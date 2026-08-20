Silivri'de şov bitti, söz gerçek itirafçılarda! Ekrem İmamoğlu'nu daha çok terletirler: SİSTEM'in kilit halkaları ile yüzleşecek
İBB'deki asrın yolsuzluğuna ilişkin davada ucuz şovlar ve "ezberlenmiş" senaryolar yerini gerçek itirafçıların ifadelerine bıraktı. Artık Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nu terleten yüzleşmeler yaşanıyor. İtirafları soruşturmanın dönüm noktası olan SİSTEM'in en kilit ismi Ertan Yıldız sanık kürsüsüne gelecek. İmamoğlu'nun kara kutusu Yakup Öner ve kamuoyunun Sarıyer'deki 3 villa olayından iyi bildiği Ali Nuhoğlu dinlenecek. Asrın yolsuzluğunun fotoğrafı ortaya çıkacak.
Silivri'de görülen İBB'deki asrın yolsuzluğuna ilişkin davanın ilk dönemi suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu'nun ucuz şovlarına ve İmamoğlu'nun A Takımı'nın "ezberlenmiş" ifadelerine sahne oldu.
Ancak ikinci celsede tablo değişti. Artık tutuklu sanıkların ezberlenmiş ifadeleri bitti. Sıra gerçek itirafçılarla yüzleşmeye geldi.
SEYFİ BEYAZ: İSKAN İÇİN RÜŞVET VERDİK
Ekrem İmamoğlu'nun 18 yıllık aile dostu ve ortağı müteahhit Seyfi Beyaz, "Verdiğimiz daire ve paraları rızaen vermedik. İskân ve inşaat ruhsatı süreçlerinde bunları vermek zorunda kaldık" dedi.
İskan için İmamoğlu'na rüşvet verdiklerini kabul etti.
CEMAL ÜNEŞ BOMBANIN PİMİNİ ÇEKTİ: SENETLE İSKAN RÜŞVETİ
Duruşmada yapılan çapraz sorguda söz alan sanık Cemal Üneş, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'ndeki inşaatını 2018 yılında tamamlamasının ardından dönemin Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından çağrıldığını anlattı. İmamoğlu'nun yaklaşan seçimi bahane ederek iskan karşılığı kendisinden 500 bin TL para istediğini söyledi. Ödemeyi senetlerle İBB Başkan Danışmanı Mehmet Çakılcıoğlu'na verdiğini belirtti.
Üneş'in itirafıyla çıkmaza giren İmamoğlu "Emin misin Cemal Abi? Emin misin ben senden para istedim yani" diye karşılık verdi. Bunun üzerine Cemal Üneş, "İstedin başkanım. Eminim" yanıtını verdi. İstediği yanıtı alamayan İmamoğlu, "Allah Allah. Vah ki ne vah, ne diyeyim sana? Allah yardımcın olsun senin" dedi. Bu sözler üzerine Üneş, İmamoğlu'na dönerek "Benim değil de senin de yardımcı olsun. Ne diyelim yani?" yanıtını verdi.
"BENDEN VİLLA İSTEDİN"
İmamoğlu daha sonra Keleşoğlu İnşaat'ın ortağı Mustafa Keleş ile yüzleşti.
Keleş, İmamoğlu'nun şantiyesini üç defa tek başına geldiğini ve kendisinden tapuyu başkasının adına yapmak suretiyle villa istediğini anlattı.
İmamoğlu'na "Villa isteyip de "Onu da şu adamın tapusu üzerine tapu yapacaksın" dedin mi, demedin mi?" sorusu yöneltti. Bu itirafla iyice zor duruma düşen İmamoğlu, Keleş'e "Aşağılık adam" diye hakaret etti. Keleş ise "Senin bu lafların herkese söker, bana sökmez!" dedi.
'SİSTEM'İN KİLİT İSİMLERİ SANIK KÜRSÜSÜNE GELİYOR
Önümüzdeki günlerde İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütünün kilit isimlerinin sanık kürsüsünde olması bekleniyor.
SİSTEM'in en kilit halkası olan ve "İBB'nin gölge başkanı" olarak anılan Ertan Yıldız'ın itirafçı olması, soruşturmanın dönüm noktası oldu. Yıldız, Silivri'de İmamoğlu ile yüzleşecek.
Yıldız, İmamoğlu'nun Fatih Keleş'le birlikte birinci halkasında yer alan, milyarların "sistem"e aktarıldığını o meşhur toprak döküm işinde, Murat Gülibrahimoğlu-İmamoğlu ortaklığının gizli kodlarını deşifre eden isim.
SİSTEM'İN KARA KUTUSU YAKUP ÖNER
Yakup Öner ise sistemin adeta karakutusu.
İstanbul burjuvazisiyle kurulan o elit ilişkileri, AVM gibi devasa rant projelerini ve Boğaziçi'nde hangi ünlü iş adamından kaç milyon dolar "bağış"(!) alındığını tek tek, santim santim haritalandıran adam.
SİSTEM'İN VİLLACISI ALİ NUHOĞLU
Sarıyer Emirgan'daki her biri 50 milyon dolarlık 3 villayı İmamoğlu İnşaat'a sadece 15 milyon TL'ye devreden Ali Nuhoğlu da kürsüde olacak. Daha önce SİSTEM'e rüşvet verdiğini itiraf eden Nuhoğlu, milyarlık ihale usulsüzlüğünün en yakın tanıklarından.
ARTIK ŞOV BİTTİ
Silivri'de artık şov bitti. İtirafçılar teker teker konuşuyor. Ve asrın yolsuzluğunun fotoğrafı ortaya çıkıyor.