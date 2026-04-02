Bozbey'in eski eşi Selma Çapar'dan da iddiaları doğrulayan bir çıkış geldi.



Çapar verdiği ifadede açık açık "SERES firmasının Mustafa BOZBEY isimli şahsın kontrolünde olduğunu ve bu firmayı kullanarak mal edindiğini duydum" dedi. Firmanın resmiyetteki sahibi Muhkim Demirtaş'ın Bozbey'in akrabası olduğunu söyledi.

"SİDE'NİN HESABINA GELEN PARALARIN BİR KISMI BANA AİTTİR"



Selma Çapar sözlerini şöyle sürdürdü:



Benim adıma hesabım yoktur ve çalışmıyorum. Yine Orhan TOSUN isimli şahıs benim ablamın eşi olup bu şahısta ablamdan dolayı bana yardımcı olmaktadır. Ben hesap kullanmadığım için öz kızım olan Side BOZBEY GÜRER isimli şahsın hesaplarını kullanmaktayım. Bana gönderilecek paralarda kızımın hesabına gönderilir. Bu vesile ile öz kızım Side'nin hesabına gelen paraların bir kısmı bana aittir. Benim için para gönderildiği zaman Side bana söyler ve bana verirdi. "

Dosyadaki dikkat çeken bir diğer husus ise SS Üçel Konut, Serdar Günışık ve VEREV firması arasındaki şüpheli taşınmaz trafiği...



ESKİ EŞ BOMBAYI PATLATTI: ARACI OLARAK KULLANILDIM, TALİMATLA İMZA ATTIM



Tapu devrinde imzası bulunan Selma Çapar "Aracı olarak kullanıldım" deyip bombayı eski eşi Mustafa Bozbey'in kucağına bıraktı.



Çapar, "Bu tapu devrinde imza da bana aittir. Lakin ben Serdar isimli şahsı tanımıyorum. Bu şahıs ile benim bir ticari ilişkim yoktur. Bu şahsa da herhangi bir taşınmaz satmadım. Lakin tarafıma gösterilen ve izah edilenler dahilinde benim de aracı olarak kullanıldığım bellidir. Ben bu işlemi evlilik birlikteliği içerisinde talimat ile yapmam gereken bir iştir. Bu taşınmazın akabinde VEREV firmasına neden geçtiğini bilmiyorum. Bu işlem ile ilgili Mustafa BOZBEY isimli şahsın beyanlarının alınması elzemdir" dedi.



"Bana imza at dediği yerlere imza attım" diyerek sorumluluğun talimat altında zorla imza attığını öne süren Selma Çapar, "Ben Mustafa'nın talimatları ile tapuda ve iş yaptığımız dönemlerde bana imza attı dediği yerlere imza attım. Lakin nereye ve sayısını tam olarak hatırlamam mümkün değildir. Mustafa BOZBEY isimli şahıs kafasında belli bir plan yapan biridir. Kendisinin başkan olması ve otoritesi ile çok çok hesap vermez zaten kendisine hesap dahi sorulmaz" şeklinde konuştu.



YİNE İFADE VERECEK!



Bilgi amaçlı ifadesini alınan Selma Çapar'ın ilerleyen günlerde bir ifade vermesi daha bekleniyor.



"Aracı olarak kullanıldım, talimat aldım" diyerek Mustafa Bozbey'in yönlendirmesiyle hareket ettiğini ısrarle ikrar eden Çapar'ın "Ben olayın şoku ile her şeyi anlatamadım. Lakin daha sonra kendimi toplayarak daha kesin ve net hususlarda beyanlarda bulunacağım" dediği öğrenildi.