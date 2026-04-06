İSRAİL'DE CASUSLUK SUÇLAMASIYLA 4 ASKERE GÖZALTI

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası başlayan savaşta 38. günü girilirken taraflar arasındaki sert misillemeler ve tehditler sürüyor.
İsrail'de İran adına casusluk yapmak ve stratejik öneme sahip yerlerin fotoğraflarını çekmek suçlamasıyla 4 askerin gözaltına alındığı öne sürüldü.
İsrail'de yayın yapan Kanal 15 televizyonunun haberinde, düzenli muharebe birliklerinde görev yapan 4 askerin, savaş zamanında İran adına casusluk faaliyetlerine karışmak suçlamasıyla gözaltına alınmasıyla yeni ve endişe verici bir casusluk vakasının ortaya çıktığı belirtildi.
Sanıklardan bazılarının avukatlarla görüşmesine izin verilmediği ve tüm sanıkların gözaltı sürelerinin de uzatıldığı aktarıldı.
İran istihbaratının, söz konusu 4 askerden, stratejik öneme sahip yerlerin fotoğrafını çekmek gibi bazı görevleri yerine getirmelerini istediği kaydedildi.
Bu olayın, İsrail güvenlik teşkilatına sızma ve sivillerin arasına nüfuz etme girişimlerinde açık bir eğilim olduğuna işaret ettiği ve İran'ın casusluk tehditlerinde son günlerde keskin bir artışın işareti olarak yorumlandığı kaydedildi.
ABD medyası: Gece saatlerinde Kuveyt'teki Ali el-Salim Hava Üssü'ne düzenlenen İran menşeli bir İHA saldırısında 15 Amerikan askeri yaralandı.
Yemen'deki Husiler, İran ve Hizbullah ile birlikte İsrail'in güneyindeki Eilat kentinde askeri hedeflere yönelik ortak operasyon düzenlediklerini açıkladı.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, operasyona ilişkin görüntülü açıklama yaptı.
Seri, "Yemen Silahlı Kuvvetlerinin, İsrail'in güneyinde, işgal altındaki Filistin'in (İsrail) güneyinde yer alan Umm er-Raşraş (Eilat) bölgesinde İsrail'e ait çeşitli hassas ve askeri hedeflere yönelik olarak, İran Devrim Muhafızları, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri ve Lübnan İslami Direnişi (Hizbullah) ile ortak operasyon gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.
İnsansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiği belirtilen operasyonda hedeflerin başarıyla vurulduğunu ifade eden Seri, saldırının ayrıntılarına ilişkin ek bilgi paylaşmadı.
Seri, operasyonun "İran, Lübnan, Irak ve Filistin'deki direniş eksenini desteklemek ve ümmetin evlatlarını hedef alan Siyonist (İsrail) planla mücadele çerçevesinde" gerçekleştirildiğini vurguladı.
Yemen'deki Husiler, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılar sonrası ilk kez 28 Mart'ta İsrail'i hedef almıştı.
Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Donald Trump:
"Aptalca çünkü savaş yalnızca bir şey ile ilgili: İran nükleer silahlara erişemez. Bunu yapmaktan nefret ediyorum ama onları yok ettik. Onların hiçbir şeyleri kalmayacak. Eğer elimde başka bir fırsat olsaydı petrollerini almak isterdim. Amerikan halkı evimize dönmemizi istiyor. 34 gün içinde dünyanın en güçlü ülkelerinden birini al aşağı ettik. İran halkı bomba sesi duymak istiyor. Protesto yapmamalarının tek nedeni öldürülmemek" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump:
"Salı Günü İran'a verilen süre bitiyor. İran gereken adımları atarsa savaş çok kısa sürede sona erebilir. ABD halkı ordunun eve dönmesini istiyor. Bizde bundan dolayı elimizden geleni yapıyoruz. Öte yandan İran'ın elinde nükleer silah olamaz.” dedi.
