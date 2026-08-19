Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında soruşturma! “Halkı yanıltıcı bilgi” suçlamasıyla ifadeye çağrılacak

Gaziantep'te Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'e yönelik bıçaklı saldırının ardından yapılan açıklamalarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Başsavcılık, Güngen'in şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi için Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne talimat verdi.

SALDIRIYI SİYASİ PROVOKASYON GİBİ SUNDU

Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen, saldırının ardından yaptığı açıklamada, failin kendi partisinden olduğu ve olayın parti içi anlaşmazlık zemininde gerçekleştiğine ilişkin bilgiler ortadayken, yaşananları farklı bir siyasi saikle ilişkilendiren bir söylem ortaya koydu.

Olayın mevcut bilgilerle parti içi bir anlaşmazlığa dayanmasına rağmen Güngen, saldırıyı partisinin siyasi olarak hedef alındığı yönünde yorumlayarak, "Bu saldırı demokrasiyi hazmedemeyenler ve partimizin önünü kesmek isteyenler tarafından yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

BAŞSAVCILIK RE'SEN SORUŞTURMA BAŞLATTI

Başsavcılık, söz konusu açıklamanın kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirmesiyle Güngen hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan re'sen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Güngen'in şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak.

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