Fenerbahçe, yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, hücum hattını güçlendirmek için Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy'yi listesine aldı.
Alman basınında yer alan haberlere göre 30 yaşındaki santrfor, yaz transfer döneminde takımdan ayrılmayı planlıyor.
SERBEST KALMA MADDESİ DEVREYE GİRİYOR
Guirassy'nin sözleşmesinde 35 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunduğu ve bu maddenin 1 Temmuz itibarıyla aktif hale geleceği belirtildi.
Gineli oyuncuya AC Milan ve Tottenham Hotspur başta olmak üzere farklı liglerden kulüplerin de ilgi gösterdiği aktarıldı. Dortmund yönetiminin ise oyuncunun satışından elde edilecek geliri Fisnik Asllani transferinde kullanmayı planladığı ifade edildi.
ORTA SAHADA SARR HEDEFİ
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan bir diğer isim ise Tottenham forması giyen Pape Matar Sarr oldu. Sarı-lacivertlilerin, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için yeniden girişimlere başladığı belirtildi. Daha önce Yves Bissouma ile birlikte gündeme gelen Sarr transferinde sonuç alınamazken, kulübün bu kez süreci daha kararlı şekilde yürüttüğü kaydedildi.
Sarr için Galatasaray'ın da devrede olduğu ve iki kulüp arasında rekabet yaşanabileceği ifade edildi. Tottenham ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.
SEZONLUK PERFORMANSLARI
Guirassy bu sezon Borussia Dortmund formasıyla Bundesliga'da 26 maçta 13 gol ve 2 asist üretirken, Şampiyonlar Ligi'nde 10 maçta 4 gol ve 4 asist kaydetti. Pape Matar Sarr ise tüm kulvarlarda 28 maçta 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.