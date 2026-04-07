Kıdem tazminatı tavanı memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek ve 72 bin lirayı aşması bekleniyor. ASGARİ ÜCRET ARTACAK MI? Ocak ayında yürürlüğe giren asgari ücret tüm yıl için belirlendi. Ancak istenirse ara zam da mümkün. Bunun için Asgari Ücret Tespit Komisyonu 'nun toplantıya çağrılması gerekiyor.

TAZMİNATLAR NASIL DEĞİŞECEK?

Özel sektör çalışanlarının eğer maaşlarında bir değişiklik olmazsa tazminat tutarları da değişmeyecek.

Ancak maaşı kıdem tazminatı tavanını aşan çalışanlarla ilgili bir değişiklik yaşanacak. Çünkü memur maaş katsayısındaki artış kıdem tazminatı tavanına yansıyacak. Bu yılın ilk yarısında kıdem tazminatı tavanı 64 bin 948 liraydı.

Damga vergisi kesilmiş olarak çalışanlara en çok 64 bin 455 lira ödeniyordu.

Memur maaş zammıyla bu tutar yükselecek. Tazminat tavanının, zam oranı tahminlerine göre 72 bin lirayı aşması bekleniyor.







SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık ve ek ödemeleri

Memurların maaşları

Memurların aile yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi gibi ek ödemeleri

Memur emeklilerinin aylıkları ve ek ödemeleri

Emekli doktorların ilave ödemeleri

Dul ve yetim aylığı

65 yaş aylığı

Evde bakım aylığı

Engelli aylığı

Kronik hastalık yardımı

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri

Kıdem tazminatı tavanı