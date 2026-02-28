Önce keleşler inecek sonra yasa gelecek! PKK ağırdan alınca Öcalan İmralı'dan zılgıtı çekti: "Yerler hala boşaltılmadı mı?"

Terörsüz Türkiye hedefinde kararlı duruş sürüyor. Süreçte yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi için PKK'nın silah bırakması bekleniyor. MİT'in sahada yapacağı teyit ve tespit sonucu sürecin hızlanması bekleniyor. Ancak burada Kandil'den kaynaklı bir sorun var. PKK yönetimi İran'daki savaş sonrası silah bırakmayı yavaşlattı. Bu durum öngörülen takvimin sarkmasına yol açınca İmralı'dan tepki geldi. Öcalan'ın kendisini ziyarete gelen İmralı Heyeti'ne "...Yerler hâlâ boşaltılmadı mı? Neden hâlâ boşaltılmıyor, silahlar bırakılmıyor?" dediği öğrenildi.

  • PKK'nın silah bırakma süreci ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası yavaşladı ve öngörülen takvim yaz aylarına sarkıyor.
  • Elebaşı Abdullah Öcalan DEM Parti heyetiyle yaptığı görüşmede yerlerin hala boşaltılmamasına tepki gösterdi. Öcalan'ın silah bırakmanın hızlandırılması için tekrar uyarıda bulunması bekleniyor.
  • Devlet, PKK'nın silah bırakmasında kritik eşik aşılmadan yasal düzenleme yapmayacak ve 'teyit ve tespit' bekliyor.
  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un hazırlattığı 'eve dönüş' yasa teklifi, sürecin yavaşlaması üzerine beklemeye alındı.

Terörsüz Türkiye sürecinde, yasal düzenlemelerin yapılması için terör örgütü PKK'nın tüm bileşenleriyle silah bırakmasının "teyit ve tespiti" bekleniyor.

Ancak ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası terör örgütü silah bırakmayı yavaşlattı. Bu durum, öngörülen takvimin sarkması ve sürecin yaz aylarını bulması anlamına geliyor.

PKK, İran'daki gelişmeleri bahane edip silah bırakmayı yavaşlattı (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'den alındı)

KANDİL İRAN'I BAHANE EDİP AĞIRDAN ALIYOR

SDG'nin Suriye yönetimine entegrasyonu sürecinde terör örgütü PKK, silah bırakmayı yavaşlatmıştı. Sorunun aşılmasından sonra sahadaki süreç hızlanmıştı. Bu ayın sonuna kadar Kuzey Irak'taki mağaraların boşaltılması hedeflenmişti.

Ancak İran'a yönelik saldırılar nedeniyle terör örgütü yeniden ayak diremeye başladı.

Öcalan İmralı Heyeti'nin ziyaretinde sahadaki yavaşlamaya tepki gösterdi


ÖCALAN'DAN KANDİL'E TEPKİ: YERLER HALA BOŞALTILMADI MI?

Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti heyeti, geçen günlerde İmralı'ya gitti. Söz konusu görüşmede, İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan'ın sahadaki yavaşlamaya tepki gösterdiği ve "...Yerler hâlâ boşaltılmadı mı? Neden hâlâ boşaltılmıyor, silahlar bırakılmıyor?" dediği belirtiliyor.

Öcalan'ın, terör örgütüne silah bırakmanın hızlandırılması için tekrar uyarıda bulunacağı ifade ediliyor. Bu uyarılar sonrasında Kandil'e kadar olan alanda PKK tarafından kullanılan yerlerin boşaltılması bekleniyor.

İmralı kodları: Türk-Kürt kardeşliği! Ama nasıl?



"SİLAHLI MÜCADELE SONA ERDİ GERİ DÖNÜŞ YOK!"

DEM Parti'nin İmralı'ya yaptığı son ziyaret sonrası elebaşı Abdullah Öcalan'ın "Silahlı mücadele dönemi sona erdi, geri dönüş yok" mesajı kamuoyuna paylaşılmıştı.

Silah bırakma teyit edilmeden yasal düzenleme yok

DEVLETTE ÇÖZÜM KARARLILIĞI: KRİTİK EŞİK AŞILMADAN YASAL DÜZENLEME YOK

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre; Devlette "Terörsüz Türkiye" konusundaki kararlılık devam ediyor. Ancak silah bırakmada kritik eşik aşılmadan yasal düzenlemelerin gündeme getirilmesi beklenmiyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da devreye girerek, "eve dönüş" olarak bilinen yasa teklifinin metninin hazırlanması ve kamuoyuna açıklanması planlanıyordu.

Silah bırakmada kritik eşik aşıldıktan sonra yasal düzenleme yapılması düşünülüyordu; fakat terör örgütünün süreci yavaşlatması üzerine bu planlamanın şimdilik beklemeye alındığı belirtiliyor.

Teklifin, "teyit ve tespit" yapıldıktan sonra kamuoyu ile paylaşılması ve Meclis'ten geçirilmesi planlanıyor.

DEM Parti İmralı heyeti Öcalan’ın mesajını paylaştı: Silahlı mücadele sona erdi geriye dönüş yok | Cumhuriyet iki kat güçlenecek

CHP'li Bozbey dosyasında aile boyu skandal! Bursa'da rüşvet parasıyla emlak krallığı | İmza atmayanı işten attı
