Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon yapıldı.
Soruşturma kapsamında elde edilen deliller, gelen ihbar ve bilgiler neticesinde atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen şüpheliler Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Deha Bilimlier, Mustafa Ceceli, Ersay Üner, Bengü Erden, Z. Aslı Sipahi Hacısüleymanoğlu ve İlkay Şencan hakkında verilen karar doğrultusunda yakalama işlemleri yapıldığı aktarılan açıklamada, operasyonda arama ve el koyma işlemlerinin de yapıldığı kaydedildi.
Gözaltına alınan ünlü isimler savcılığa sevk edildi.
"GELEN İHBARLAR NETİCESİNDE..."
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Cumhuriyet Başsavcılığımızın İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'yle koordineli olarak yürüttüğü "kamuoyunca bilinen şahıslara" yönelik Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin Etmek suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller, gelen ihbar ve bilgiler neticesinde atılı suçlara iştirak ettikleri tespit edilen aşağıda isimleri yazılı şüpheliler hakkında, Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan karar doğrultusunda 07.04.2026 tarihinde eş zamanlı olarak yakalama, arama-el koyma işlemleri icra edilmiş olup soruşturma titizlikle yürütülmektedir.
GÖZALTI LİSTESİ
1- Simge SAĞIN
2- İbrahim ÇELİKKOL
3- Melek MOSSO
4- Deha BİLİMLER
5- Mustafa CECELİ
6- Ersay ÜNER
7- Bengü ERDEN
8- Z. Aslı Sipahi HACISÜLEYMANOĞLU
9- İlkay ŞENCAN
HAKAN SABANCI, DİDEM SOYDAN, FİKRET ORMAN...
Geçtiğimiz günlerde aralarında uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Fikret Orman, Burak Elmas, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan, Güzide Duran'ın da olduğu çok sayıda ünlü isim gözaltına alınmıştı. Hander Erçel ifade vermişti.
Fikret Orman, Burak Elmas, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan, Güzide Duran hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilmişti.
CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne operasyon!
İmamoğlu'nun hakaretine ikinci soruşturma