Terörsüz Türkiye sürecinde, yasal düzenlemelerin yapılması için terör örgütü PKK'nın tüm bileşenleriyle silah bırakmasının "teyit ve tespiti" bekleniyor.
Ancak ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası terör örgütü silah bırakmayı yavaşlattı. Bu durum, öngörülen takvimin sarkması ve sürecin yaz aylarını bulması anlamına geliyor.
KANDİL İRAN'I BAHANE EDİP AĞIRDAN ALIYOR
SDG'nin Suriye yönetimine entegrasyonu sürecinde terör örgütü PKK, silah bırakmayı yavaşlatmıştı. Sorunun aşılmasından sonra sahadaki süreç hızlanmıştı. Bu ayın sonuna kadar Kuzey Irak'taki mağaraların boşaltılması hedeflenmişti.
Ancak İran'a yönelik saldırılar nedeniyle terör örgütü yeniden ayak diremeye başladı.
ÖCALAN'DAN KANDİL'E TEPKİ: YERLER HALA BOŞALTILMADI MI?
Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan oluşan DEM Parti heyeti, geçen günlerde İmralı'ya gitti. Söz konusu görüşmede, İmralı'da bulunan Abdullah Öcalan'ın sahadaki yavaşlamaya tepki gösterdiği ve "...Yerler hâlâ boşaltılmadı mı? Neden hâlâ boşaltılmıyor, silahlar bırakılmıyor?" dediği belirtiliyor.
Öcalan'ın, terör örgütüne silah bırakmanın hızlandırılması için tekrar uyarıda bulunacağı ifade ediliyor. Bu uyarılar sonrasında Kandil'e kadar olan alanda PKK tarafından kullanılan yerlerin boşaltılması bekleniyor.
"SİLAHLI MÜCADELE SONA ERDİ GERİ DÖNÜŞ YOK!"
DEM Parti'nin İmralı'ya yaptığı son ziyaret sonrası elebaşı Abdullah Öcalan'ın "Silahlı mücadele dönemi sona erdi, geri dönüş yok" mesajı kamuoyuna paylaşılmıştı.
DEVLETTE ÇÖZÜM KARARLILIĞI: KRİTİK EŞİK AŞILMADAN YASAL DÜZENLEME YOK
Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre; Devlette "Terörsüz Türkiye" konusundaki kararlılık devam ediyor. Ancak silah bırakmada kritik eşik aşılmadan yasal düzenlemelerin gündeme getirilmesi beklenmiyor.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da devreye girerek, "eve dönüş" olarak bilinen yasa teklifinin metninin hazırlanması ve kamuoyuna açıklanması planlanıyordu.
Silah bırakmada kritik eşik aşıldıktan sonra yasal düzenleme yapılması düşünülüyordu; fakat terör örgütünün süreci yavaşlatması üzerine bu planlamanın şimdilik beklemeye alındığı belirtiliyor.
Teklifin, "teyit ve tespit" yapıldıktan sonra kamuoyu ile paylaşılması ve Meclis'ten geçirilmesi planlanıyor.