İran basını, İran yönetiminin ABD’ye Hürmüz Boğazı’nda güvenli geçişin sağlanmasına yönelik protokoller dahil 10 şart sunduğunu bildirdi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran, ABD'nin aracı ülkelerle ilettiği geçici ateşkesi teklifini reddettiğini Pakistan aracılığı ile iletti.
İranlı üst düzey yöneticiler, ABD’nin geçici ateşkes konusunu da içeren teklifini iki hafta değerlendirip reddettiklerine dair cevabı, ABD nakliye uçaklarının İsfahan’da vurulması olayının ardından Pakistan aracılığı ile muhataplarına iletti.
İran geçici ateşkes teklifine verdiği on maddelik cevapta kendi şartlarını da sundu.
İran'ın şartları arasında, savaşın kalıcı olarak sonlandırılması, yaptırımların kaldırılması ve Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçiş protokolü konuları yer aldı.
ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, “İran’da iki pilotumuzu da kurtardık.” dedi.
İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Danışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin elektrik altyapısına saldırı tehditlerine ilişkin, "Arap ülkelerinin liderleri, bölgenin karanlığa gömülmesini önlemek için Trump'a Fars (Basra) Körfezi'nin kumar yeri olmadığını anlatmalıdır." ifadelerini kullandı.
Velayeti, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ın tehditlerini değerlendirdi.
Trump'ın tehditlerini hayata geçirmesi halinde İran'ın karşı saldırılarıyla "bölgenin karanlığa gömüleceğine" işaret eden Velayeti, "ABD'nin ahmak Başkanı, İran'ın elektrik altyapısına saldırı tehdidinde bulundu. Arap ülkelerinin liderleri, bölgenin karanlığa gömülmesini önlemek için Trump'a Fars (Basra) Körfezi'nin kumar yeri olmadığını anlatmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
ABD ve İsrail'in, İran'ın Fars eyaletinin Şiraz kentindeki Petrokimya Kompleksi'ne saldırı düzenlediği bildirildi.
İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'nın Şiraz kentine bağlı Mervdeşt İlçe Kaymakamlığına dayandırdığı habere göre, ABD-İsrail, ülkenin güneyindeki Aseluye petrokimya tesislerinin ardından Şiraz'daki Petrokimya Kompleksi'ne de saldırı gerçekleştirdi.
Saldırıda tesisin küçük bir bölümünün hafif hasar gördüğü aktarıldı.
ABD-İsrail'in İran'ın güneyindeki Aseluye'de Pars Özel Ekonomik Bölgesi'ne düzenlediği saldırıda petrokimya üretim tesislerinin hasar gördüğü bildirilmişti.
İran'da devlete ait Ulusal Petrokimya Sanayi Şirketi, petrokimya tesislerinde saldırı sonrasında çıkan yangının kontrol altına alındığını ve herhangi bir can kaybı bilgisi olmadığını duyurmuştu.
ABD-İsrail'in İran'ın güneyindeki Aseluye'de Pars Özel Ekonomik Bölgesi'ne düzenlediği saldırıda petrokimya üretim tesislerinin hasar gördüğü bildirildi.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının Buşehr Valiliğine dayandırdığı habere göre, ABD-İsrail, Aseluye kentindeki petrol tesislerine saldırdı.
Saldırılarda bir dizi petrokimya tesisinin zarar gördüğü ve hasarın boyutunun incelendiği aktarıldı.
İran'da devlete ait Ulusal Petrokimya Sanayi Şirketi, Pars Özel Ekonomik Enerji Bölgesi'ndeki bir dizi petrokimya tesisinde saldırı sonrasında çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
Şirketin açıklamasında, şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi olmadığı ifade edildi.
ABD-İsrail daha önce de Aseluye'deki petrol tesislerini hedef almış, İran ise Hayfa rafinerisi ile bölgedeki ABD ile ortak petrol tesislerini vurarak saldırıya karşılık vermişti.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın "en büyük" petrokimya tesisine saldırı düzenlediklerini duyurdu.
Katz, konuyla ilgili açıklama yaptı.
