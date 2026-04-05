ABD'nin "pilotları kurtarma" operasyonunun faturası ağır oldu.



Önceki gün biri F-15'e olmak üzere iki savaş uçağı vuran İran, bugün de ABD'ye ait 2 adet C-130 askeri nakliye uçağını imha etti.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, İran tarafından düşürülen F-15 savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "ABD'ye ait iki C-130 nakliye uçağı yok edildi" açıklamasında bulundu.