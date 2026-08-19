Fofana'dan Galatasaray'a olumsuz yanıt! Roma'yı istiyor



GALATASARAY'DAN FOFANA'YA TEKLİF

Malick Fofana için son dönemde Galatasaray'ın da devreye girdiği belirtildi.

Sarı-kırmızılıların ilgisine rağmen 21 yaşındaki futbolcunun tercihini Roma'dan yana kullandığı ve Galatasaray'ı reddettiği aktarıldı.



Fofana'nın Roma'ya transfer olmak istediği ve bu nedenle Galatasaray'ın girişimine olumlu yanıt vermediği kaydedildi.

Böylece Fransız oyuncunun kariyerine İtalya Serie A'da devam etmesinin önü açıldı.