"İsrail ordusu Aseluye kentindeki İran’ın en büyük petrokimya tesisine saldırı düzenledi." diyen İsrail Savunma Bakanı, İran'ın petrokimya ihracatının yaklaşık yüzde 85'ini karşılayan iki tesisin artık devre dışı bırakıldığını iddia etti.
İran Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, "gelecekteki saldırıları engellemek için düşmanı pişmanlık duyacağı noktaya getirene kadar savaşa devam edeceklerini" söyledi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Ekreminiya, ABD-İsrail'in İran'a karşı savaşında hedeflerine ulaşamadığını dile getirdi.
Ekreminiya, şu ifadeleri kullandı:
"Karşı tarafın savaşta hedeflerine ulaşamadığını ve aslında yenilgiye uğradığını kesin olarak söyleyebiliriz. Savaşın devam etmesinin amacı, düşmanı gerçek bir pişmanlık duyacağı bir noktaya getirmektir. Bu, bazıları tarafından duygusal bir yaklaşım olarak algılanabilir ancak aslında tamamen stratejik rasyonelliğe dayanmaktadır."
Ordu Sözcüsü, "Düşmanı bu noktaya getirmek, gelecekte savaşın tekrarını önlemek için bir zorunluluktur çünkü bu hedefe ulaşılırsa, caydırıcılık düzeyi düşmanın bir daha ülkeye karşı harekete geçmeye cesaret edemeyeceği şekilde artacaktır." dedi.
İran, Pakistan tarafından iki tarafa da sunulan İslamabad Anlaşması taslağını reddettiğini duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, askeri müdahale öncesi Tahran’a durumu düzeltmesi için süre tanıdı. İran cephesi kesin ateşkes sağlanmadan Hürmüz Boğazı’nın açılmayacağını vurguluyor.
Devrim Muhafızları Ordusu bağlantılı Fars Haber Ajansı boğaza ilişkin son verileri paylaştı. Ajans, son 24 saat içinde 15 geminin Hürmüz Boğazı’ndan “İran’ın izniyle” geçtiğini duyurdu.
Gemi trafiğinin savaş başlamadan önceki seviyelere göre yüzde 90 daha düşük olduğu aktarıldı.
‘TAMAMEN KAPATILMADI’
Krizin diplomatik boyutuna ilişkin açıklamalar peş peşe geliyor. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin aralarında bulunduğu İranlı yetkililer, hayati öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın tamamen kapatılmadığını bildirdi. Yetkililer, stratejik su yolunun yalnızca “düşman ülkelere” kapalı olduğunu ifade etti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı Komutanı Tümgeneral Mecid Hademi'nin ABD-İsrail saldırısında yaşamını yitirdiği bildirildi.
Devrim Muhafızları Ordusu, Hademi'nin ölümünü, "İslam Devrimi Muhafızları İstihbarat Teşkilatının güçlü ve eğitimli başkanı bugün şafak vakti Amerikan-Siyonist düşmanın saldırısında şehitlik mertebesine ulaşmıştır." ifadelerinin kullanıldığı yazılı açıklamayla duyurdu.
Hademi'nin yarım asır boyunca ülkeye istihbarat ve güvenlik alanlarında önemli, büyük, kalıcı ve öğretici katkılar sunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu katkılar, özellikle yabancı düşmanlar ve onların İran'ın güvenliğini ve barışını sarsmaya yönelik hain ve kötü planları karşısında, ülkenin istihbarat camiasının uzun yıllar boyunca gururla ayakta durmasının yolunu açacaktır."
Hademi'nin nerede hayatını kaybettiğine dair bilgi verilmezken cenaze törenine ilişkin program bilgilerinin daha sonra duyurulacağı aktarıldı.
SALDIRI İSRAİL ÜSTLENDİ
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı Komutanı Tümgeneral Mecid Hademi'nin Tahran'a düzenlenen saldırıda öldüğünü belirterek saldırıyı üstlendi.
Katz, İsrail ordusunun komuta kademesi ve diğer üst düzey güvenlik yetkililerin katıldığı bir durum değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.
Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Teşkilatı Komutanı Tümgeneral Hademi'nin Tahran'a gece düzenlenen saldırıda öldüğünü kaydeden Katz, İranlı liderlere suikastların süreceği tehdidinde bulundu.
Katz, Hademi'nin Devrim Muhafızları'nın en üst düzey üç isminden biri olduğunu ileri sürdü. Devrim Muhafızları Ordusu, Tümgeneral Hademi'nin ABD-İsrail saldırısında öldüğünü duyurmuştu.
ABD basınından Axios’un Amerikalı yetkililere atıfta bulunarak bildirdiğine göre, ABD, İran ve bölgesel arabulucular, savaşa kalıcı bir son verebilecek olası 45 günlük bir ateşkes konusunda acil görüşmeler yürütüyor. Kaynaklar, önümüzdeki 48 saat içinde kısmi bir anlaşmaya bile varılma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.
"SON ŞANS"
Yine de yetkililer, görüşmeleri İran'ın sivil altyapısına yönelik saldırıları ve Körfez ülkelerindeki petrol ve su tesislerine misilleme saldırılarını içerebilecek büyük bir tırmanmayı önlemek için son fırsat olarak görüyor.İki kaynak, ABD ve İsrail'in İran'ın enerji tesislerine yönelik saldırı planının hazır olduğunu, ancak süre uzatımının diplomasiye son bir şans vermek amacıyla yapıldığını söyledi.
"İKİ AŞAMADAN OLUŞUYOR"
Önerilen anlaşma iki aşamadan oluşuyor: Birincisi, daha geniş kapsamlı müzakerelere zaman tanımak için 45 günlük bir ateşkes; ikincisi ise İran'ın uranyum stokları ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konularını ele alan kalıcı bir çözüm.
"BÜYÜK YIKIM"
Arabulucular, büyük çaplı yıkımı önlemek için önümüzdeki 48 saatin kritik önem taşıdığının altını çizerek geri sayımın başladığını belirtti.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın sivil altyapısına saldırı tehditlerini hayata geçirmesi halinde "süper savaş suçlusu" olacağını belirterek, Tahran'ın her türlü saldırıya veya tehdide "derhal ve pişman edici" karşılık vereceğini söyledi.
Garibabadi, X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ın İran'ın sivil altyapısına saldırı tehditleri dahil ülkeye saldırılarını değerlendirdi.
İran'ın toprak bütünlüğüne karşı güç kullanılmasının, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın açık bir ihlali ve BM Genel Kurulu'nun 3314 sayılı kararına göre saldırganlık örneği olduğunu belirten Garibabadi, "Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü Madde 8 uyarınca savaş suçu olan enerji santrallerine ve köprülerine (sivil altyapı) saldırı tehdidinde bulunmak ve 1977 Birinci Cenevre Protokolü Madde 52 uyarınca ABD Başkanı, ülkesinin en yüksek yetkilisi olarak, savaş suçları işlemekle alenen tehditte bulunmuştur. Bu eylem, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve yetkili herhangi bir ulusal mahkeme önünde bireysel cezai sorumluluğunu doğuracaktır." değerlendirmesinde bulundu.
İran'ın meşru müdafaa eylemlerine devam edeceğini vurgulayan Garibabadi, "İran, BM Şartı'nın 51. maddesine dayanarak her türlü saldırıya veya yakın tehdide kararlı, derhal ve pişmanlık edici şekilde karşılık verecektir. ABD Başkanı'nın, etkileri İran'la sınırlı kalmayacak bu tehditleri gerçekleştirmekten vazgeçmesi tavsiye edilir aksi takdirde adı tarihe süper savaş suçlusu olarak geçecektir." ifadelerini kullandı.
ABD ve İsrail'in geceden bu yana düzenlediği saldırılarda İran'da ülke genelinde 34 kişi hayatını kaybetti.
İran basınında yer alan haberlere göre, ABD ve İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'da sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda Baharistan ilçesinde 13 kişi yaşamını yitirdi.
