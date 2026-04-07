İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 15 yıl önce startını verdiği Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi aradan geçen süreçte bir türlü tamamlanamadı.
Durum böyle olunca bir an önce sağlıklı konutlara kavuşma hayali ile bekleyen 5 bine yakın aile mağdur oldu.
Uzun uğraşlar sonucu İzmir Büyükşehir Belediyesi yarım kalan inşaatların tamamlanması için düğmeye bastı.
Geçtiğimiz hafta İzmir'e gidip 2 gün boyunca kentte çeşitli temaslarda bulunup toplu açılış törenlerine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel Uzundere Kentsel Dönüşüm mağdurlarını yok saydı.
Özel'in mağdur vatandaşların sesine kulak vermemesi tepkileri de beraberinde getirdi.
Sabah'tan Ertan Güncaner'in haberine göre; Uzundere Kentsel Dönüşüm Mağdurları Platform Sözcüsü Eray Uslu, yazılı bir açıklama yaparak Özel'e tepki gösterdi.
Uslu "Türkiye'nin gündemini meşgul eden 15 yıldır kördüğüm olan binlerce İzmirli'nin mağdur edildiği Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki genel başkan üç Büyükşehir Belediye başkanı değiştirmesine rağmen yapımı yılan hikayesine dönen kentsel dönüşümün bugün kimsesiz ve sahipsiz bırakılmasına tekrar şahit olduk. Özgür Özel'in Uzunderelilere arkasını dönmesini anlamlandıramadık" dedi.
SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞIZ
Uslu "Bizler Uzundereliler olarak bugün Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin prestij projesine sahip çıkmasını İzmir'e yaptığı ziyarette Uzundereli mağdur seçmenleri ile buluşup bu işi sahiplenmesini, bizlerin sahipsiz olmadığını göstermesini isterdik. Ama gördük ki ne İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ne de Genel başkan Özgür Özel, Uzundere'yi ağzına almadan, konuşmadan, vatandaşın yanında olmadan İzmir'den ayrıldı. Uzundereliler olarak yıllardır çekmiş olduğumuz eziyetin son bulmasını istiyoruz.
Bugün kangren olan üçüncü ve dördüncü etabın projelerinin kaldığı yer yerden devam ettiğini görüyoruz. Önceki dönem belediye başkanı Tunç Soyer'in planları ve projesi üzerinden devam edildiğini, projelerin kaldığı yerden tekrar işleme alındığını görüyoruz? Sayın Cemil Tugay, "Neden 1.5 yıl beklediniz ve daha fazla bizleri mağdur ettiniz. Uzundereliler olarak dairelerimizin teslim edilmesi en büyük arzumuzdur.
Gelinen noktada 3. ve 4 etap çalışmalarının başlanmış olması sevindirici ancak en somut beklentimiz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bir an önce temel atma töreni için net tarih vermesi ve projenin başlangıç- bitiş takviminin kamuoyuyla açık şekilde paylaşılması .Son anahtar teslim edilene kadar bu işin takipçisi olacağız. Hakkımızı alana kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ensesinde bir nefes olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
