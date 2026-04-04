Tutuklu eski Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in makam odasında emsal bedel artışı karşılığında 10 milyon dolar rüşvet aldığı iddia edildi.

Bozbey'in eşi İldam Aydın Bozbey'in Tiba Mimarlık şirketi haricinde proje çizimi kabul edilmediği ve rüşvet gelirlerinin aile üyelerine aktarıldığı tespit edildi.

Paravan şirket yöneticisi Necati Eren üzerine kayıtlı 60 adet tapu hakkında bilgisi olmadığını iddia etti.

Belediye imar bölümünde çalışan Selda Nartop ve Cansu Pınar Çeçener usulsüz ruhsatlara imza atmak için baskı gördüklerini, reddetmeleri halinde görevden alındıklarını belirtti.

İş adamı Mehmet Necati Çelebi üniversite içindeki cami inşaatı için 2 TIR demir verdikten sonra projesinin onaylandığını ifade etti.

Paravan şirketler üzerinden yürütülen 60 dairelik trafik ve rüşvet gelirlerinin aile üyelerine dağıtım kanalları tek tek belgelendi. Tutuklu eski başkan Mustafa Bozbey ve ekibinin, belediye imkanlarını kendi 'emlak krallıkları' için nasıl kullandığını kanıtlayan o ifade tutanaklarına ulaşıldı.



MAKAMDA 10 MİLYON DOLARLIK RÜŞVET PAZARLIĞI

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Mustafa Bozbey'in Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminde, halkın oyları ile seçildiği makam odasını adeta bir 'emlak ofisi'ne çevirdiği, polisin hazırladığı raporlarda yer aldı.

İşadamı Erdal Aydın, Bozbey'in makam odasında "emsal bedel artışı" için yapılan pazarlığı anlattı: Bozbey için 15 milyon dolar istendi. 10 milyon dolara anlaşıldı. Çirkin pazarlığın detayları mülkiye başmüfettişinin hazırladığı ön raporda ortaya çıktı. Kutludeniz İnşaat Ltd. Şirketi'ne ortak olarak katıldığını ifade eden Erdal Aydın, 1384 ada 2 parselde bulunan Emek 22 Sitesi için dönemin Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in makam odasında emsal bedel artışı için yaptıkları pazarlığı anlattı.



Aydın, 2018 yılında Bozbey'in yakını olduğu bilinen Hüseyin Gür aracılığı ile kendisi ve şirket ortaklarının Bozbey'i makamında ziyaret ettiklerini ifade etti. "YARDIMCI OLURUZ" Bu pazarlık olayına şahit olan Erdal Aydın, Kutludeniz İnşaat Şirketi ortaklarından Sırrı Aydın ve aracı Hüseyin Gür'ün makam odasında Mustafa Bozbey'e, "Mevcut emsal 340-345 daire çıkarıyor. Dolayısıyla bu emsal kurtarmıyor" dediğini aktardı. Bunun üzerine Başkan Bozbey'in, "Elimizden ne geliyorsa yardımcı oluruz" dediğini söyledi. Aydın'ın ifadesine göre toplantı bittikten sonra aracı Hüseyin Gür, Başkan Bozbey ile baş başa bir görüşme daha gerçekleştirdi. Aydın yapılan tüm bu görüşmelerin ardından 12 yapı ruhsatından oluşan proje için her ruhsat başına 1000 metrekare ek emsal aldıklarını ifade etti.