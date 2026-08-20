Dolandırıcılar Google’da cirit atıyor: Vatandaşa tuzak kuranların adresi oldu! Sahte haberlerle vurgun yapıyorlar
Sosyal medyadan sonra güvenilir haber sitelerinin reklam alanlarına sızan dolandırıcılar, Google altyapısındaki denetim açığını kullanarak sahte haberlerle vatandaşların kişisel bilgilerini ve paralarını hedef alıyor. "Cloaking" yöntemiyle sistemleri atlatan yeni vurgun dalgası, teknoloji devinin güvenlik mekanizmalarını tartışmaya açtı.
Dijital dolandırıcılıkta yeni perde açıldı. Dolandırıcılar bu kez sosyal medya hesaplarını değil, Google altyapısını kullanarak Türkiye'deki internet sitelerinin reklam alanlarını hedef aldı. Hem manipülasyon hem de vurgun yaptılar. Sıradan bir işletme reklamı görünümü altında Google'ın reklam sistemlerine giren kampanyalarla kullanıcıların karşısına sansasyonel sahte haberlerle çıkmaya başladılar. Vatandaşlar haberlere tıkladığında ise "yeni yatırım sistemi", "sınırlı kontenjan", "devlet destekli kazanç modeli" gibi ifadelerle telefon numarası, e-posta veya kişisel bilgiler isteniyor. Ortaya çıkan tablo, Google'ın reklam ekosistemi ve devasa dağıtım kapasitesindeki ciddi bir güvenlik açığı tartışmasını beraberinde getiriyor.
Uzmanlar, yaşanan olayın yalnızca sahte reklam vakası olmadığını, dijital reklam ekosistemindeki ciddi bir denetim açığının göstergesi olduğunu söylüyor.
NE YAPTILAR?
Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre, dolandırıcıların yıllardır kullandığı "ünlü isim + sansasyonel haber + yatırım fırsatı" yöntemi artık yeni bir aşamaya taşınmış durumda. Sosyal medyada defalarca karşımıza çıkan sahte yatırım reklamları, bu kez güvenilir haber kuruluşlarının reklam alanlarına kadar ulaşıyor.
Üstelik yöntem oldukça çarpıcı. Reklam sistemlerine sıradan ve zararsız bir işletme kampanyası izlenimi veren reklamların, kullanıcıların karşısına çıktığında farklı içerikler gösterebilmesi, "cloaking" olarak bilinen reklam gizleme/manipülasyon yöntemini akıllara getiriyor.
"FATİH KARAHAN KOVULDU"
Son günlerde özellikle ekonomi sitelerinin reklam alanlarında "Merkez Bankası Başkanı kovuldu" sahte başlığı dikkat çekiyor.
Reklam alanındaki başlığın köşesinde ise bir pastane ismi yer alıyor.
İlk bakışta sistem hatası gibi görünen görüntünün arkasında ise dijital dolandırıcılığın giderek karmaşıklaşan yeni yöntemleri bulunuyor. İşin en tehlikeli tarafı ise burada başlıyor. Çünkü reklam, güvenilir ekonomi sitelerinin ana sayfasında yer aldığı için reklam alanı da olsa okuyucu doğal olarak bunun gazete tarafından hazırlanan bir içerik olduğunu düşünebiliyor.
TIKLADIĞINIZ ANDA NE OLUYOR?
Asıl tehlike, reklama tıklandığı anda başlıyor. Kullanıcı, güvendiği ekonomi sitesinin içinden bir habere geçtiğini düşünürken başka bir internet adresine yönlendiriliyor. Bu adres ilk bakışta gerçek bir haber sitesinin kopyası gibi hazırlanabiliyor; logo, yazı karakterleri, haber sayfası tasarımı, fotoğraflar ve hatta haber dili birebir taklit edilebiliyor.
Kullanıcının karşısına bu kez Fatih Karahan, ünlü bir ekonomist, iş insanı ya da kamu kurumunun adının kullanıldığı sahte bir haber çıkarılıyor. Haberin devamında ise genellikle "yeni yatırım sistemi", "sınırlı kontenjan", "devlet destekli kazanç modeli" gibi ifadelerle kullanıcıdan telefon numarası, e-posta veya kişisel bilgiler isteniyor.
UZMANLAR NE DİYOR?
Uzmanlar, yaşanan olayın yalnızca bir sahte reklam vakası değil, dijital reklam ekosistemindeki ciddi bir denetim açığının göstergesi olduğuna dikkat çekiyor. Uzmanlar, "Google'ın reklam sistemleri büyük ölçüde otomatik denetim ve açık artırma mekanizmalarıyla çalışıyor. Dolandırıcılar ise 'cloaking' gibi yöntemlerle denetim sırasında zararsız bir işletme veya internet sitesi gösterip, reklam gerçek kullanıcıya ulaştığında içeriği değiştirebiliyor. Buradaki temel açık, reklamın sisteme kabul edildiği anda yapılan kontrolün yeterli olmaması; reklamın yayında kaldığı süre boyunca yönlendirdiği adreslerin, içerik değişikliklerinin ve reklam veren kimliğinin sürekli ve etkin biçimde denetlenememesi. Özellikle güvenilir haber sitelerinde yayınlanan reklamlar için Google'ın daha sıkı reklam veren doğrulaması, gerçek zamanlı yönlendirme kontrolü ve sahte haber tespit mekanizmaları uygulaması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.
CİDDİ BİR GÜVENLİK AÇIĞI
Ortaya çıkan tablo, Google açısından ciddi bir güvenlik tartışmasını beraberinde getiriyor. Çünkü dolandırıcılar artık yalnızca sosyal medya hesaplarından kullanıcı avlamıyor; Google'ın reklam ekosisteminin sağladığı devasa dağıtım kapasitesini de kullanıyor. Bir reklam Google'ın veya bağlantılı reklam teknolojilerinin denetim süreçlerinden geçerek büyük bir ekonomi sitesinde görüntülendiğinde kullanıcı açısından önemli bir güven bariyeri aşılmış oluyor.
Bu nedenle mesele artık "internette sahte reklam var" denilerek geçiştirilemeyecek noktada. Google, dünyanın en büyük dijital reklam ekosistemlerinden birini işletiyor. Altyapısının dolandırıcılık kampanyaları tarafından kötüye kullanılmasını engellemekten de sorumlu. Şirket, sahte reklamları yasakladığını söylese de bu reklamların güvenilir yayınların reklam alanlarına kadar ulaşabilmesi, Google'ın otomatik denetim sisteminin ne kadar etkili olduğu sorusunu gündeme getiriyor.