İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, İran tarafından düşürülen F-15 savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "ABD'ye ait iki C-130 nakliye uçağı yok edildi" açıklamasında bulundu.
ABD'DEN "İRAN VURMADI BİZ İMHA ETTİK" İDDİASI
Öte yandan enkaza dönen C-130'lar için ABD'den farklı açıklama geldi.
Wall Street Journal'ın (WSJ) ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre; F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu kurtarma operasyonunda MC-130J tipi uçakların görevlendirildiği belirtildi.
Görev kapsamında özel kuvvetleri taşıyan MC-130J tipi nakliye uçaklarından ikisinin "bilinmeyen sebeplerle yerde mahsur kaldığını" belirten yetkili, bu uçakların "yok edildiğini" iddia etti.
NYT: İRAN ELE GEÇİRMESİN DİYE...
The New York Times gazetesinin haberinde ise uçakların, "İran'ın eline geçmemesi için imha edildiği" öne sürüldü.
ABD İLE İRAN ASKERLERİ SICAK ÇATIŞMAYA GİRDİ
ABD, İran'da düşürülen ABD'ye ait F-15E tipi savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu kurtarmak için operasyon düzenlemişti. Operasyon sırasında ABD ile İran güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı iddia edilmişti.
TRUMP "PİLOTLARI KURTARDIK" DEDİ İRAN YALANLADI
Trump, İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını duyurmuştu.
Zülfikari ise, kayıp pilotu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu." demişti.
ABD HAVA ARACI KAYIPLARI TABLOSU
|Hava Aracı Modeli
|Birim Maliyeti
|Adet / Durum
|Olay Detayı
|F-35
|110 Milyon $
|1 Adet (Hasarlı)
|İran'a ait karadan havaya füze ile hasar aldı.
|F-15E Strike Eagle
|90 Milyon $
|4 Adet (Düşürüldü)
|1'i İran üzerinde, 3'ü Kuveyt üzerinde dost ateşi sonucu düşürüldü.
|E-3 Sentry
|700 Milyon $
|1 Adet (İmha)
|Suudi Arabistan'daki ABD üssünde imha edildi.
|A-10 Thunderbolt II
|18.8 Milyon $
|1 Adet (Düşürüldü)
|Arama-kurtarma operasyonlarına yakın hava desteği sağlarken vuruldu.
|KC-135 Tanker Uçağı
|40 Milyon $
|7 Adet (Karışık)
|2 adet imha edildi, 5 tanesi hasar aldı.
|Helikopterler (HH-60M/W)
|20 Milyon $
|3 Adet (Hasarlı)
|1 adet HH-60M Irak'ta dron saldırısında; 2 adet HH-60W İran'da operasyon sırasında hasar gördü.
|İHA (Dronlar)
|30 milyon $
|17 Adet (Düşürüldü)
|İran tarafından düşürüldü.
