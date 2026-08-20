Prens Harry ve Meghan Markle 6 yıl sonra İngiltere'ye dönüyor: Kraliyet görevlerini geri alacaklar mı?

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın bu ay sonunda ABD'den İngiltere'ye dönerek başkent Londra dışında Kraliyet ailesine ait olmayan özel bir konutta yaşayacağı iddia edildi.

Çiftin çocukları Prens Archie ile Prenses Lilibet de eylül ayında İngiltere'de bir okula başlayacak.