İran mı vurdu ABD mi imha etti? İsfahan'da iki C-130 askeri nakliye uçağı un ufak oldu: Rakamlarla Washington'un "çakılışı"

ABD-İsrail-İran arasındaki savaş şiddetleniyor... İran hava sahasında son 1 günde tam 4 ABD uçağı imha edildi. Düşen iki uçağın pilotunu kurtarmak için ABD'nin İran'a indirme yaptığı söylenirken; karada sıcak çatışmalar yaşandı. Operasyonunun faturası ise ABD'ye ağır oldu. İran makamları "ABD'ye ait iki C-130 nakliye uçağı yok edildi" duyurusunu yapıp İsfahan'dan görüntü paylaştı. Buna karşın ABD makamları "İran'ın eline geçmemesi için uçakları biz imha ettik" argümanına sığındı. Takvim.com.tr ABD'nin 28 Şubat – 3 Nisan arasında kaybettiği hava araçlarını derledi.

ABD'nin "pilotları kurtarma" operasyonunun faturası ağır oldu.

Önceki gün biri F-15'e olmak üzere iki savaş uçağı vuran İran, bugün de ABD'ye ait 2 adet C-130 askeri nakliye uçağını imha etti.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, İran tarafından düşürülen F-15 savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "ABD'ye ait iki C-130 nakliye uçağı yok edildi" açıklamasında bulundu.

ABD'DEN "İRAN VURMADI BİZ İMHA ETTİK" İDDİASI

Öte yandan enkaza dönen C-130'lar için ABD'den farklı açıklama geldi.

Wall Street Journal'ın (WSJ) ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre; F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu kurtarma operasyonunda MC-130J tipi uçakların görevlendirildiği belirtildi.

Görev kapsamında özel kuvvetleri taşıyan MC-130J tipi nakliye uçaklarından ikisinin "bilinmeyen sebeplerle yerde mahsur kaldığını" belirten yetkili, bu uçakların "yok edildiğini" iddia etti.

NYT: İRAN ELE GEÇİRMESİN DİYE...

The New York Times gazetesinin haberinde ise uçakların, "İran'ın eline geçmemesi için imha edildiği" öne sürüldü.


ABD İLE İRAN ASKERLERİ SICAK ÇATIŞMAYA GİRDİ

ABD, İran'da düşürülen ABD'ye ait F-15E tipi savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu kurtarmak için operasyon düzenlemişti. Operasyon sırasında ABD ile İran güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı iddia edilmişti.

TRUMP "PİLOTLARI KURTARDIK" DEDİ İRAN YALANLADI

Trump, İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını duyurmuştu.

Coni fena çakıldı!

Zülfikari ise, kayıp pilotu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu." demişti.

ABD HAVA ARACI KAYIPLARI TABLOSU

Hava Aracı ModeliBirim MaliyetiAdet / DurumOlay Detayı
F-35110 Milyon $1 Adet (Hasarlı)İran'a ait karadan havaya füze ile hasar aldı.
F-15E Strike Eagle90 Milyon $4 Adet (Düşürüldü)1'i İran üzerinde, 3'ü Kuveyt üzerinde dost ateşi sonucu düşürüldü.
E-3 Sentry700 Milyon $1 Adet (İmha)Suudi Arabistan'daki ABD üssünde imha edildi.
A-10 Thunderbolt II18.8 Milyon $1 Adet (Düşürüldü)Arama-kurtarma operasyonlarına yakın hava desteği sağlarken vuruldu.
KC-135 Tanker Uçağı40 Milyon $7 Adet (Karışık)2 adet imha edildi, 5 tanesi hasar aldı.
Helikopterler (HH-60M/W)20 Milyon $3 Adet (Hasarlı)1 adet HH-60M Irak'ta dron saldırısında; 2 adet HH-60W İran'da operasyon sırasında hasar gördü.
İHA (Dronlar)30 milyon $17 Adet (Düşürüldü)İran tarafından düşürüldü.

