Yılan kod adlı Yasmin Yürük Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'yı ele verdi
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Alem Takımı’nın rezil partileri, şimdi de aile üyelerine sıçradı. İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucudan yakalandı. Soruşturmada itirafçı olan "Yılan" kod isimli escort Yasmin Yürük ise ilginç açıklamalarda bulundu: Ali Kaya ile 15 bin dolar karşılığında birlikte oldum. Yüksek dozda uyuşturucu kullanıyordu.
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun ekibi alemlere aktı! Hafriyattan yıllık 200 milyon dolarlık vurgun yapan firari Murat Gülibrahimoğlu'nun jet skandalları patladı. İş adamlarını haraca bağlayan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in sevgilileri gündemi sarstı. Ardından Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun'un Emrah Bağdatlı ve Hüseyin Köksal'la Rafless Otel'deki partileri gün yüzüne çıktı!Dilek İmamoğlu’nun kardeşine uyuşturucu ve fuhuş gözaltısı
Şimdi de İmamoğlu'nun kayınbiraderi Ali Kaya'nın adı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasına karıştı. Dün aralarında fenomen ve iş insanınların da bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı. Bunlar arasında Kaya da vardı.
'KOKAİN VERDİ'
Kaya'nın gözaltına alınmasının nedeni itirafçı olan "Yılan" kod isimli escort Yasmin Yürük'ün açıklamalarıydı. İşte Yürük'ün savcıya verdiği bilgiler: Kaya ile 2022'de Çağlan adlı bir kadın tarafından tanıştırıldım. Bodrum'da 15 bin dolar karşılığında cinsel ilişki yaşadım. Kaya bana kokain, ketamin verdi. Cinsel ilişkiyi uyuşturucusuz yapamayacağını, benim de içmemi söyledi. Çok tuhaf bir kişiydi. Ali Kaya'dan önce ise İmamoğlu'nun gizli kasası Hüseyin Köksal'la Boğaz'da lüks rezidansta buluştum. Beni Köksal'a "Mama Gönül" lakaplı Gülşah Rojin Demir götürdü. Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım, kızların ulaşımlarını sağlardı.
Rezidansa girdiğimde içeride Nazlı, Rehyan, Gönül Mama, Servet Yıldırım ve Hüseyin Köksal vardı. Uyuşturucu kullanıyorlardı. Ödemeyi Hüseyin yapardı. Gönül Mama genelde 'Terzi' isimli mekanda takılırdı. Ceren Yıldırım, Sedef Selen Atmaca, Nilay Yavuz, Rabia Karaca, Reyhan, burada çalıştırılır ve erkeklerle tanıştırılırdı. Bir de iş adamı Emirhan Kalkan vardı. Arnavutköy'deki evinde de uyuşturucu partileri düzenlenirdi.
İşte aralarında fenomen ve iş adamlarının da olduğu gözaltı listesi:
1- Sinan URFALI
2- Ali KAYA
3- İmren ÖZTÜRK
4- Fatma Gül DERBEDER
5- Barış ÇALIK
6- Melis YÜRÜR
7- Damla KÜTÜK
8- Sevcan GÜLER
9- Rüştü Berk AKARDAŞ
10- Ercan GÜMÜŞKAYA
11- Ceylin AYDEMİR
12- Vakıf Serter VAROL
13- Bahadır GÜRCEER
14- Aylin DOĞRU ÇELİK
15- Hasan Koray ŞAHİN
16- Gökay KALAYCIOĞLU
17- Mert Can ALİOĞLU
18- Kaan KALYON
19- Gaye KIRAY