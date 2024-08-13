Yeni Talisca Rafa Silva: Portekizli yıldız futbolcudan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran performans

Beşiktaş'ın, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Samsunspor'u 2-0 geçtiği maçta yine Rafa Silva ön plana çıktı. Portekizli yıldız, 31. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti.

Rafa Silva kariyeri boyunca Portekiz dışında bir ligde ilk kez gol sevinci yaşadı. Yıldız futbolcu, Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 5-0 mağlup ettiği Süper Kupa finalinde de dikkat çekmişti. Siyah-Beyazlı takımın bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği Rafa Silva, Galatasaray karşısındaki müsabakada 1 gol ve 1 asist üretmişti.

Tecrübeli on numara, sezon başındaki kampın da yıldızlarından olmuştu. Rafa Silva'nın Beşiktaş'a çabuk uyum sağlaması ve takım içindeki liderliği akıllara Anderson Talisca'yı getirdi. Portekizli futbolcunun kazanılan maçlarda skora etki etmesi siyah-beyaz renklere gönül verenlerin yüzünü güldürüyür. Oyunu okuması, top kontrolü ve son vuruşu Beşiktaşlı taraftarları mest etti.