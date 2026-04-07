Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanında aldığı yenilgiyle birlikte Osimhen'in yokluğunda yaşadığı puan kayıplarına bir yenisini ekledi. Hücum hattında görev alan Mauro Icardi, maç boyunca etkisiz bir görüntü ortaya koydu. Hareketsiz yapısı ve topla buluşmakta zorlanması, takımın hücum organizasyonlarını olumsuz etkiledi.



TAKIM İÇİNDE DEĞERLENDİRME YAPILDI

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı oyuncuların kendi aralarında performans değerlendirmesi yaptığı öğrenildi. Sabah'ın haberine göre takım içinde Icardi'nin oyun yapısının mevcut sistemle uyumuna dair görüşler dile getirildi.

"Osimhen'e çok alıştık. Osimhen sahada olduğunda önde baskı ve presle sonuç alıyoruz. Icardi, Osimhen değil ve Icardi ile aynı oyunu oynayamıyoruz. Icardi en önde olduğunda daha çok geri koşuyoruz ve Osimhenli oyunu arıyoruz" ifadeleri kullanıldı.