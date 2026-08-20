Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den Yunanistan'a Ege uyarısı! "Mülkiyeti devredilmemiş adalar" vurgusu

Türkiye'nin Milli Parklar Kanunu kapsamında Muğla Fethiye-Antalya Kaş açıklarında ve Kuzey Ege'de toplam 23 bin kilometrekarelik sahayı "Deniz Milli Parkı" ilan etmesi Atina'yı rahatsız etti. Yunanistan bu hamleye karşılık olarak Adalar Denizi'ni de kapsayan "Yenilenebilir Enerji Kaynakları Özel Mekansal Çerçevesi" ilan etti.

O ADALAR SİZİN DEĞİL

Dışişleri Bakanlığı'nın Atina'ya cevabı gecikmedi.

Bakanlığın açıklamasında Ege konusunda sert çizgi çekilirken "Mülkiyeti Yunanistan'a devredilmemiş adalar" vurgusu dikkat çekti.

Yunanistan tarafından Ege Denizi'ni de kapsayacak şekilde ilan edilen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Özel Mekansal Çerçevesi'ne tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Yunanistan'ın diğer benzer girişimlerinde olduğu üzere, aidiyeti uluslararası antlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dahil, iki ülke arasındaki birbiriyle bağlantılı Ege sorunları bağlamında ülkemiz açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacaktır." dedi.

Böylelikle Türkiye, 150'den fazla tartışmalı ada, adacık ve kayalıkta tek taraflı hamlelere veya fiili durumlara tolerans göstermeyeceğine işaret etti.

TEK TARAFLI TASARRUFTAN KAÇIN ATİNA

Bakanlık Sözcüsü Keçeli, "Geçmişte çeşitli vesilelerle vurguladığımız gibi, bu ve benzeri girişimler Türkiye'nin Ege meselelerine ilişkin hukuki pozisyonunu etkilemeyecektir." ifadelerini kullandı.

Keçeli şöyle devam etti:

"Ege Denizi ve Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılması gerektiğini ve uluslararası deniz hukukunun söz konusu denizlerde kıyıdaş devletler arasında iş birliğini teşvik ettiğini hatırlatıyor, Türkiye'nin Ege Denizi'nin iki kıyıdaş devletinden biri olarak Yunanistan'la iş birliğine her zaman hazır olduğunun bir kez daha altını çiziyoruz."

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, "Türkiye, 7 Aralık 2023 tarihli Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi çerçevesinde, sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk temelinde çözümü için samimi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği yönündeki tutumunu muhafaza etmektedir." sözlerini sarf etti.

Adalar Denizi'nde mülkiyeti Yunanistan'a ait olmayan coğrafi oluşumlar

YUNAN'IN HAMLESİ NE ANLAMA GELİYOR

Yunanistan'ın Ege Denizi'ni de kapsayan tek taraflı mekansal planlama girişiminin başrolünde Çevre ve Enerji Bakanlığı yer alıyor.

Yunan Çevre ve Enerji Bakanlığı, yenilenebilir enerji kaynaklarının (YEK) gelişimini düzenleyen ve 10 yılı aşkın süredir bekleyen yeni "Yenilenebilir Enerji Kaynakları Özel Mekansal Çerçevesi" taslağını kamuoyu görüşüne sunduğunu duyurmuştu.

Atina'nın yayınladığı ʺYenilenebilir Enerji Kaynakları Özel Mekansal Çerçevesiʺnin sözde kapsadığı ve kapsamadığı alanlar

2008 yılından kalan eski mevzuatın yerine geçecek yeni çerçeve, Atina'nın taşıma kapasitesini ve çevre koruma önceliklerini göz önünde bulundurarak rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarına katı coğrafi kısıtlamalar, dışlama bölgeleri ve mesafe sınırlandırmaları getiriyor.

Hazırlanan yeni taslak uyarınca, rüzgar enerjisi projelerine yönelik coğrafi yasaklar ve sınırlandırmalar önemli ölçüde sıkılaştırıldı.

Taslak çerçeve kapsamında ilk kez bataryalar ve BESS gibi deniz üstü rüzgar/güneş santralleri ile elektrokimyevi enerji depolama tesisleri için özel konumlandırma ve koruma kuralları tanımlandı.

Kararla adalardaki rüzgar santrallerinin kaplayacağı azami alan belediye birimi başına yüzde 4 ile sınırlandırıldı.

Natura 2000 koruma ağı kapsamındaki alanlarda, ormanlarda, milli parklarda ve kıyı şeridine 150 metreden daha yakın bölgelerde güneş santrali kurulması yatay olarak yasaklandı.