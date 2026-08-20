Silivri'de şov bitti, söz gerçek itirafçılarda! Ekrem İmamoğlu'nu daha çok terletirler: SİSTEM'in kilit halkaları ile yüzleşecek





CEMAL ÜNEŞ BOMBANIN PİMİNİ ÇEKTİ: SENETLE İSKAN RÜŞVETİ



Duruşmada yapılan çapraz sorguda söz alan sanık Cemal Üneş, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'ndeki inşaatını 2018 yılında tamamlamasının ardından dönemin Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından çağrıldığını anlattı. İmamoğlu'nun yaklaşan seçimi bahane ederek iskan karşılığı kendisinden 500 bin TL para istediğini söyledi. Ödemeyi senetlerle İBB Başkan Danışmanı Mehmet Çakılcıoğlu'na verdiğini belirtti.



Üneş'in itirafıyla çıkmaza giren İmamoğlu "Emin misin Cemal Abi? Emin misin ben senden para istedim yani" diye karşılık verdi. Bunun üzerine Cemal Üneş, "İstedin başkanım. Eminim" yanıtını verdi. İstediği yanıtı alamayan İmamoğlu, "Allah Allah. Vah ki ne vah, ne diyeyim sana? Allah yardımcın olsun senin" dedi. Bu sözler üzerine Üneş, İmamoğlu'na dönerek "Benim değil de senin de yardımcı olsun. Ne diyelim yani?" yanıtını verdi.