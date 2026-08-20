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atv’nin heyecanla beklenen dizisi Güneşin Doğduğu Yer'in çekimleri Adana’da başladı!

atv’nin yeni sezondaki iddialı yapımı "Güneşin Doğduğu Yer" dizisinin çekimleri Adana’da başladı. Başrol oyuncusu Burak Özçivit’in klaketle kamera karşısına geçtiği özel videoyla duyurulan dizi, Almanya’dan Adana’ya uzanan çarpıcı hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

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atv’nin heyecanla beklenen dizisi Güneşin Doğduğu Yer'in çekimleri Adana’da başladı!

Yeni sezonda atv'de ekrana gelecek olan TIMSBI Productions imzası taşıyan, iddialı yapım 'Güneşin Doğduğu Yer'in çekimleri başladı. Dizinin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar, senaryosunu Yıldız Tunç, yönetmenliğini ise Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali üstleniyor.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve atv'den alınmıştır.)

Güçlü yaratıcı ekibi ve görkemli prodüksiyonuyla dikkat çeken yapımdan başrol oyuncusu Burak Özçivit'in yer aldığı özel bir video paylaşıldı.

Video Oynatma İkonu Burak Özçivit'in yeni dizisinde sete çıkıldı

Burak Özçivit.Burak Özçivit.

BURAK ÖZÇİVİT, KENAN KOZAN KARAKTERİYLE EKRANA DÖNÜYOR

Kenan Kozan karakterine hayat verecek olan Burak Özçivit, dizinin adının yer aldığı klaketle kamera karşısına geçti. Özçivit'in yer aldığı özel video ile 'Güneşin Doğduğu Yer'in çekimlerinin başladığı duyuruldu. Almanya'da başlayıp Adana'nın sert ve tutkulu dünyasında devam edecek 'Güneşin Doğduğu Yer', etkileyici atmosferi, çarpıcı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeni sezonda atv ekranında izleyiciyle buluşacak.

Sibel Taşçıoğlu.Sibel Taşçıoğlu.

'Güneşin Doğduğu Yer', yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak!

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