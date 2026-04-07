Milyonların gözü temmuz ayında: Emekliden memura tazminattan yardıma her şey değişiyor

Yaklaşan temmuz ayı milyonlar için zam ayı olacak. Memurların, emeklilerin ve sosyal yardım alanların geliri artacak. Özel sektör çalışanlarının da tazminatında değişiklik yaşanacak. İşte detayları...

Milyonların gözü temmuz ayında: Emekliden memura tazminattan yardıma her şey değişiyor
  • SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları temmuz ayında yılın ilk yarısındaki enflasyon oranında artırılacak ve zam oranının yüzde 15-16 seviyesinde olması bekleniyor.
  • 6,5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisine temmuz ayında yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 11'i aşan kısmı üzerinden fark ödemesi yapılacak.
  • Evde bakım aylığı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve kronik hastalık yardımı gibi sosyal yardım ödemeleri memurların temmuz zam oranında artırılacak.
  • Kıdem tazminatı tavanı memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek ve 72 bin lirayı aşması bekleniyor.
  • Ocak ayında tüm yıl için belirlenen asgari ücrete ara zam yapılması için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantıya çağrılması gerekiyor.

Çalışan-çalışmayan hemen herkes bu yıla yeni kazançla başladı. Şimdi de sıra temmuz zamlarına geldi.

Başta memurlar ve emekliler olmak üzere milyonların geliri temmuz ayıyla birlikte artacak. Peki kimleri neler bekliyor? İşte detayları...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları temmuz ayında yılın ilk yarısındaki enflasyon oranında artırılacak ve zam oranının yüzde 15-16 seviyesinde olması bekleniyor. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv ve AA'ya aittir.)



EMEKLİLER NE KADAR ZAM ALACAK?
Temmuzda SSK ve Bağ- Kur emeklileriyle dul ve yetimlerinin aylıkları bu yılın ilk yarısındaki enflasyon oranında artırılacak.
Maaşlarla birlikte, her ay alınan aylığın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemelerin tutarı da yükselecek. Üç aylık enflasyona göre SSK ve Bağ- Kur'luların zam oranı yüzde 10.04 çıktı. Buna risan, mayıs ve haziran enflasyon verileri de eklenecek. Zam oranı için tahminler yüzde 15-16 seviyesinde bulunuyor.
Böylece temmuz zammı belli olacak. Emeklilerin kök aylıklarına eklenecek enflasyon zammının, halen 20 bin lira olan taban aylık ödemesine de yansıtılması bekleniyor.

6,5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisine temmuz ayında yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 11'i aşan kısmı üzerinden fark ödemesi yapılacak.

MEMURLARI VE MEMUR EMEKLİLERİNİ NELER BEKLİYOR?
6.5 milyonu aşkın memura ve memur emeklisine temmuz ayında yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 11'i aşan kısmı üzerinden fark verilecek. İlk 6 aylık enflasyon yüzde 15 olursa yüzde 3.6 enflasyon farkıyla yüzde 10.86, yüzde 16 olursa yüzde 4.5 farkla 11.82 artış yansıtılacak.
Memurların maaşlarıyla birlikte aile yardımı ve toplu sözleşme gibi ek ödemeleri de artacak. Memur emeklilerinin maaşlarıyla birlikte ek ödemelerinin tutarı da yükselirken, bir artış da emekli doktorların ilave ödemelerine gelecek.

Evde bakım aylığı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve kronik hastalık yardımı gibi sosyal yardım ödemeleri memurların temmuz zam oranında artırılacak.

SOSYAL YARDIMLAR NASIL DEĞİŞECEK?
Memurların temmuz ayında belli olacak zam oranı; evde bakım aylığı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kronik hastalık yardımı ve sosyal ve ekonomik destek gibi sosyal yardım ödemelerine de yansıtılacak.

Kıdem tazminatı tavanı memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek ve 72 bin lirayı aşması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET ARTACAK MI?
Ocak ayında yürürlüğe giren asgari ücret tüm yıl için belirlendi. Ancak istenirse ara zam da mümkün. Bunun için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantıya çağrılması gerekiyor.

Ocak ayında tüm yıl için belirlenen asgari ücrete ara zam yapılması için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantıya çağrılması gerekiyor.

TAZMİNATLAR NASIL DEĞİŞECEK?
Özel sektör çalışanlarının eğer maaşlarında bir değişiklik olmazsa tazminat tutarları da değişmeyecek.
Ancak maaşı kıdem tazminatı tavanını aşan çalışanlarla ilgili bir değişiklik yaşanacak. Çünkü memur maaş katsayısındaki artış kıdem tazminatı tavanına yansıyacak. Bu yılın ilk yarısında kıdem tazminatı tavanı 64 bin 948 liraydı.
Damga vergisi kesilmiş olarak çalışanlara en çok 64 bin 455 lira ödeniyordu.
Memur maaş zammıyla bu tutar yükselecek. Tazminat tavanının, zam oranı tahminlerine göre 72 bin lirayı aşması bekleniyor.

Milyonların gözü temmuz ayında: Emekliden memura tazminattan yardıma her şey değişiyor-7

KİMLERİN HANGİ GELİRLERİ ARTACAK?

Milyonların gözü temmuz ayında: Emekliden memura tazminattan yardıma her şey değişiyor-8

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylık ve ek ödemeleri
Memurların maaşları
Memurların aile yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi gibi ek ödemeleri
Memur emeklilerinin aylıkları ve ek ödemeleri
Emekli doktorların ilave ödemeleri
Dul ve yetim aylığı
65 yaş aylığı
Evde bakım aylığı
Engelli aylığı
Kronik hastalık yardımı
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri
Kıdem tazminatı tavanı

