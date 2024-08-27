Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti tarzlarını değiştirdi!

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, önceki akşam Etiler'deki bir mekan çıkışında görüntülendi. Çıkışta hemen araçlarına binen çift, ayaküstü gazeteciler ile camı açarak sohbet etti. Halit Ergenç, "Londra'ya gelip gidiyoruz. Sakallarımı soruyorlar sık sık, yeni bir iş için uzattım yine sakallarımı..." dedi. Korel, Londra'daki yaşamlarından bahsetti. Güzel oyuncu, "Burada nasılsa orada da öyleyiz aslında... Orası daha sakin ve yavaş bir hayat. Buraya gelip gidiyoruz ara ara... Yeni bir projemiz var şimdi" diye konuştu.

"TABİİ Kİ KESECEĞİZ"

Yeni dizisi için imajını değiştiren ve yeni saçlarıyla dikkat çeken Bergüzar Korel, Halit Ergenç'in sakalları hakkında, "Her halini beğeniyorum. Keseceğiz tabii ki sakalı, ama şimdilik böyle. Arkadaşımız buradaydı, bizler de onu görmeye geldik biraz fazla kaldık" diyerek güldü. Çift, daha sonra araçlarına binerek oradan ayrıldı.