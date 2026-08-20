Türkiye kışa doğal gaz depolarını tam doldurarak giriyor: Avrupa’da doluluk oranı son 5 yılın en düşük seviyesinde kaldı
Dolulukta son 5 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 60.8 seviyesini gören Avrupa, doğal gazda alarma geçti. Türkiye’de ise henüz kışa girmeden yüzde 100 doluluğa ulaşıldı.
Enerjide yaptığı doğru hamlelerle arz güvenliği sorununu ortadan kaldıran Türkiye, kış aylarında kullanacağı doğal gaz depolama tesislerini şimdiden tam doluluğa ulaştırdı. Tuz Gölü ve Silivri doğal gaz depolama tesislerinde doluluk yüzde 100'e ulaştı. Avrupa ise Hürmüz Boğazı sorunu ve Rusya'ya uyguladığı ambargolar sebebiyle hedefinin çok gerisinde kaldı.
AB'DE GAZ PANİĞİ
Gas Infrastructure Europe (GIE) verilerine göre, Avrupa Birliği (AB) genelindeki yer altı doğal gaz depoları kritik bir dönemden geçiyor. 17 Ağustos itibarıyla kaydedilen yüzde 60,8'lik doluluk oranı, ağustos ortası dönemleri baz alındığında son 5 yılın en düşük seviyesi olarak tarihe geçti.
AB, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası çıkardığı yönetmelikle kışa hazırlık için depoların 1 Kasım'a kadar yüzde 90 oranında doldurulmasını zorunlu kılmıştı.
Ancak bu yıl küresel piyasalardaki olağanüstü sıkışıklık ve arz kesintileri sebebiyle kurallarda esnekliğe gidildi. Avrupa Komisyonu, üye ülkelerin kışa girerken zor durumda kalmaması için hedefi yüzde 80 seviyesine çekti ve dolum süresini aralık başına kadar esnetti. Körfez ülkelerinden gelen sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatları da Hürmüz krizi nedeniyle önemli ölçüde sekteye uğrarken, Avrupa genelinde etkili olan sıcak hava dalgaları, soğutma amaçlı elektrik tüketimini zirveye çıkardı. Gazla çalışan elektrik santralleri bu dönemde yoğun şekilde kullanılınca depolara enjekte edilmesi gereken gaz doğrudan tüketime gitti.
Türkiye ise Milli Enerji ve Maden Politikası'yla enerjide attığı adımlarla doğal gaz depolarında kapasite yatırımlarını 2015'ten itibaren yapmıştı.
Silivri ve Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisleri, Türkiye'nin kış aylarındaki arz güvenliğini sağlayan en kritik iki yer altı depolama merkezi. Güncel durumda her iki tesisin toplam depolama kapasitesi 6,3 milyar metreküpe ulaşmış durumda. 2028'de 12 milyar metreküplük gaz depolama kapasitesine ulaşılması hedeflenirken, yıllık tüketimin yüzde 20'sinin depolardan karşılanması hedefleniyor.
UCUZ DOĞAL GAZDA ÜÇÜNCÜ SIRADAYIZ
Türkiye, doğal gazda en ucuz ülkeler arasında yer alıyor. Uluslararası istatistik şirketi HEPI ile Gazbir verilerine göre, doğal gaz fiyatında Türkiye, 28 Avrupa ülkesi içerisinde Ukrayna ve Macaristan'ın hemen arkasından üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye, listede doğal gazı kilovatsaat başına 1,62 euro ile en ucuza kullanan Ukrayna ile 2,57 euro ile onu takip eden Macaristan'ın ardından üçüncü sırada yer aldı. Türkiye'de doğal gaz kilovatsaat başına 2,91 euroya tüketiliyor.
Haber: Barış Şimşek