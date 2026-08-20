Ağlarını çocukların ve gençlerin geleceğine ören teknoloji devleri için yolun sonu göründü. Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın çatı şirketi olan Meta, Google, TikTok, Snap ve X gibi internet devleri; milyarlarca insanı algoritmalarla ekrana bağlayıp bağımlı hale getirmek, haksız rekabet yaratmak ve veri ihlali yapmak suçlamalarıyla köşeye sıkışmış durumda. Küresel çaptaki devasa yaptırım fırtınası büyürken, ABD'de başlayan tarihi davada 1,4 trilyon dolarlık tazminat talebiyle yargılanan Meta sanık sandalyesinde hesap veriyor. Aileler ise mahkeme binalarının önünde ellerinde ölüme sürüklenen evlatlarının fotoğraflarıyla adalet arıyor.

Sosyal medya mecraları artık sadece birer iletişim aracı değil, çocukların ruh sağlığını, algısını ve geleceğini hedef alan devasa bir sanayi çarkına dönüştü.