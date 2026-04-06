CHP'li belediyelerde yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Uşak Belediyesi'nde patlak veren tartışmalı olayların benzeri bu kez Muğla'da yaşandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde eğitim gören 23 yaşındaki genç kız, iş arayışı sürecinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Reklam A.Ş. (MUBRAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan ile iletişime geçti. Ancak iş görüşmesi amacıyla başlayan sanal diyaloglar, kısa sürede skandala dönüştü. Arkan'ın genç kıza yönelik gönderdiği ileri sürülen uygunsuz mesajlar üzerine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon başlatıldı.

DELİLLER SAVCILIK DOSYASINDA

Genç kızın şikayeti üzerine emniyet güçleri düğmeye bastı. Savcılık dosyasına giren ifadelerde ve dijital materyallerde, Levent Arkan'ın torunu yaşındaki öğrenciye gönderdiği skandal mesajların detayları yer aldı. 'Nitelikli cinsel taciz' suçlamasıyla karşı karşıya kalan Arkan, polis ekipleri tarafından belediye şirketindeki makamında gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

BELEDİYEDEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan olayın ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada adli sürecin devam ettiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan MUBRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan hakkında adli süreç devam etmektedir. Adli süreç netleştiğinde gereken bilgilendirme yapılacaktır."

SKANDAL MESAJLAR

Sabah'ın haberine göre; Üniversite öğrencisinin ifadesinde, Arkan'ın gönderdiği bazı mesajlar da yer aldı. Buna göre mesajlarda şu ifadelerin bulunduğu iddia edildi:

"Siz biz diyerek konuşmayı da bırak, Levent demen yeterli ve çok daha mutlu edici."

"Çünkü birbirlerini anlayabilen insanların arasında böyle mesafeli konuşmalara gerek yok."

"Sevmek sizinle konuşarak değil, içinden geldiği gibi davranmaktır D.cım."

"Bu arada senin adının tam ortasında benim adımın ilk harfi var, bu da yetmezmiş gibi senin adının son harfi, benim soyadımın ilk harfi"

"Kalplerin bir olması, sen ve ben iken 'biz' olmaktır."

"Benim için mutluluk verici olan senin aklında olmak."

"Seni sevdiğimi hissediyorum ve bu durum beni çok mutlu ediyor."

"Beni istediğin zaman, saatin kaç olduğuna bakmadan arayabilirsin çünkü ben yalnız yaşıyorum."

"Gel artık."

"Aklımdasın" kalp emojisi"

"Özetle sana haydi diyorum"

"Yarın ver istifanı gerisini bana bırak"

"Ben varken o işe hiç bir ihtiyacın yok olamaz"

"Aynı geçirdiğimiz günlere yazık"

"Dolayısıyla bir gün D. Arkan olursan şaşırma"