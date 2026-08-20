Prens Harry ve Meghan Markle 6 yıl sonra İngiltere'ye dönüyor: Kraliyet görevlerini geri alacaklar mı?
İngiltere Kralı 3. Charles'ın ABD'de yaşayan oğlu Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın bu ay sonunda İngiltere’ye taşınacakları konuşuluyor. İngiliz basınında yer alan iddialara göre çift Kraliyet ailesine ait olmayan özel bir konutta yaşayacak. Kral Charles, Galler Prensi William ve eşi Galler Prensesi Kate Middleton da Harry ve Markle'ın dönüşünden haberdar edildi. Öte yandan çiftin Kraliyet görevlerine geri dönmesi beklenmiyor.
Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın bu ay sonunda ABD'den İngiltere'ye dönerek başkent Londra dışında Kraliyet ailesine ait olmayan özel bir konutta yaşayacağı iddia edildi.
Çiftin çocukları Prens Archie ile Prenses Lilibet de eylül ayında İngiltere'de bir okula başlayacak.
İngiltere Kralı 3. Charles ise çiftin ABD'den İngiltere'ye dönüş planından 16 Ağustos Pazar günü haberdar edildi.
Kral Charles, aileyi daha fazla görme fırsatını memnuniyetle karşıladı.
PRENS WILLIAM VE KATE MIDDLETON DA HABERDAR EDİLDİ
İngiltere tahtının varisi Galler Prensi William ve eşi Galler Prensesi Kate Middleton da çiftin dönüş planı hakkında bilgilendirildi.
Prens Harry ve eşinin, geçen ay çocuklarıyla birlikte Kral Charles'ı İngiltere'de ziyaret ettikleri ancak taşınma planının o görüşmede ele alınmadığı aktarıldı.
KRALİYET GÖREVİNE GERİ DÖNECEKLER Mİ?
Çiftin, Kraliyet ailesinin çalışan üyeleri olarak görevlerine dönmeleri ise planlanmıyor.
Prens Harry, 2020'de Kraliyet görevlerinden ayrıldığını açıklamış, daha sonra ABD'li eşi Meghan Markle ile ABD'ye taşınmıştı.
PRENS HARRY KRALİYET AİLESİNİ IRKÇILIKLA SUÇLAMIŞTI
Çıktığı televizyon programlarında ve yazdığı kitabında Kraliyet ailesini "ırkçı" ve "çekilmez" olmakla suçlayan Prens Harry, özellikle babası ve kardeşiyle ilişkisine ilişkin tepki çeken detayları açıklamıştı.