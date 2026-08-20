Eski çalışandan şok itiraf: Meta'nın kar hırsı çocukların güvenliğinin önünde! ABD'de aileler ayaklandı... Sosyal ağlara ceza yağıyor
ABD'de Meta, TikTok, Google ve Snap gibi teknoloji devlerine açılan tarihi davada, platformların çocukları kasten ekrana kilitlediği ve algoritmik bağımlılık yarattığı belgelendi. Eski çalışanların itirafları ve şirket içi gizli raporlarla kar hırsının çocuk sağlığının önüne konulduğu kanıtlanırken, dünya genelindeki yargı organları teknoloji devlerine milyarlarca dolarlık ceza yağdırıyor.
Ağlarını çocukların ve gençlerin geleceğine ören teknoloji devleri için yolun sonu göründü. Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın çatı şirketi olan Meta, Google, TikTok, Snap ve X gibi internet devleri; milyarlarca insanı algoritmalarla ekrana bağlayıp bağımlı hale getirmek, haksız rekabet yaratmak ve veri ihlali yapmak suçlamalarıyla köşeye sıkışmış durumda. Küresel çaptaki devasa yaptırım fırtınası büyürken, ABD'de başlayan tarihi davada 1,4 trilyon dolarlık tazminat talebiyle yargılanan Meta sanık sandalyesinde hesap veriyor. Aileler ise mahkeme binalarının önünde ellerinde ölüme sürüklenen evlatlarının fotoğraflarıyla adalet arıyor.
Sosyal medya mecraları artık sadece birer iletişim aracı değil, çocukların ruh sağlığını, algısını ve geleceğini hedef alan devasa bir sanayi çarkına dönüştü.
MAHKEME ÖNÜNDE ACI GERÇEK: "ÇOCUKLARIMIZI META ÖLDÜRDÜ"
California'daki duruşma öncesinde sosyal ağ bağımlılığı nedeniyle hayatlarını kaybeden çocuk ve gençlerin isimlerinin yazılı olduğu pankartlar taşındı.
Algoritmaların ölüme sürüklediği çocukların fotoğrafları, tehlikenin en somut kanıtı olarak mahkeme binasının önüne dizildi.
California Başsavcı Yardımcısı Megan O'Neill, duruşmada Meta'nın iş modelini 4 kelime ile özetledi: "Hook-hold-harvest-hide" yani "Kullanıcıyı yakala-ekranda uzun süre tut-verilerini topla-gerçekleri sakla". O'Neill, Meta'nın Instagram'da 11 ve 12 yaşlarında "milyonlarca" çocuk bulunduğunu tespit ettiğini ve bu çocukları platformdan uzak tutmak için "çok az çaba gösterdiğini" dile getirdi.
Şirket adına söz alan avukat Paul Schmidt ise Meta'nın gençlerin kendini daha iyi hissetmesi için çalıştığını savunarak iddiaları reddetti.
ESKİ META ÇALIŞANINDAN İTİRAFLAR: FİNANSAL ÇIKARLAR ÇOCUK GÜVENLİĞİNİN ÖNÜNDE TUTULDU
Şirketin eski bir çalışanı, Meta'nın çocuk güvenliğinden ziyade finansal çıkarları önceliklendirdiği iddiasında bulundu.
Davacıları temsilen duruşmada söz alan California Başsavcı Yardımcısı Megan O'Neill ve Meta adına savunma yapan avukat Paul Schmidt'in ardından konuşmaya başlayan eski şirket çalışanı Arturo Bejar, şirketin çalışanlarını ödüllendirirken anlamlı sosyal etkileşimler ve günlük aktif kullanıcılar gibi ölçütleri kullandığını, dolayısıyla güvenlikten ziyade etkileşime ve kara öncelik verdiğini belirtti.
Daha önce Meta'da mühendislik direktörü olarak çalışan Bejar, şirketin kullanıcıları mola vermeye teşvik eden aracının "başarısız olması için tasarlandığını" iddia etti. Bejar, bu aracın varsayılan ayar olarak sunulmadığını ve gönderdiği hatırlatıcıların kolayca görmezden gelinebildiğini anlattı.
Bejar, Meta'nın 13 yaşından küçük milyonlarca kullanıcıyı tespit edebilecek teknolojiye sahip olmasına rağmen, uzun vadeli finansal çıkarlar uğruna, "sorma, söyleme" politikası uygulayarak bu soruna kasten göz yumduğunu öne sürdü.
ZUCKERBERG KARARLARA BİZZAT DAHİL OLUYOR
Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in pek çok karar alma sürecine bizzat dahil olduğunu ifade eden Bejar, "Mark bir şeyi öncelik haline getirdiğinde, aylar içinde dağlar yerinden oynar." dedi.
California'da başlayan ve 8 hafta sürmesi öngörülen tarihi davada sanık koltuğunda oturan Meta, ABD'deki 29 eyaletin başsavcısı tarafından sıkıştırılıyor. Davada Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg ve Instagram Başkanı Adam Mosseri'nin de ifade vermesi bekleniyor...
BİLDİRİMLERDEN BEĞENİ BASKISINA: ALGORİTMİK TUZAKLAR
Öte yandan Sabah'ta yer alan habere göre uzmanlar sosyal ağlardan sürekli gelen bildirimlerin, görsel filtrelerin ve sonsuz kaydırma formatının gençlerde depresyon, anksiyete, uykusuzluk ve vücut algısı bozukluğuna yol açtığını kaydediyor. Beğen butonunun yarattığı sosyal kıyaslama baskısı gençleri depresyona iterken, TikTok'taki etkileşim uğruna ters yönde araç sürüşü yapılan çete trendleri ve canlı yayınlanan okul saldırıları can almaya devam ediyor.
BÜYÜK AVCI META!
Ayrıca Surfshark'ın araştırmasına göre Meta, 35 farklı veri türünden ortalama 25'ini toplayarak rakipleri arasında en çok veri avlayan şirket konumunda bulunuyor. Davacılar, Meta'dan 1,4 trilyon dolarlık tazminatın yanı sıra ebeveyn doğrulaması, beğeni sayılarının gizlenmesi, otomatik video oynatma ile sonsuz kaydırma formatının kaldırılması gibi köklü değişiklikler talep ediyor.
KÜRESEL CEZA YAĞMURU: BAĞIMLILIK, TEKELLEŞME VE VERİ İHLALİ
ABD ve Avrupa'daki yargı organları ile düzenleyici kurumlar, teknoloji kartellerinin yasa tanımaz tutumuna karşı peş peşe dev yaptırımlar açıklıyor.
AĞIR İHMALE DEV CEZA
ABD'nin New Mexico eyaletindeki bir yargıç, uygulamalarının çocuklar için oluşturduğu tehlikeler konusunda kamuoyunu uyarmadığı gerekçesiyle Meta'ya 567 milyon dolar ceza verdi.
SINIRSIZ KAYDIRMAYA "BAĞIMLILIK" FATURASI
Kısa videoları sınırsızca kaydırarak izleme gibi hizmetlerinin bağımlılık yaptığı suçlamasıyla ABD'de yargılanan Meta ve YouTube para cezasına çarptırıldı. Jüri üyeleri platformların "bağımlılık risklerine dair kullanıcıları bilgilendirmediği" sonucuna vardı. İki şirket bir kullanıcıya 3 milyon dolar ödedi.
3 BİNDEN FAZLA DAVA YOLDA
ABD'deki bir federal temyiz mahkemesi; Meta, Google, TikTok ve Snap'e karşı 3 binden fazla "sosyal medya bağımlılığı" davasının devam etmesine izin verdi.
AVRUPA TİKTOK VE X'E A CEZA KESTİ
AB kişisel veri düzenleyici kurumu, kullanıcı verilerini Çin'e aktardığı gerekçesiyle TikTok'a 530 milyon euro X platformuna ise Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihlal ettiği gerekçesiyle 120 milyon euro ceza kesti.
GOOGLE'IN TEKELLEŞME İPTALİ
Google, Android işletim sistemi üzerinden rekabete aykırı uygulamalar yürüttüğü gerekçesiyle AB tarafından verilen 4,7 milyar dolarlık devasa para cezasını iptal ettirme girişiminde başarısız oldu.
YASAKLI İÇERİK YAPTIRIMI
Rusya'da Google, Telegram ve Microsoft'a yasaklı içerikleri kaldırmadıkları gerekçesiyle toplam 11,1 milyon ruble para cezası kesildi.
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