahsa ait olduğu öne sürülen genç yıldız için Arjantin ekibiyle son kez görüşeceği ve bu sorunun aşılamaması halinde de transferden vazgeçeceği ifade ediliyor. Sarı-Lacivertller, Medina'nın alternatifi olarak belirlediği ismi ise Fransa'da buldu.

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Kanarya'nın Marsilya'da forma giyen Faslı orta Azzedine Ounahi için Fransız kulübü ile kısa süre içinde temaslara resmi başlayacağı ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında forma giyebilen 24 yaşındaki orta sahanın Marsilya ile olan kontratı 2027'de sona erecek.

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