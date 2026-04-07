Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıt dışı istihdam ve sahte sigortalılıkla mücadelede denetim mekanizmalarını en üst seviyeye çıkardı. Kurum, milyonlarca veriyi yapay zekâ destekli sistemler ve gelişmiş algoritmalarla analiz ederek, fiilen çalışmadığı halde sigortalı gösterilen kişileri tek tek belirliyor. Bu sistem, sahte yollarla elde edilmek istenen sigorta ve emeklilik haklarını engellemeyi hedefliyor.

4.6 MİLYON İŞ YERİ İNCELENDİ



2011-2016 yılları arasında tescil edilen 4.6 milyon iş yeri incelemeye alındı. Sistem, prim ödeme alışkanlıkları, çalışan sayısı ve iş kolu uyumu gibi yaklaşık 100 farklı parametreyi değerlendirerek riskli iş yerlerini tespit etti.

Projenin 2025 yılına kadar süren 16 farklı uygulama evresinde çarpıcı sonuçlar elde edildi. 15'inci fazda 128 iş yerinde 18 bin 191 sahte sigortalı belirlenirken, 487.5 milyon liralık borç ortaya çıktı. 16'ncı fazda ise 195 iş yerinde 20 bin 578 sahte sigortalı ortaya çıkarıldı, 1.27 milyar liralık kamu zararı hesaplandı.

Bugün itibarıyla toplam 3 bin 273 sahte iş yeri üzerinden bildirim yapılan 245 bin 740 kişinin sigortası ve emekliliğinin iptal edildiği belirtiliyor.



NE YAPILIYOR?



Sahte sigorta yaptırmanın faturası sadece sigortanın silinmesiyle bitmiyor. Sahte hizmetlerle emekli olunmuşsa bağlanan maaşlar kesiliyor, bugüne kadar yapılan ödemeler gecikme faiziyle geri isteniyor. Kişinin ve bakmakla yükümlü olduğu yakınlarının o dönemde yaptığı hastane ve ilaç masrafları kişiden tahsil ediliyor. Hem sahte sigortalılar hem de bu oyunu kuranlar hakkında suç duyurusunda bulunuluyor.





BU HARFLERE DİKKAT!



Hizmet dökümünde S, Ş, K gibi harfler varsa, bunları ciddiye almak gerekiyor. S harfi sahte işyeri, Ş harfi şüpheli işyeri ve K harfi kontrollü iş yeri anlamına geliyor. 'Ş' harfi, iş yerinin şüpheli iş yeri kapsamında olduğunu ve hakkında denetim/inceleme yapılacağını gösteriyor.

Herhangi bir sorun olmadığı anlaşılırsa 'Ş' kodu tamamen kaldırılıyor ve bu iş yerinden yapılan hizmet bildirimleri geçerli kabul ediliyor.