Akkuyu Nükleer Güç Santrali (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



Ancak bana kalırsa Akkuyu'nun en az elektrik üretimi kadar önemli, belki de gelecek nesillere bırakacağı en değerli mirası insan kaynağı. İki ülke arasındaki eğitim programıyla bugüne kadar 320'den fazla Türk mühendis mezun oldu. Hedef yaklaşık 600 mühendis yetiştirmek. Yakında güç ünitesinde göreve başlayacak 18 operatörden 5'i Türk olacak. Üstelik hikaye Akkuyu ile sınırlı değil. Likhachev, Türk uzmanları Kazakistan, Özbekistan ve Macaristan'daki projelerine dahil ettiklerini, bu iş birliğinin devam edeceğini de anlattı. İşte nükleer teknolojinin gerçek kazanımlarından biri de bu. Henüz ilk nükleer santralini devreye almamış bir ülke, dünyanın farklı coğrafyalarında görev yapabilecek nükleer uzmanlar yetiştiriyor.

Görüşmemizde Akkuyu'nun ortaklık yapısını da konuştuk. Türk şirketlerinin projeye ortak olma ihtimalini sorduğumda Likhachev, bunun hükümetler arası anlaşmada zaten öngörüldüğünü, %49 hissede ortaklık olabileceğini hatırlattı. Bugün hem Türk şirketleriyle hem de üçüncü ülkelerden yatırımcılarla görüşmeler sürüyor.