TIKLADIĞINIZ ANDA NE OLUYOR?

Asıl tehlike, reklama tıklandığı anda başlıyor. Kullanıcı, güvendiği ekonomi sitesinin içinden bir habere geçtiğini düşünürken başka bir internet adresine yönlendiriliyor. Bu adres ilk bakışta gerçek bir haber sitesinin kopyası gibi hazırlanabiliyor; logo, yazı karakterleri, haber sayfası tasarımı, fotoğraflar ve hatta haber dili birebir taklit edilebiliyor.

Kullanıcının karşısına bu kez Fatih Karahan, ünlü bir ekonomist, iş insanı ya da kamu kurumunun adının kullanıldığı sahte bir haber çıkarılıyor. Haberin devamında ise genellikle "yeni yatırım sistemi", "sınırlı kontenjan", "devlet destekli kazanç modeli" gibi ifadelerle kullanıcıdan telefon numarası, e-posta veya kişisel bilgiler isteniyor.