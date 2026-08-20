Trafik sigortasında peş peşe atılan adımlarla önemli bir dönüşüm gerçekleşti. 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) imzasını taşıyan mevzuat düzenlemesiyle kazaların ardından yürütülen tüm hasar ve onarım süreçleri baştan aşağı yenilendi. Kaza sonrası araçtaki hasarı inceleyecek bağımsız eksperler artık merkezi bir dijital sistem üzerinden otomatik olarak atanmaya başlandı. 40 bin lirayı aşan hasar dosyalarında bağımsız bir eksperin fiziki inceleme yapması ve rapor hazırlaması yasal zorunluluk haline gelirken değer kaybı ödemeleri için ayrı başvuru yapma şartı kaldırıldı.

Görevlendirilen eksperler, fiziki zararı tespit ederken aracın uğradığı değer kaybını da eş zamanlı olarak hesaplayarak tek bir rapor halinde sunmaya başladı.