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Ezgi Eyüboğlu ve Furkan Palalı arasında ayrılık çanları çalıyor!

Ezgi Eyüboğlu ve Furkan Palalı birlikteliğine nazar değdi. Yaz başında mutluluk pozları veren çiftten Eyüboğlu, sevgilisini sosyal medyadan takip etmeyi bırakınca, ayrılık dedikoduları yükseldi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024
Ezgi Eyüboğlu ve Furkan Palalı arasında ayrılık çanları çalıyor!

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Ezgi Eyüboğlu, 2016-2019 yılları arasında oyuncu Kaan Yıldırım ile evli kalmıştı. Ünlü çift daha sonra sürpriz bir kararla boşanmıştı. Eyüboğlu, geçtiğimiz yıl ise 1.5 yıldır aşk yaşadığı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le de yollarını ayırmıştı. Ezgi Eyüboğlu, yaşadığı bu çalkantılı ilişkilerin ardından gönlünü yakışıklı oyuncu Furkan Palalı'ya kaptırmıştı.2023 yılının sonlarına doğru Palalı işe yeni bir aşka yelken açan Eyüboğlu, sevgilisi ile yaz başında da mutluluk pozları vermişti.

TAKİPTEN ÇIKTI!
Hatta Bozburun'da tatile çıkan çift, romantik anlar yaşamıştı. Fakat ünlü çifte nazar değdi. Güzel oyuncu, geçtiğimiz gün sevgilisi Furkan Palalı'yı sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı. Palalı ise, Eyüboğlu'nun bu hamlesine karşılık vermeyerek takibe devam etti. Eyüboğlu'nun, Palalı'yı takipten çıkması ayrılık dedikodularını da beraberinde getirdi.

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