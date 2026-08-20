Trafik sigortasında hasar süreçleri değişiyor: Bağımsız eksper ataması ve OHİM uygulamasıyla yeni dönem başlıyor
Trafik sigortalarındaki reformu tamamlayacak yeni bir uygulama daha hayata geçiyor. Vatandaşlar hasar ihbarlarını 1 Eylül'den itibaren ALO 193'ten yapmaya başlayacak. Süreç hızlanacak, doğru kanallara ulaşmak kolaylaşacak.
Trafik sigortasında peş peşe atılan adımlarla önemli bir dönüşüm gerçekleşti. 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) imzasını taşıyan mevzuat düzenlemesiyle kazaların ardından yürütülen tüm hasar ve onarım süreçleri baştan aşağı yenilendi. Kaza sonrası araçtaki hasarı inceleyecek bağımsız eksperler artık merkezi bir dijital sistem üzerinden otomatik olarak atanmaya başlandı. 40 bin lirayı aşan hasar dosyalarında bağımsız bir eksperin fiziki inceleme yapması ve rapor hazırlaması yasal zorunluluk haline gelirken değer kaybı ödemeleri için ayrı başvuru yapma şartı kaldırıldı.
Görevlendirilen eksperler, fiziki zararı tespit ederken aracın uğradığı değer kaybını da eş zamanlı olarak hesaplayarak tek bir rapor halinde sunmaya başladı.
PLANIN SON ADIMI
1 Eylül itibarıyla yeni bir adım daha devreye alınıyor. SEDDK, trafik sigortasına yönelik 5 maddelik eylem planının son adımı kapsamında "Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi'ni (OHİM)" kurdu. Merkez, teknik hazırlıkların tamamlanmasının ardından 1 Eylül tarihinde faaliyete geçecek.
İlk aşamada merkez üzerinden trafik ve kasko sigortalarına ilişkin hasar başvuruları kabul edilecek. Vatandaşlar ayrıca hasar sonrasında kendilerini rahatsız eden veya mağduriyet yaşamalarına neden olan yasa dışı yapılar hakkındaki şikayetlerini de Alo 193 hattı üzerinden kuruma iletebilecek.
ŞİRKETLERLE ENTEGRE ÇALIŞACAK
Son dönemde yürürlüğe giren hasar hesaplama yöntemlerinin standartlaştırılması, araç değer kaybının hasar dosyasının doğal bir parçası haline getirilmesi, akıllı sıralı eksper atama sistemi, yetkisiz hasar aracılığı faaliyetlerine yönelik tedbirler ve OHİM uygulaması, birbirini tamamlayan bütüncül bir reform programının parçalarını oluşturuyor. Tüm sigorta şirketleriyle entegre çalışacak sistemin vatandaşın doğru kanallara doğrudan ulaşmasını kolaylaştıracağı, hasar süreçlerinde standartlaşmayı ve hizmet kalitesini güçlendireceği belirtiliyor. OHİM'in sadece hasar ihbar süreçlerini kolaylaştırmakla kalmayacağına, vatandaşları mağdur eden yetkisiz ve hukuka aykırı hasar takip yapılanmalarıyla mücadeleye önemli katkı sağlayacağına dikkat çekiliyor.
REFORMLARI TAMAMLAYACAK
Türkiye Sigorta Birliği (TSB), OHİM'in trafik sigortalarında yürütülen bütüncül dönüşümün önemli ve tamamlayıcı bir unsuru olduğunun altını çiziyor. Sigorta şirketlerinin mevcut hasar yönetim sistemlerinin yerine geçen bir yapı olmadığını belirten TSB, yeni uygulamaya ilişkin şu değerlendirmeyi yapıyor:
"Bu, vatandaşın hasar ihbarını tek bir ortak giriş noktası üzerinden iletebilmesini sağlayan tamamlayıcı bir başvuru mekanizması. Hasarın değerlendirilmesi, eksper atamaları, tazminat süreçleri ve müşteri iletişimi her sigorta şirketinin kendi hasar yönetim sistemi ve uzman kadroları tarafından yürütülmeye devam edecek."