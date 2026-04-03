Bursa'da rüşvet düzenini isim isim ifşa eden Bozkurt şunları söyledi: Ben bu gün yani 24.07.2025 günü izahatını yapmak istediğim yeni olaylar doğrultusunda ek olarak Bilgi sahibi sıfatıyla beyanlarında bulunmak istiyorum. Ben öncelikle belirtmek isterim ki yaklaşık olarak 15 yıldır Bursa ilinde Kestel ilçesinde, Osmangazi ilçesinde, Nilüfer ilçesinde ve Mudanya ilçelerinde müteahhitlik yaptım. Şu ana kadar yaklaşık olarak 80 kadar yapı yani inşaat yapmışımdır. İşimden dolayı ben inşaat ruhsatlarının nasıl çıktığını, hangi aşamalardan geçtiğini, imza süreci gibi konulara hakimim. Yine ben inşaat yapımı ile ilgili bu sektörde yer aldığım için benim gibi inşaat yapım işinde yer alan şahısları ve firmaların bazılarını da tanımaktayım. Yine ifademin devamında anlatacağım hususları sadece tarafımca değil Bursa ili nilüfer ilçesinde ikamet amaçlı yapı yapan tüm müteahhitlerce bilinmektedir. Ben evveliyatında yine KOM Şube Müdürlüğüne gelerek Nilüfer Belediyesinde var olan Rüşvet olayını somut delilleri ile ortaya koydum. Yine bildiğim başkaca hususlar bulunduğundan dolayı tekrar Bilgi almaçlı siz görevlilere beyanda bulunmak istiyorum.

CHP'li Bozbey ve eşi



Nilüfer ilçesinde yapı firması olan ORÇE İNŞAAT ünvanlı firma hala aktif olarak Nilüfer belediyesine rüşvetler vermektedir. Bu inşaat firmasının sahibini adını tam ve net olarak hatırlamıyorum. Bu firmanın Nilüfer İlçesi Ataevler Mahallesi Şeyh Edebali Camiine yakın açık adresini tam ve net olarak bilmediğim bir projesi vardır. Tam ve net olarak olmasa da projelerinin adı ORÇE 360 + Şeklinde bilmekteyim. Yine siz görevlilerce araştırıldığında proje bulunacak olup bahse konu firmanın Ataevler mahallesinde başkaca projesi yoktur. Bu firma Kentsel Dönüşüm olarak eski yapıyı yıkmış ve yeni yapıyı baya büyük oranda bitirmiş olmasına rağmen hala ruhsat alamamaktadır. Ayrıca inşaa faaliyetlerinde de usulsüz olarak EMSAL ARTIŞI bulunmaktadır. Bundan dolayı projede ruhsat alamamaktadır. Bu yüzden de şu an için aktif olarak projesinin onaylanması için rüşvetler vermektedir. Yine benim bildiğim kadarı ile şu an için ruhsat çıkması karşılığında rüşvetler daire ve nakit olarak verilmektedir. Bu daireler bildiğim kadarı ile yapılan projelerden olup projelere ruhsat çıkmadığından dolayı bu dairelerin geçişi projenin onaylanmasını beklemektedir. Ayrıca nakit paraların tam olarak ne kadar olduğunu bilmiyorum.Lakin bu daireler alakasız 3. Şahıslara verilmekte olup amaç polis tarafından yakalanmamaktadır. Bu rüşvetler başta Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa BOZBEY isimli şahsa, yine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi ÖZDEMİR isimli şahsa ve yine Nilüfer belediye Başkan Yardımcısı Mahmut DEMİRÖZ isimli şahıslara gitmektedir. Yine bu rüşvetler direk temas kurularak alınmamakta olup evveliyatında da ifademde belirtmiş olduğum HÜSEYİN GÜR isimli şahsın vasıtası ile olmaktadır. Hüseyin GÜR isimli şahıs Mustafa BOZBEY isimli şahıs ile irtibatlı ve aynı zamanda Nilüfer Belediyesinde etkili ve güç sahibidir.



Yine Nilüfer ilçesinde yapı firması olan ŞAD İNŞAAT ünvanlı firma hala aktif olarak Nilüfer Belediyesine rüşvetler vermektedir. Bu inşaat firmasının sahibi ŞAKİR DENİZ isimli şahıstır. Bu firmanın Nilüfer ilçesinde KENTSEL DÖNÜŞÜM mahiyetinde projeleri bulunmaktadır. Hatırladığım kadarı ile bu firmanın Nilüfer ilçesinde Ataevler Mahallesinde ÖZ ATAKENT PROJESİ, Ataevler mahallesinde AURA PARK PROJESİ ünvanlı iki adet projesi bulunmaktadır. Bu iki inşaat faaliyetlerinde de usulsüz olarak EMSAL ARTIŞI bulunmaktadır. Bundan dolayı bu iki projede ruhsat alamamaktadır. Bu yüzden de şu an için aktif olarak projelerinde gerekli onayların çıkması için rüşvetler vermektedir. Yine benim bildiğim kadarı ile şu an için ruhsat çıkması karşılığında rüşvetler daire ve nakit olarak verilmektedir. Bu daireler bildiğim kadarı ile yapılan projelerden olup projelere ruhsat çıkmadığından dolayı bu dairelerin geçişi projenin onaylanmasını beklemektedir. Ayrıca nakit paraların tam olarak ne kadar olduğunu bilmiyorum. Ancak 15 adet aracın Rüşvet olarak usulsüz emsal artış karşılığında Bursa Büyükşehir Belediyesine verilmiştir. Lakin bu araçların geçişinde ve ruhsatlandırılmasında kime yapıldığını bilmiyorum. Yani bunlar Belediyenin envanterine geçmemiş olabilirler. Lakin bu daireler alakasız 3. Şahıslara verilmekte olup amaç polis tarafından yakalanmamaktadır. Bu rüşvetler başta Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa BOZBEY isimli şahsa, yine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi ÖZDEMİR isimli şahsa ve yine Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut DEMİRÖZ isimli şahıslara gitmektedir. Yine bu rüşvetler direk temas kurularak alınmamakta olup evveliyatında da ifademde belirtmiş olduğum HÜSEYİN GÜR isimli şahsın vasıtası ile olmaktadır. Hüseyin GÜR isimli şahıs Mustafa BOZBEY isimli şahıs ile irtibatlı ve aynı zamanda Nilüfer Belediyesinde etkili ve güç sahibidir.



Yukarıda izahatını verdiğim hususlar dahilinde ben bildiklerimi anlattım. İfademin başında da söylediğim gibi bu hususları ben belirtilen yerlerde inşaat yaptığım için bilmekteyim. Benim izahatın vermiş olaylar dahilinde ne rüşvet veren ne rüşvet alan şahıslar ile herhangi bir bağım yoktur. Ayrıca belirtmiş olduğum şahıslar ile herhangi bir husumetim de bulunmamaktadır. Hüseyin GÜR isimli şahıs Osmangazi İlçesi Dikkaldırım Mahallesinde ikamet etmektedir. Bildiğim kadarı ile bu şahıs 05*****GSM numaralı hattı kullanmaktadır. Bildiğim kadarı ile başkaca resmi bir işi bulunmamakta olup kendisi sadece yukarıda izahatı yapılan aracılık işlerini yapmaktadır. Yine duyduğum kadarı ile kendisi polisin tespitlerini önlemek maksatlı olarak Whatsapp isimli program üzerinden haberleşmektedir.