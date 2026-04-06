Guirassy'nin sözleşmesinde 35 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunduğu ve bu maddenin 1 Temmuz itibarıyla aktif hale geleceği belirtildi. Gineli oyuncuya AC Milan ve Tottenham Hotspur başta olmak üzere farklı liglerden kulüplerin de ilgi gösterdiği aktarıldı. Dortmund yönetiminin ise oyuncunun satışından elde edilecek geliri Fisnik Asllani transferinde kullanmayı planladığı ifade edildi.



ORTA SAHADA SARR HEDEFİ

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan bir diğer isim ise Tottenham forması giyen Pape Matar Sarr oldu. Sarı-lacivertlilerin, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için yeniden girişimlere başladığı belirtildi. Daha önce Yves Bissouma ile birlikte gündeme gelen Sarr transferinde sonuç alınamazken, kulübün bu kez süreci daha kararlı şekilde yürüttüğü kaydedildi.

Sarr için Galatasaray'ın da devrede olduğu ve iki kulüp arasında rekabet yaşanabileceği ifade edildi. Tottenham ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.