İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nün İstanbul 'da kurduğu rüşvet ve yolsuzluk düzenin bir benzerinin Bursa'da inşa edildiği ortaya çıktı.
CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in paravan şirketler üzerinden yapıldığı öne sürülen 16 milyar TL'lik yolsuzluğa ilişkin yürütlen soruşturma kapsamında tutuklandı.
Paravan şirketler ve akraba ağıyla örülen 'organize suç örgütü' dosyasında; ihaleye fesat karıştırma, kara para aklama ve şüpheli tapu trafikleri mercek altına alındı.
PARAVAN ŞİRKETLERE KAYYUM ATANDI
Suçtan elde edilen mal varlıklarının aklanması amacıyla kullanıldığı tespit edilen, Verev İnşaat, Seres Gayrimengül, Tiba Mimarlık, Fide Özel Eğitim, Bozbey İnşaat Sanayi, Perçem İnşaat ve Kafkas tur oto kiralama şirketlerine TMSF tarafından kayyum atandı.
Özellikle Seres Gayrimenkul'ün, Mustafa Bozbey'in halasının oğlu Muhkim Demirtaş'ın üzerine kayıtlı olduğu, ancak şirketin resmi adresinin Bozbey'in kardeşi Ramiz Bozbey'in adresiyle aynı olduğu saptandı.
Rüşvet pazarlıklarında "Büyük Adam" kod adıyla anılan kişinin Mustafa Bozbey olduğu iddia edildi.
Öte yandan Takvim.com.tr, Mustafa Bozbey'in eski eşi Selma Çapar'ın "itiraf" niteliğindeki ifadesine ulaştı.
Kayyum atanan paravan şirketlerden VEREV ile ilgili bilgi veren Çapar, Bozbey ile evli olduğu dönemde bahse konu firmanın kurulduğunu belirtip "Bu firmayı kuran kişi Necati Eren isimli şahıstı. Bu şahıs benim akrabamın eşi olmaktadır. Mustafa benim vasıtam ile kendisi ile tanıştı. Necati bu firmayı kurarken yanında Orhan TOSUN isimli şahıs olup olmadığımı tam olarak hatırlamasam da yine akabinde yer alan süreçte Orhan TOSUN isimli şahısta bu firmanın yönetim kurulan eklendi. Orhan TOSUN benim öz ablamın eşidir yani kendisi de bana enişte olmaktadır" açıklamasında bulundu.
VEREV'E ADRESE TESLİM İHALE: "ALDIKLARI YERİ MUSTAFA VERDİ"
VEREV'in Mustafa Bozbey döneminde CHP'li Nilüfer Belediyesi'nden yap-işlet-devret modeliyle yer aldığını anlatan Selma Çapar şu ifadeleri kullandı:
"Bu yeri yaptılar ve işlettiler akabinde sözleşme gereği burayı belediyeye devredeceklerdi. Bu firmanın almış olduğu yeri Mustafa kendilerine vermiştir. Lakin ben yanlarında bulunmadığımdan dolayı neye karşılık veya nasıl bir anlaşma ile verdiğini bilmiyorum. Bunun akabinde VEREV firması inşaatı yaptı. Ama başka birine yaptırıp yaptırmadığını da bilmiyorum. Ama bu yapım aşamasından sonra belli bir yerinin yine şahısların arasında yapılan anlaşma ile Nilüfer Belediyesine kiraya verildiğini biliyorum"
Öte yandan kayyum atanan SERES Gayrimenkul'ün gölge sahibinin tutuklu Mustafa Bozbey olduğu iddia ediliyor.
Bozbey'in eski eşi Selma Çapar'dan da iddiaları doğrulayan bir çıkış geldi.
Çapar verdiği ifadede açık açık "SERES firmasının Mustafa BOZBEY isimli şahsın kontrolünde olduğunu ve bu firmayı kullanarak mal edindiğini duydum" dedi. Firmanın resmiyetteki sahibi Muhkim Demirtaş'ın Bozbey'in akrabası olduğunu söyledi.
"SİDE'NİN HESABINA GELEN PARALARIN BİR KISMI BANA AİTTİR"
Selma Çapar sözlerini şöyle sürdürdü:
Benim adıma hesabım yoktur ve çalışmıyorum. Yine Orhan TOSUN isimli şahıs benim ablamın eşi olup bu şahısta ablamdan dolayı bana yardımcı olmaktadır. Ben hesap kullanmadığım için öz kızım olan Side BOZBEY GÜRER isimli şahsın hesaplarını kullanmaktayım. Bana gönderilecek paralarda kızımın hesabına gönderilir. Bu vesile ile öz kızım Side'nin hesabına gelen paraların bir kısmı bana aittir. Benim için para gönderildiği zaman Side bana söyler ve bana verirdi. "
Dosyadaki dikkat çeken bir diğer husus ise SS Üçel Konut, Serdar Günışık ve VEREV firması arasındaki şüpheli taşınmaz trafiği...
