Paravan şirketler üzerinden yürütülen 60 dairelik trafik ve rüşvet gelirlerinin aile üyelerine dağıtım kanalları tek tek belgelendi. Tutuklu eski başkan Mustafa Bozbey ve ekibinin, belediye imkanlarını kendi 'emlak krallıkları' için nasıl kullandığını kanıtlayan o ifade tutanaklarına ulaşıldı.
MAKAMDA 10 MİLYON DOLARLIK RÜŞVET PAZARLIĞI
Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Mustafa Bozbey'in Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminde, halkın oyları ile seçildiği makam odasını adeta bir 'emlak ofisi'ne çevirdiği, polisin hazırladığı raporlarda yer aldı.
İşadamı Erdal Aydın, Bozbey'in makam odasında "emsal bedel artışı" için yapılan pazarlığı anlattı: Bozbey için 15 milyon dolar istendi. 10 milyon dolara anlaşıldı. Çirkin pazarlığın detayları mülkiye başmüfettişinin hazırladığı ön raporda ortaya çıktı. Kutludeniz İnşaat Ltd. Şirketi'ne ortak olarak katıldığını ifade eden Erdal Aydın, 1384 ada 2 parselde bulunan Emek 22 Sitesi için dönemin Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in makam odasında emsal bedel artışı için yaptıkları pazarlığı anlattı.
Aydın, 2018 yılında Bozbey'in yakını olduğu bilinen Hüseyin Gür aracılığı ile kendisi ve şirket ortaklarının Bozbey'i makamında ziyaret ettiklerini ifade etti.
"YARDIMCI OLURUZ"
Bu pazarlık olayına şahit olan Erdal Aydın, Kutludeniz İnşaat Şirketi ortaklarından Sırrı Aydın ve aracı Hüseyin Gür'ün makam odasında Mustafa Bozbey'e, "Mevcut emsal 340-345 daire çıkarıyor. Dolayısıyla bu emsal kurtarmıyor" dediğini aktardı.
Bunun üzerine Başkan Bozbey'in, "Elimizden ne geliyorsa yardımcı oluruz" dediğini söyledi. Aydın'ın ifadesine göre toplantı bittikten sonra aracı Hüseyin Gür, Başkan Bozbey ile baş başa bir görüşme daha gerçekleştirdi. Aydın yapılan tüm bu görüşmelerin ardından 12 yapı ruhsatından oluşan proje için her ruhsat başına 1000 metrekare ek emsal aldıklarını ifade etti.
Erdal Aydın, yapılan tüm bu pazarlıkların karşılığında aracı olan Hüseyin Gür'ün inşaat firması ortaklarından kendisi için 3 daire, Başkan Bozbey ve yardımcısı Erdem içinde 15 milyon dolar talep ettiğini söyledi. Aydın, daha sonra yapılan pazarlıklarla 10 milyon dolar karşılığı dönemin Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Başkan Yardımcısı Turgay Erdem'e verilmek üzere anlaştıklarını sözlerine ekledi.
60 DAİRESİ İÇİN "BİLGİM YOK" DEDİ
Paravan şirket yöneticisi Necati Eren, üzerine kayıtlı 60 adet aktif tapu hakkında hiçbir bilgisinin olmadığını iddia ederken; Verev İnşaat'ın hesaplarından Mustafa Bozbey'in kızı Side Bozbey ve Selma Çapar'a defalarca para aktarıldığını bildiğini ancak "ne amaçla kullanıldığını bilmediğini" ileri sürerek sorumluluktan kaçındı.
Bu para trafiği, rüşvet gelirlerinin aile üyelerine dağıtım kanalı olarak tanımlandı. Nilüfer'de müteahhitlerden usulsüz imar ve inşaat işlemlerine onay vermek için İldam Aydın Bozbey'in Tiba Mimarlık şirketi haricinde proje çizimi kabul edilmediği ortaya çıkmıştı.
Bozbey'e, ortak olduğu malları neden şirkette bıraktığı soruldu. Bozbey, "Eşimden boşanma aşamasındaydım. Taşınmazları mal kaçırmak amacıyla şirketin üzerinde bıraktım" diyerek trafiği gizlendiğini itiraf etti.
DİRENEN PERSONELE 'YER BEĞEN' TEHDİDİ
Belediyenin imar bölümünde çalışan Selda Nartop ve Cansu Pınar Çeçener o dönem baskı gördüklerini belirtti.
Nartop, "İşimi kaybetmemek için usulsüz ruhsatlara imza attım. Artık rahatsız olduğumu söyleyip imzalamayı reddettiğimde ise beni işten attılar" dedi.
Çeçener ise "Projeye uymayan hususların rapor ettiğimde 'Kendine yer beğen' şeklinde tehdit edildim. Teklifi kabul etmeyince görevden alındım ve yerime gelen kişi evrakı usulsüzce onayladı" diye konuştu.
CAMİYE DEMİR VERDİM, PROJEM ONAYLANDI
İş adamı Mehmet Necati Çelebi, rüşvet iddialarını reddederken bağış sisteminin nasıl çalıştığından bahsetti: "Benden rüşvet istediler, kabul etmedim. Bunun yerine üniversite içerisindeki cami inşaatı için 2 TIR demir verdim, ardından projem onaylandı."
İş adamı Doğan Gündüz'e gözaltına alınmasından önce telefonundaki uygulamaları neden sildiği soruldu. Gündüz, "Kim sildi bilmiyorum" diyerek kendini savundu.
Mustafa Bozbey'in kardeşi Ramiz Bozbey'e SGK'lı olarak çalıştığı kurumlar soruldu. Bozbey, emekli olduğunu belirterek, Cüneyt Eren ve Kafkastur gibi firmalarda çalışmadığını, SGK kayıtlarının neden olduğunu bilmediğini söyledi.