Terörsüz Türkiye sürecinde, yasal düzenlemelerin yapılması için terör örgütü PKK'nın tüm bileşenleriyle silah bırakmasının "teyit ve tespiti" bekleniyor. Ancak ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası terör örgütü silah bırakmayı yavaşlattı. Bu durum, öngörülen takvimin sarkması ve sürecin yaz aylarını bulması anlamına geliyor.

Öcalan İmralı Heyeti'nin ziyaretinde sahadaki yavaşlamaya tepki gösterdi



ÖCALAN'DAN KANDİL'E TEPKİ: YERLER HALA BOŞALTILMADI MI?



Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti heyeti, geçen günlerde İmralı'ya gitti. Söz konusu görüşmede, İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan'ın sahadaki yavaşlamaya tepki gösterdiği ve "...Yerler hâlâ boşaltılmadı mı? Neden hâlâ boşaltılmıyor, silahlar bırakılmıyor?" dediği belirtiliyor.



Öcalan'ın, terör örgütüne silah bırakmanın hızlandırılması için tekrar uyarıda bulunacağı ifade ediliyor. Bu uyarılar sonrasında Kandil'e kadar olan alanda PKK tarafından kullanılan yerlerin boşaltılması bekleniyor.





"SİLAHLI MÜCADELE SONA ERDİ GERİ DÖNÜŞ YOK!"



DEM Parti'nin İmralı'ya yaptığı son ziyaret sonrası elebaşı Abdullah Öcalan'ın "Silahlı mücadele dönemi sona erdi, geri dönüş yok" mesajı kamuoyuna paylaşılmıştı.