Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanında aldığı yenilgiyle birlikte Osimhen'in yokluğunda yaşadığı puan kayıplarına bir yenisini ekledi.
Hücum hattında görev alan Mauro Icardi, maç boyunca etkisiz bir görüntü ortaya koydu. Hareketsiz yapısı ve topla buluşmakta zorlanması, takımın hücum organizasyonlarını olumsuz etkiledi.
TAKIM İÇİNDE DEĞERLENDİRME YAPILDI
Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı oyuncuların kendi aralarında performans değerlendirmesi yaptığı öğrenildi. Sabah'ın haberine göre takım içinde Icardi'nin oyun yapısının mevcut sistemle uyumuna dair görüşler dile getirildi.
"Osimhen'e çok alıştık. Osimhen sahada olduğunda önde baskı ve presle sonuç alıyoruz. Icardi, Osimhen değil ve Icardi ile aynı oyunu oynayamıyoruz. Icardi en önde olduğunda daha çok geri koşuyoruz ve Osimhenli oyunu arıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
OSIMHEN'İN DÖNÜŞÜ BEKLENİYOR
Teknik direktör Okan Buruk'un, Osimhen'in yokluğuna rağmen aynı oyun planını sürdürmesi dikkat çekti. Göztepe ile oynanacak karşılaşmada yapılacak tercihler merak edilirken, Nijeryalı golcünün Fenerbahçe derbisine yetiştirilmesi planlanıyor.
Trabzonspor karşısında 90 dakika sahada kalan Mauro Icardi, yalnızca 11 kez topla buluştu. Ondan daha az topla buluşan tek isim, 2 dakika süre alıp 2 kez topla temas eden Ahmed Kutucu oldu. Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla 40 maçta 15 gol ve 2 asist kaydetti.