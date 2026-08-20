Enerjide yaptığı doğru hamlelerle arz güvenliği sorununu ortadan kaldıran Türkiye, kış aylarında kullanacağı doğal gaz depolama tesislerini şimdiden tam doluluğa ulaştırdı. Tuz Gölü ve Silivri doğal gaz depolama tesislerinde doluluk yüzde 100'e ulaştı. Avrupa ise Hürmüz Boğazı sorunu ve Rusya'ya uyguladığı ambargolar sebebiyle hedefinin çok gerisinde kaldı. AB'DE GAZ PANİĞİ Gas Infrastructure Europe (GIE) verilerine göre, Avrupa Birliği (AB) genelindeki yer altı doğal gaz depoları kritik bir dönemden geçiyor. 17 Ağustos itibarıyla kaydedilen yüzde 60,8'lik doluluk oranı, ağustos ortası dönemleri baz alındığında son 5 yılın en düşük seviyesi olarak tarihe geçti.

Türkiye’nin doğal gaz depolama kapasitesi kış öncesinde tamamen dolduruldu. (Fotoğraflar: AA) AB, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası çıkardığı yönetmelikle kışa hazırlık için depoların 1 Kasım'a kadar yüzde 90 oranında doldurulmasını zorunlu kılmıştı. Ancak bu yıl küresel piyasalardaki olağanüstü sıkışıklık ve arz kesintileri sebebiyle kurallarda esnekliğe gidildi. Avrupa Komisyonu, üye ülkelerin kışa girerken zor durumda kalmaması için hedefi yüzde 80 seviyesine çekti ve dolum süresini aralık başına kadar esnetti. Körfez ülkelerinden gelen sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatları da Hürmüz krizi nedeniyle önemli ölçüde sekteye uğrarken, Avrupa genelinde etkili olan sıcak hava dalgaları, soğutma amaçlı elektrik tüketimini zirveye çıkardı. Gazla çalışan elektrik santralleri bu dönemde yoğun şekilde kullanılınca depolara enjekte edilmesi gereken gaz doğrudan tüketime gitti.