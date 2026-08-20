Şile Belediyesi soruşturmasında, Şile Bezi Festivali vurgununa ilişkin MASAK ve Mali Bilirkişi Raporları, Haluk Levent ile kardeşi Berkant Acil, kız kardeşi ve Levent'in asistanı Yeliz Kaya arasındaki milyonlarca liralık karanlık para trafiğini belgeledi.

İhaleyi kâğıt üzerinde kazanan ve belediyeden yaklaşık 38 milyon TL hakediş alan Sur Müzik firmasının tamamen bir "vitrin ve paravan" olduğu saptandı. Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in yönetimindeki Koşan Adam firmasına haksız menfaat sağlamak amacıyla bu yönteme başvurulduğu belirlendi.

MÜDÜRE "TASARRUF TEDBİRİ YOK, İMZALA" BASKISI

Kültür Müdürü olarak yeni atanan mimar Nesibe Esin Pamir, ihale bedelinin büyüklüğünden tereddüt ettiğini ancak Belediye Başkan Yardımcısı Berna Avcı'nın bizzat araya girerek "Her şey ayarlandı, bu uluslararası festival olduğu için tasarruf tedbirlerine takılmaz, imzala" diyerek kendisini baskı altına aldığını itiraf etti.