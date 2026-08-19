Fofana'dan Galatasaray'a olumsuz yanıt! Roma'yı istiyor
Lyon'un genç kanat oyuncusu Malick Fofana için Roma transferi tamamlanma aşamasına geldi. İtalyan ekibi, Fransız kulübüyle bonuslar dahil 35 milyon euro karşılığında anlaşırken, 21 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'ın teklifini reddettiği belirtildi.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da forma giyen Malick Fofana'nın geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Roma, genç futbolcunun transferi konusunda Lyon ile anlaşmaya vardı.
Transferin toplam maliyetinin bonuslarla birlikte 35 milyon euroya ulaşacağı aktarıldı.
ROMA TRANSFERİ İÇİN ANLAŞMA SAĞLADI
Roma'nın, Fofana'nın transferi için Lyon ile yürüttüğü görüşmelerde mutlu sona ulaştığı belirtildi.
İtalyan kulübünün transferi resmileştirmek için Fransız ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmaların tamamlanmasını beklediği ifade edildi.
Lyon ile Fenerbahçe arasındaki play-off eşleşmesinin sona ermesinin ardından Fofana'nın Roma'ya transferinin tamamlanması planlanıyor.
Bu nedenle genç oyuncunun transferinin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.
GALATASARAY'DAN FOFANA'YA TEKLİF
Malick Fofana için son dönemde Galatasaray'ın da devreye girdiği belirtildi.
Sarı-kırmızılıların ilgisine rağmen 21 yaşındaki futbolcunun tercihini Roma'dan yana kullandığı ve Galatasaray'ı reddettiği aktarıldı.
Fofana'nın Roma'ya transfer olmak istediği ve bu nedenle Galatasaray'ın girişimine olumlu yanıt vermediği kaydedildi.
Böylece Fransız oyuncunun kariyerine İtalya Serie A'da devam etmesinin önü açıldı.
BU SEZON 3 MAÇTA OYNADI
Malick Fofana, Lyon formasıyla bu sezon şu ana kadar 3 karşılaşmada görev aldı.
Genç futbolcu bu maçlarda toplam 190 dakika sahada kaldı.
Roma'nın transferi, Lyon'un Fenerbahçe ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off maçlarının ardından tamamlaması bekleniyor.