Yılan kod adlı Yasmin Yürük Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'yı ele verdi

Hızlı Özet Göster CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kayınbiraderi Ali Kaya, uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 26 kişiyle birlikte gözaltına alındı.

İtirafçı escort Yasmin Yürük ifadesinde Ali Kaya'nın kendisine Bodrum'da 15 bin dolar karşılığında kokain ve ketamin verdiğini iddia etti.

Yürük ayrıca İBB yetkilisi Hüseyin Köksal'ın Boğaz'daki lüks rezidansında düzenlenen uyuşturucu partilerine katıldığını belirtti.

Gözaltına alınanlar arasında fenomenler, iş insanları ve çeşitli kişiler bulunuyor.

Soruşturma kapsamında toplam 27 kişi gözaltına alındı.

Dilek İmamoğlu'nun kardeşine uyuşturucu ve fuhuş gözaltısı Şimdi de İmamoğlu'nun kayınbiraderi Ali Kaya'nın adı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasına karıştı. Dün aralarında fenomen ve iş insanınların da bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı. Bunlar arasında Kaya da vardı.

'KOKAİN VERDİ'

Kaya'nın gözaltına alınmasının nedeni itirafçı olan "Yılan" kod isimli escort Yasmin Yürük'ün açıklamalarıydı. İşte Yürük'ün savcıya verdiği bilgiler: Kaya ile 2022'de Çağlan adlı bir kadın tarafından tanıştırıldım. Bodrum'da 15 bin dolar karşılığında cinsel ilişki yaşadım. Kaya bana kokain, ketamin verdi. Cinsel ilişkiyi uyuşturucusuz yapamayacağını, benim de içmemi söyledi. Çok tuhaf bir kişiydi. Ali Kaya'dan önce ise İmamoğlu'nun gizli kasası Hüseyin Köksal'la Boğaz'da lüks rezidansta buluştum. Beni Köksal'a "Mama Gönül" lakaplı Gülşah Rojin Demir götürdü. Köksal'ın şoförü Servet Yıldırım, kızların ulaşımlarını sağlardı.