Gece boyunca devam eden saldırılarda Tahran'ın Şehriyar ilçesinde 6 kişi ve kentin doğusunda da 4 kişinin öldüğü belirtildi.
Kum kentinde de şehrin merkezinde sivil binanın doğrudan hedef alındığı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi verildi.
ABD ve İsrail'in Basra Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Lenge kentinde de yerleşim yerlerine saldırılarında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı aktarıldı.
İran’dan düzenlenen misillemenin ardından çok başlıklı füze parçalarının Tel Aviv ve çevresinde toplam beş şehirde 15 noktaya isabet etmesi sonucu 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
İran'ın misillemesi sonrası İsrail'in Tel Aviv kentinde pazar boyunca sessizliğin ardından pazartesi sabah saatlerinde sirenler yeniden çaldı.
Yerel basındaki haberlere göre, İran’dan ateşlenen çok başlıklı füzenin parçaları başkent Tel Aviv ve çevresindeki beş kentte 15 noktaya isabet etti.
Füze parçasının isabet ettiği bazı noktalarda hasar oluşurken Petah Tikva'da bazı araçların alev aldığı görüldü.
Sağlık yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Tel Aviv ve çevresini hedef alan son misillemede 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
ABD basını, Türkiye, Mısır ve Pakistan'ın, savaşı durdurmak veya ateşkes sağlamak amacıyla İran'ı ABD ile müzakere masasında bir araya getirmek için çaba gösterdiğini bildirdi.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Türkiye, Mısır ve Pakistan'dan arabulucular, savaşı durdurmak ya da geçici bir ateşkes sağlamak amacıyla girişimlerini sürdürüyor.
Kaynaklar, Türkiye, Mısır ve Pakistan dışişleri bakanlarının İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile telefon görüşmeleri yaptıklarını, ancak herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini belirtti.
KATAR ARABULUCU ROLÜNE KARŞI ÇIKTI
Türkiye ve Mısır'ın olası müzakerelere ev sahipliği yapması için İstanbul ve Katar seçeneklerini değerlendirdiğini ifade eden kaynaklar, Katar'ın ABD ve Orta Doğu ülkeleri tarafından kendisine teklif edilen arabulucu rolüne karşı çıktığını öne sürdü.
İRAN TAVİZ VERMEYİ REDDEDİYOR
Kaynaklar, İranlı yetkililerin taleplerinden taviz vermeyi reddettiğini ve geçici ateşkes karşılığında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması da dahil çeşitli önerileri geri çevirdiğini belirtti.
İRAN İSLAMABAD TEKLİFİNİ REDDETTİ
Ayrıca kaynaklar, İran'ın ABD'nin savaşı sona erdirmeye yönelik taleplerini kabul edilemez bulduğunu ve ABD'li yetkililerle Pakistan'ın başkenti İslamabad'da görüşmeyi reddettiğini aktardı.
ABD-İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği saldırılarda 6 çocuk hayatını kaybetti.
İran devlet televizyonu, Tahran Acil Servisi tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, "Gece Tahran'da sivillere yönelik düzenlenen saldırılarda 10 yaş altı 4 kız, 2 erkek çocuğu hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.
Tahran'a bu gece düzenlenen saldırılarda, Baharistan ilçesinde 13, Şehriyar ilçesinde 6 ve kentin doğusunda 4 kişinin öldüğü belirtilmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimine anlaşma yapmak için tanıdığı 48 saatlik süreyi 8 Nisan'a kadar uzattığını belirtti.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, İran’a Hürmüz Boğazı’nı ticari gemilerin geçişine açması için tanıdığı süreyi yarından itibaren 8 Nisan'a kadar uzattığını duyurdu.
Daha önce Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran’ı tehdit eden Trump, paylaşımında "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00’de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer verdi.
İran’a yönelik paylaşımlarında ifadelerini sertleştiren ABD Başkanı, süre uzatımıyla ilgili açıklamayı, İran’da düşen ABD uçağından sağ kurtulan ikinci pilotun da güvenli bir şekilde kurtarılmasının ardından yaptı.