ESKİ EŞ BOMBAYI PATLATTI: ARACI OLARAK KULLANILDIM, TALİMATLA İMZA ATTIM
Tapu devrinde imzası bulunan Selma Çapar "Aracı olarak kullanıldım" deyip bombayı eski eşi Mustafa Bozbey'in kucağına bıraktı.
Çapar, "Bu tapu devrinde imza da bana aittir. Lakin ben Serdar isimli şahsı tanımıyorum. Bu şahıs ile benim bir ticari ilişkim yoktur. Bu şahsa da herhangi bir taşınmaz satmadım. Lakin tarafıma gösterilen ve izah edilenler dahilinde benim de aracı olarak kullanıldığım bellidir. Ben bu işlemi evlilik birlikteliği içerisinde talimat ile yapmam gereken bir iştir. Bu taşınmazın akabinde VEREV firmasına neden geçtiğini bilmiyorum. Bu işlem ile ilgili Mustafa BOZBEY isimli şahsın beyanlarının alınması elzemdir" dedi.
"Bana imza at dediği yerlere imza attım" diyerek sorumluluğun talimat altında zorla imza attığını öne süren Selma Çapar, "Ben Mustafa'nın talimatları ile tapuda ve iş yaptığımız dönemlerde bana imza attı dediği yerlere imza attım. Lakin nereye ve sayısını tam olarak hatırlamam mümkün değildir. Mustafa BOZBEY isimli şahıs kafasında belli bir plan yapan biridir. Kendisinin başkan olması ve otoritesi ile çok çok hesap vermez zaten kendisine hesap dahi sorulmaz" şeklinde konuştu.
YİNE İFADE VERECEK!
Bilgi amaçlı ifadesini alınan Selma Çapar'ın ilerleyen günlerde bir ifade vermesi daha bekleniyor.
"Aracı olarak kullanıldım, talimat aldım" diyerek Mustafa Bozbey'in yönlendirmesiyle hareket ettiğini ısrarle ikrar eden Çapar'ın "Ben olayın şoku ile her şeyi anlatamadım. Lakin daha sonra kendimi toplayarak daha kesin ve net hususlarda beyanlarda bulunacağım" dediği öğrenildi.
ÖNCE İŞE ALDI SONRA NİKAHINA: "BABAMIN EVLİLİĞİNİ BİTİREN SEBEP..."
Bilindiği üzere tutuklu eski Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Seden Baştimur için eşini boşamıştı. Yine aynı şekil evli olan Baştimur da Bozbey için evliliğini yakmış boşanmıştı.
Seden Baştimur'u önce işe sonra nikahına alan Bozbey'e en sert tepki kızı Side Bozbey Gürer'den gelmişti. Side Bozbey o dönem "Annemle babamın evliliğini bitiren sebep... Allah büyük..." ifadeleriyle yaşananlara isyan etmişti.
Öte yandan Bozbey'in şimdiki eşi Seden Bozbey'in NİLVAK Bursa Nilüfer Sosyal ve Kültürel Yardımlaşma Vakfı'nın Vakıf Müdürlüğü'nü yürüttüğü biliniyor.
Seden Bozbey'in üzerine rüşvet paralarıyla villa alındığı iddia ediliyor.
"SERES"Lİ VURGUN: SADECE BOZBEY AİLESİNİN İŞLEM HACMİ 1.6 MİLYAR LİRA
Mal varlığı incelemesinde Bozbey'e ait 1 gayrimenkul ve 42 milyon TL transfer, eşi Seden Bozbey'e ait 5 gayrimenkul, 1 araç ve 285 milyon TL transfer, kızına ait 240 milyon TL hesap hareketi belirlendi. Aile ve yakınlarına ait toplam 37 bin işlem hacmi 1 milyar 600 milyonu aştı. Toplamda 213 taşınmaz, 35 araç ve yaklaşık 16 milyar TL işlem hacmi tespit edildi; 7 şirket TMSF kontrolüne geçti.
Tapu kayıtlarına göre taşınmazların önemli kısmı Seres Gayrimenkul'e devredildi.
BOZBEY'İN SERES'TEN KAYDI ÇIKTI
İddianamede "Örgüt lideri" olarak konumlandırılan Mustafa Bozbey'in 12.11.2021 ve 31.07.2024 tarihleri arasında SERES Gayrimenkul AŞ ünvanlı firmada SATIŞ ELEMANI/DANIŞMAN olarak çalıştığı belirlendi.
SERES İLE BELEDİYE ARASINDAKİ AĞ KURULMUŞ: KENDİ ÖZEL KALEM EŞİ BELEDİYE PERSONELİ
Ayrıca dosyada ismi geçen Züleyha Esendemirci isimli şahsın 12.11.2021 ile 30.09.2022 yılları arasında SERES Gayrimenkul ünvanlı firmada SGK Kaydının bulunduğu, şahsın şu an için aktif olarak Bursa Büyükşehir Belediyesinde ÖZEL KALEM olarak görev aldığı saptandı.
Şahsın eşi olan Aytunç ESENDEMİRCİ'nin evveliyatında Nilbel bünyesinde görev yaptığı ve aktif olarak Bursa Büyükşehir Belediyesinde yer aldığı anlaşılmaktadır.
