Temmuz ayında yapılan enflasyon ve toplu sözleşme artışlarından sonra emekliler ve memurlar için yeni zam hesapları yapılıyor. Bunun için ilk ipuçları da Merkez Bankası'ndan geldi. Banka, hem kendi beklentisini hem de piyasa katılımcılarının tahminlerini duyurdu. İşte iki tahmine göre yeni hesaplar:

Maaş artışları neye göre yapılıyor?

Yasalarımıza göre emekliler ve memurlar yılda iki kez maaş artışı alıyor.

Bu artışlarda ise enflasyon belirleyici oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri son 6 aylık enflasyona göre artış alırken, memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşme artışına ilaveten enflasyon farkı alıyor.