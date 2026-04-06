Hükümet, İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandıracak yeni bir desteği daha devreye aldı. Düşük faizli, 15 yıl vadeli kredi ile yüzbinlerce hane riskli konutunu yenileyecek. 3 milyon lira destekli yeni kentsel dönüşüm kredisinin başvuruları dün itibarıyla başladı.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Üsküdar ve Küçükçekmece'de açılan irtibat ofisleri ilk günden ilgi gördü. Proje hakkında yüz yüze bilgi almak isteyen vatandaşlar irtibat ofislerine akın etti. Sabah'tan Seda Tabak'ın haberine göre; yeni destek paketinde bir yıl ödemesiz dönem fırsatı sayesinde, aynı anda taksit ve kira ödeme zorluğu ortadan kalkacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da kentsel dönüşüm için 3 milyon liraya kadar, yüzde 0.69 aylık faizle 180 ay vadeli kredi desteği başlattı. (Fotoğraflar: Sabah ve Anadolu Ajansı)

EK FAİZ İNDİRİMİ



Kredideki faiz oranının vatandaşların durumuna göre düşeceğini hatırlatan bakanlık yetkilileri, "Başvuru yapan vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik durumlarına göre ek faiz indirimleri uygulanır. Başka konutu olmayan vatandaşlarımız için 0.25 puan indirim var. Enerji kimlik belgesi B ve üzeri olan binalarda ek indirimler uygulanıyor. Şehit ve gazi yakınlarıyla, kadın hane reislerine yönelik indirimlerimiz var. Tüm indirimler kullanıldığında faiz oranını 0.59'a kadar düşürebiliyoruz" ifadelerini kullandı.



Projeden yararlanacak binaların kriterlerine ilişkin olarak, 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren yıkım sürecine geçmiş olan binaların hedef gruplarında olduğunu ve riskli yapı olarak tanımlanan binalarda vatandaşla müteahhit arasında anlaşmanın yapılmış olması gerektiği de kaydedildi.

Kredide bir yıl ödemesiz dönem uygulanacak ve sosyal durumlara göre faiz oranı 0.59'a kadar düşebilecek.

HİBE DEVAM EDİYOR



İstanbul özelinde Yarısı Bizden Kampanyası da devam ediyor. 31 Aralık'a kadar ev ve işyeri için riskli yapı kararı alanlar kampanyadan faydalanabilecek.

Vatandaşlara evlerini yeniden inşa ettirmeleri için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL de tahliye desteği olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin TL destek veriliyor.

İstanbul'da 316 bin konut bu sürece dahil edildi.





180 AY VADE 0.69 FAİZ



Ne kadar kredi verilecek, faiz ve aylık taksit ne olacak?

Riskli evini ya da işyerini dönüştürmek isteyenlere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" kapsamında 3 milyon liraya varan dönüşüm kredisi verilecek. 180 ay vade ve aylık 0.69 faiz oranı fırsatı sunulacak. Ayrıca ilk yıl taksit ödenmeyecek.

3 milyon lira kredi çekildiğinde, 180 ay vade ve 0.69 faizle aylık ödeme 29 bin 156 lira, toplam geri ödeme de yaklaşık 5 milyon 248 bin lira oluyor.



İstanbul'da Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında 31 Aralık'a kadar riskli yapı kararı alanlara 1 milyon 875 bin TL destek veriliyor.





NASIL BAŞVURU YAPILACAK?



Vatandaş önce evi için bakanlık lisanslı kurumlardan riskli kararı alacak ve bakanlığın ŞANTİYE-M sistemine kayıtlı bir müteahhit ile anlaşacak. Sonrasında süreç iki aşamada tamamlanacak.

İlk aşama müteahhit başvurusu:

Yapım ruhsatını alan müteahhit, e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine giriş yaparak proje bilgi ve belgelerini sisteme yükleyecek, projeyi kaydedecek ve başkanlık onayına gönderecek.

İkinci aşama vatandaş başvurusu:

Müteahhit başvurusunun başkanlık tarafından onaylanmasının ardından, hak sahipleri e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine giriş yaparak ön başvurularını yapacak.



Proje İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Manisa ve Tekirdağ illerini kapsıyor ve başvurular Üsküdar ile Küçükçekmece'deki irtibat ofislerinde başladı.



FAİZ YÜKÜ % 82 AZALIYOR



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı destek paketi kapsamında vatandaşlara bir yılı geri ödemesiz, 180 aya kadar vadeli ve aylık yüzde 0.69 faizle 3 milyon liraya destek sağlanıyor. Bankacılık sektöründe şu anda konut kredisinde aylık ortalama faiz yüzde 2.90 seviyesinde bulunuyor. Bakanlığın hazırladığı destek paketi kapsamında 180 ay vadeli, 3 milyon TL kredi kullanıldığında aylık ödeme 29 bin 156 TL, toplam ödeme 5 milyon 248 bin TL, faiz ödemesi ise 2 milyon 248 bin TL oluyor. Söz konusu kredinin normal koşullarda sektörden temin edilmesi durumunda aylık ödeme 87 bin 509 TL, toplam ödeme 15 milyon 751 bin TL, faiz ödemesi ise 12 milyon 751 bin TL olarak karşımıza çıkıyor.

Bakanlığın destek paketinde faiz ödemesi bankacılık sektörünün ortalamasının yüzde 18'inde kalıyor.

Başka bir ifade ile bu kredi sektörden kullanılırsa 5.5 kat daha fazla faiz ödeniyor.



1 Ekim 2020 sonrası yıkılan riskli yapı malikleri de temel imalatına başlanmamış projelerde destekten yararlanabilecek.



KREDİ KOŞULLARI NELER?



Tapu üzerinde ipotek, haciz veya şerh bulunmamalı. Hane geliri, taksitin en az yüzde 70'ini karşılamalı. Ayrıca her hak sahibi, yeni yapıdaki yalnızca 'bir bağımsız bölüm için' krediden yararlanabilecek. Ödemeler ise iş bitirme hızına göre etap etap müteahhit firmaya yapılacak.







HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?



Bu proje ilk etapta İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Manisa ve Tekirdağ illerini kapsayacak.

İstanbul'un yanı sıra İzmir, Kocaeli ve Sakarya'da da başvuru süreci başladı.



Hangi tarihten itibaren riskli ilan edilen yapılar sürece dahil edilecek?

Yeni yapılacak dönüşüm projelerinin yanında, riskli yapı olarak tescil edilip 1 Ekim 2020 sonrasında yıkılmış olan yapı malikleri de proje kapsamında değerlendirilebilecek.

Ancak bu kapsamdaki projelerde; yeni yapıda temel ile ilgili herhangi bir imalata başlanılmamış olması gerekiyor.