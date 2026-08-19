Cemal ve Alptürk Enginyurt dosyasında 18,9 milyonluk para trafiği

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/60611 sayılı dosyada alınan yeni ifadeler, Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile oğlu Alptürk Enginyurt'un çevresindeki ticari ve mali ilişkiler ağına ilişkin çarpıcı iddiaları gündeme taşımaya devam ediyor.

"ALPTÜRK BABASININ ELİNE BAKARDI"

Adli makamlarca ismi açıklanmayan bir kişinin ifadesine göre Alptürk Enginyurt'un ekonomik gücü bulunmuyor. MASAK raporlarına da yansıyan çok sayıdaki ticari faaliyete rağmen Alptürk'ün önemli bir gelirinin bulunmadığı ifade ediliyor.

Alptürk Enginyurt hakkında konuşan tanık, "Babası Cemal Enginyurt'un yardımı ile geçimini sağlayan biridir." ifadesini kullanırken, Alptürk'ün bireysel olarak kayda değer bir ticari faaliyetinin bulunmadığını bildiriyor.