ABD Başkanı Trump, sabah erken saatlerde yaptığı sosyal medya paylaşımında, söz konusu askeri girişimi “ABD tarihindeki en cesur arama ve kurtarma operasyonlarından biri” olarak nitelendirerek, ikinci pilotun da kurtarıldığını duyurmuştu.
Geçen cuma günü İran’da düşürülen ABD’nin F-15E tipi savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu kurtarma operasyonu sırasında İran topraklarında sıcak saatler yaşandı. ABD basınına göre, pilot birkaç bin fit yüksekliğindeki bir tepeye tırmandı ve yaklaşık 48 saat boyunca orada saklandı. ABD, yaralı olduğu belirtilen pilotun özel bir operasyonla kurtarıldığını belirtti. Amerikan jetlerinin operasyonda İran birliklerinin pilotun bulunduğu bölgeye erişimini engellemek için yoğun bombardıman düzenlediği kaydedildi.
CESUR BİR OPERASYON
ABD Başkanı Trump, kayıp pilotun ‘cesur bir operasyonla’ kurtarıldığını duyurdu. Pilotun sağlıklı ve güvende olduğunu belirten Trump, operasyon için dünyanın en ölümcül silahlarıyla donatılmış düzinelerce uçak gönderdiğini vurguladı. Trump, “Bu iki operasyonu da tek bir Amerikalı ölmeden veya yaralanmadan gerçekleştirebilmemiz, İran semalarında ezici bir hava üstünlüğü ve hakimiyeti elde ettiğimizi bir kez daha kanıtlıyor” dedi.
"ABD’YE AİT İKİ UÇAK VE İKİ HELİKOPTERİ DÜŞÜRDÜK"
İran ise Trump’ın iddialarını yalanlayarak ABD’ye ait 2 C-130 nakliye uçağı ve 2 Black Hawk helikopterinin düşürüldüğünü iddia etti. İran Silahlı Kuvvetleri’nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, Trump’ın pilotun kurtarıldığına dair açıklamasını reddetti.
'GİRİŞİM BAŞARISIZ' IDDIASI
Zülfikari ABD'nin, "Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu" dedi. Zülfikari, İran tarafından düşürülen F-15 savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "ABD'ye ait 2 C-130 nakliye uçağı yok edildi" dedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da X sosyal medya platformundan İran güçleri tarafından düşürülen bir ABD uçağının enkazını gösterdiği iddia edilen bir fotoğraf paylaştı. İran ordusu ayrıca İsfahan'da Hermes 900 tipi bir İHA'nın düşürüldüğünü kaydetti. Öte yandan Wall Street Journal'a (WSJ) konuşan yetkililer, görev kapsamında özel kuvvetleri taşıyan C-130 tipi nakliye uçaklarından ikisinin "bilinmeyen sebeplerle yerde mahsur kaldığını" ve bu uçakların "yok edildiğini" iddia etti. Amerikan basınında ise uçakların "İran'ın eline geçmemesi için imha edildiği" iddia edildi.
HÜRMÜZ AVLANMA ALANIMIZ
Tahran'da "Hürmüz boğazı kapalı kalacak; Basra körfezi'nin tamamı bizim avlanma alanımızdır" mesajını içeren dev bir afiş asıldı. Afişte, uçakların ağlara takıldığı bir görsel yer aldı.
'AZAP ÜZERLERINE YAĞACAK'
Önceki gün İran'a bir anlaşma yapması ya da stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı trafiğe açması için daha önce tanıdığı 10 günlük süreyi hatırlatarak geri sayımın başladığını belirten Trump, 'Cehennem azabı üzerlerine yağacak' diyerek İran'ı yine tehdit etti. İran Hatemul Enbiya Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari ise "Unutmayın ki, saldırıların genişlemesi halinde tüm bölge sizin için cehenneme dönüşecek'' ifadelerini kullandı. Trump'tan "İran'la anlaşabiliriz" şeklinde bir açıklama geldi. Bu arada Trump,İran'a verdiği son süreyi çarşamba günü TSİ 03.00'a kadar uzattı.