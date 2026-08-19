Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında soruşturma! “Halkı yanıltıcı bilgi” suçlamasıyla ifadeye çağrılacak
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan re’sen soruşturma başlattı. Güngen’in gözaltına alınmaksızın şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınması için Emniyet Müdürlüğüne çağrılması talimatı verildi.
Gaziantep'te Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'e yönelik bıçaklı saldırının ardından yapılan açıklamalarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Müracaat ve Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen hakkında TCK 217/A-1 kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan re'sen soruşturma başlattı.
GÜNGEN ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERECEK
Başsavcılık, Güngen'in şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi için Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne talimat verdi.
SALDIRIYI SİYASİ PROVOKASYON GİBİ SUNDU
Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen, saldırının ardından yaptığı açıklamada, failin kendi partisinden olduğu ve olayın parti içi anlaşmazlık zemininde gerçekleştiğine ilişkin bilgiler ortadayken, yaşananları farklı bir siyasi saikle ilişkilendiren bir söylem ortaya koydu.
Olayın mevcut bilgilerle parti içi bir anlaşmazlığa dayanmasına rağmen Güngen, saldırıyı partisinin siyasi olarak hedef alındığı yönünde yorumlayarak, "Bu saldırı demokrasiyi hazmedemeyenler ve partimizin önünü kesmek isteyenler tarafından yapılmıştır" ifadelerini kullandı.
BAŞSAVCILIK RE'SEN SORUŞTURMA BAŞLATTI
Başsavcılık, söz konusu açıklamanın kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirmesiyle Güngen hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan re'sen soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında Güngen'in şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak.