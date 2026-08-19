Cemal ve Alptürk Enginyurt dosyasında 18,9 milyonluk para trafiği
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada dosyaya giren yeni tanık beyanı, Cemal Enginyurt ile oğlu Alptürk Enginyurt hakkında dikkat çeken iddiaları ortaya çıkardı. Alptürk Enginyurt’un ekonomik gücü olmamasına rağmen Ankara’daki eğlence mekânı ve RED GYM bağlantıları mercek altına alınırken, baba-oğul arasındaki 18,9 milyon liralık para trafiği de MASAK kayıtlarına yansıdı. Tanık ayrıca, bir polis baskınının ardından Cemal Enginyurt’un olay yerine giderek kolluk görevlileriyle görüştüğünü ve milletvekilliği kapsamında sağlanan tahsisli araç imkânının “kirvesi” ile danışmanı tarafından kullanıldığını ileri sürdü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/60611 sayılı dosyada alınan yeni ifadeler, Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile oğlu Alptürk Enginyurt'un çevresindeki ticari ve mali ilişkiler ağına ilişkin çarpıcı iddiaları gündeme taşımaya devam ediyor.
"ALPTÜRK BABASININ ELİNE BAKARDI"
Adli makamlarca ismi açıklanmayan bir kişinin ifadesine göre Alptürk Enginyurt'un ekonomik gücü bulunmuyor. MASAK raporlarına da yansıyan çok sayıdaki ticari faaliyete rağmen Alptürk'ün önemli bir gelirinin bulunmadığı ifade ediliyor.
Alptürk Enginyurt hakkında konuşan tanık, "Babası Cemal Enginyurt'un yardımı ile geçimini sağlayan biridir." ifadesini kullanırken, Alptürk'ün bireysel olarak kayda değer bir ticari faaliyetinin bulunmadığını bildiriyor.
ENGİNYURT AİLESİ EĞLENCE MEKÂNI İŞLETİYOR
Tanık beyanına göre Alptürk Enginyurt, Ankara Eryaman'daki Optimum AVM'nin üst katında bulunan "ÖKÜZ" isimli eğlence mekânının işletmeciliğini Muhammed Kürşat Şahin ile birlikte yapıyor.
Ancak aynı ifadede, Alptürk Enginyurt'un böyle bir işletmeyi satın alacak veya işletecek ekonomik gücünün olmadığı belirtiliyor.
POLİS GECE KULÜBÜNÜ BASTI, ALPTÜRK BABASINI ARADI
"ÖKÜZ" isimli eğlence mekânına ilişkin anlatım bununla sınırlı değil. Tanık beyanına göre bu eğlence mekânına bir polis baskını gerçekleştirildiği, baskın sırasında Alptürk Enginyurt'un babası Cemal Enginyurt'u aradığı ifade ediliyor.
Bunun üzerine Cemal Enginyurt'un "telaşlı bir şekilde" olay yerine gittiği belirtiliyor. Daha da dikkat çekici olanı ise Cemal Enginyurt'un baskına gelen kolluk görevlileriyle görüştüğünün tanık tarafından detaylı bir şekilde anlatılması.
"ALPTÜRK'ÜN RED GYM'İ ALACAK PARASI DA YOKTU"
Soruşturmanın merkezindeki bir diğer işletme ise Ankara'da faaliyet gösteren RED GYM. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında, RED GYM üzerinden protein tozu, performans artırıcı ürünler ve çeşitli yasaklı maddelerin kamu kurumlarının kayıt ve denetim sistemleri dışında satıldığı; Alptürk Enginyurt'un satış ve dağıtım organizasyonunda rol aldığı ileri sürülüyor.
Tanık, Alptürk Enginyurt'un mali gücünün olmadığını ifade ederken, "Kesinlikle Alptürk Enginyurt'un bu spor salonunu alabilecek geliri yoktur." şeklinde konuşuyor. Tanığa göre babası Cemal Enginyurt'un da bu ölçekte bir yatırımı finanse edecek parası bulunmuyordu.
MASAK'TA BABA-OĞUL ARASINDA 18,9 MİLYON LİRALIK TRAFİK
Tanığın, "Bu işletmeleri alabilecek ekonomik imkânları yoktu" şeklindeki değerlendirmesi, soruşturmadaki MASAK tespitlerini daha da dikkat çekici hâle getiriyor.
Soruşturmaya ilişkin kamuoyuna yansıyan MASAK verilerine göre Alptürk Enginyurt'un hesaplarındaki toplam para giriş ve çıkışı 2021-2024 döneminde yaklaşık 15 milyon lira iken yalnızca 2025 yılında yaklaşık 25 milyon liraya ulaştı.
Alptürk Enginyurt'un en yüksek tutarlı para transferinin ise 18 milyon 966 bin lirayla babası Cemal Enginyurt ile arasında gerçekleştiği bildirildi. Astürk Akaryakıt ile 2 milyon 545 bin, Muhammed Kürşat Şahin ile de 2 milyon 21 bin liralık transfer kaydedildi.
"PARA NEREDEN GELDİ?" SORUSUNA KİRVE CEVABI
Alptürk ve Cemal Enginyurt'un gelirlerinin söz konusu şirketleri satın alabilecek ve yönetebilecek seviyede olmadığı söyleniyorsa finansal kaynak nereden temin edildi?
Tanık beyanına göre Cemal Enginyurt'un "kirvesi" olarak tanımladığı Recep Ali Keydal'ın maddi destek sağlamış olabileceği ifade ediliyor. Keydal'ın maddi durumunun iyi olduğu ve Cemal Enginyurt'la çok yakın ilişki içerisinde bulunduğu belirtiliyor. Tam bu noktada tahsisli araç meselesi gündeme geliyor.
MİLLETVEKİLİ TAHSİSİ KİRVENİN ARACINDA
Tanık ifadesindeki en çarpıcı iddialardan biri burada yer alıyor. Tanık, milletvekilliği kapsamında Cemal Enginyurt'a sağlanan tahsisli/korumalı araç kullanım imkânının Recep Ali Keydal tarafından kullanıldığını bildiriyor.
Tanığa göre tahsisli araç kullandırılan bir başka kişi de Cemal Enginyurt'un "Cem" isimli danışmanı.Tanık ifadesine göre, milletvekiline görevi nedeniyle sağlanan araç ve koruma imkânından Enginyurt'un yakın çevresindeki kişiler de yararlanıyor.
ÇAKARI YILLAR ÖNCE BÖYLE SAVUNMUŞTU
Bu iddiayı daha da dikkat çekici hâle getiren ise Cemal Enginyurt'un geçmişte milletvekillerine çakarlı araç ve geçiş üstünlüğü tanınmasını hararetle savunmuş olması.
Enginyurt, 2019 yılında milletvekillerine çakar kullanım hakkı tartışılırken, "Türkiye'de mafya babalarının çakarlı arabası var" diyerek eleştirilere karşı çıkmıştı. Ayrıca ihtiyaç hâlinde İstanbul'da "trafik açılsın diye çakar kullanıyoruz" demişti.
Yıllar önce çakarlı araç hakkını bu sözlerle savunan Enginyurt'un adı, şimdi kendi yakın çalışma arkadaşının ifadesinde milletvekilliği nedeniyle sağlanan tahsis/koruma imkânını yakın çevresindeki kişilerin kullanımına verdiği iddiasıyla geçiyor.
ALPTÜRK ENGİNYURT ADLİ KONTROLLE SERBEST
Soruşturma kapsamında "halk sağlığını bozma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla işlem yapılan Alptürk Enginyurt, çıkarıldığı hâkimlikçe imza verme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmıştı.
Cemal Enginyurt ise oğlunun serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada, soruşturma sonunda Alptürk Enginyurt'un suçsuzluğunun anlaşılacağını savunan paylaşımlarda bulunmuştu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürerken; baba-oğul arasındaki milyonluk para hareketlerinin kaynağı, eğlence mekânının finansmanı, RED GYM'in mali yapısı, tahsisli/korumalı araçları gerçekte kimlerin kullandığı ve araçların sevkiyatlarda kullanılıp kullanılmadığı cevap bekleyen kritik başlıklar arasında bulunuyor.
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