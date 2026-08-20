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Şile Bezi Festivali vurgununda MASAK raporu: Altından Ahbap-Çavuş ilişkisi çıktı! Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in rüşvet çarkı ortaya çıktı

CHP’li Şile Belediyesi’ndeki festival soygunundan da Ahbap-Çavuş ilişkisi çıktı. Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil’in de belediyede rüşvet çarkı kurduğu belirlendi.

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Şile Bezi Festivali vurgununda MASAK raporu: Altından Ahbap-Çavuş ilişkisi çıktı! Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in rüşvet çarkı ortaya çıktı

Şile Belediyesi soruşturmasında, Şile Bezi Festivali vurgununa ilişkin MASAK ve Mali Bilirkişi Raporları, Haluk Levent ile kardeşi Berkant Acil, kız kardeşi ve Levent'in asistanı Yeliz Kaya arasındaki milyonlarca liralık karanlık para trafiğini belgeledi.

SUR MÜZİK PARAVAN

35. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali hizmet alımı süreci kurgusal olarak tasarlandı.

Şile Bezi Festivali vurgununda MASAK raporu: Altından Ahbap-Çavuş ilişkisi çıktı! Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in rüşvet çarkı ortaya çıktı-2

İhaleyi kâğıt üzerinde kazanan ve belediyeden yaklaşık 38 milyon TL hakediş alan Sur Müzik firmasının tamamen bir "vitrin ve paravan" olduğu saptandı. Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in yönetimindeki Koşan Adam firmasına haksız menfaat sağlamak amacıyla bu yönteme başvurulduğu belirlendi.

MÜDÜRE "TASARRUF TEDBİRİ YOK, İMZALA" BASKISI

Kültür Müdürü olarak yeni atanan mimar Nesibe Esin Pamir, ihale bedelinin büyüklüğünden tereddüt ettiğini ancak Belediye Başkan Yardımcısı Berna Avcı'nın bizzat araya girerek "Her şey ayarlandı, bu uluslararası festival olduğu için tasarruf tedbirlerine takılmaz, imzala" diyerek kendisini baskı altına aldığını itiraf etti.

Şile Bezi Festivali vurgununda MASAK raporu: Altından Ahbap-Çavuş ilişkisi çıktı! Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in rüşvet çarkı ortaya çıktı-3

1,5 MİLYON DOLARLIK TRANSFER

Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına 10 Eylül 2024'te tek seferde 1 milyon 500 bin dolar nakit para yatırıldığı, bir gün sonra paranın tekrar sistem dışına çıkarılarak transfer edildiği belirlendi.

HALUK LEVENT İLE BAZ VEREN KİRLİ TRAFİK

MASAK ve Mali Bilirkişi Raporu'nda, Berkant Acil'in finansal operasyonlarında eşi Çiğdem Acil'in rol oynadığı belirtildi. Raporda, şüpheli Berkant Acil ile Haluk Levent arasında tam 96,3 milyon Türk lirası tutarında devasa bir para transfer hacmi bulunduğu saptandı.

Berkant Acil, Şile Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklandı.Berkant Acil, Şile Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklandı.

FESTİVAL PARALARIYLA ALINAN LÜKS TELEFONLAR BELEDİYEDE PAYLAŞILDI

Şüpheli Berkant Acil, Başkan Özgür Kabadayı'nın özel kalem müdürü Oğuz Kaçmaz'ın talebi üzerine lüks cep telefonları alarak belediye yetkililerine rüşvet olarak teslim ettiğini doğruladı.

Haber: Leyla Yıldız

35. Şile Bezi Festivalinde 20 milyonu aşan kamu zararı! Sıla, Melek Mosso, Can Bonomo... Ünlü sanatçıların ödemeleri de dosyada35. Şile Bezi Festivalinde 20 milyonu aşan kamu zararı! Sıla, Melek Mosso, Can Bonomo... Ünlü sanatçıların ödemeleri de dosyada

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Şile Bezi Festivali vurgununda MASAK raporu: Altından Ahbap-Çavuş ilişkisi çıktı! Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in rüşvet çarkı ortaya çıktı-5 Şile Bezi Festivali vurgununda MASAK raporu: Altından Ahbap-Çavuş ilişkisi çıktı! Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in rüşvet çarkı ortaya çıktı-6 Şile Bezi Festivali vurgununda MASAK raporu: Altından Ahbap-Çavuş ilişkisi çıktı! Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in rüşvet çarkı ortaya çıktı-7
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