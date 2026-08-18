İslami nikah kıymıştı! Roberto Carlos için Müslüman oldu iddiası

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Brezilya'nın Sao Paulo kentinde Şeyh Jihad Hammadeh ve İslam toplumu temsilcileriyle bir araya geldi. Şahin, görüşmenin ardından yaptığı paylaşımda Roberto Carlos'un Müslüman olduğunu duyurdu.

Brezilya ve dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden Roberto Carlos hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Hammadeh'in Şahin'e verdiği bilgiye göre Carlos, yaklaşık dört hafta önce kendisini ziyaret etti. Bu görüşmede Brezilyalı futbol efsanesinin kelime-i şehadet getirerek İslam'ı seçtiği öne sürüldü.

Ali Şahin'in aktardığına göre Şeyh Jihad Hammadeh, Roberto Carlos'un uzun süredir kendisiyle temas halinde olduğunu söyledi.

ROBERTO CARLOS'TAN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Roberto Carlos'un Müslüman olduğu yönündeki iddia gündem olurken, Brezilyalı futbol efsanesinden konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

İSLAMİ USULLERE GÖRE NİKAH DETAYI

Roberto Carlos'un Müslüman olduğu yönündeki iddianın ardından, Suhaila Ettahiri ile yaptığı evlilik de yeniden gündeme geldi.

İspanyol basınına dayandırılan haberlere göre Carlos ile spor dünyasında menajerlik ve yöneticilik yapan Fas ve Lübnan kökenli Ettahiri, 2026 yılının başında gözlerden uzak özel bir törenle evlendi. Çift, 25 Temmuz'da yakın dostlarının katıldığı bir organizasyonla evliliklerini bir kez daha kutladı.

Sosyal medyaya ve Arap basınına yansıyan görüntülerde ise çiftin İslami usullere göre gerçekleştirilen nikâh töreni dikkat çekti. Törende bir din görevlisinin yer aldığı, Suhaila Ettahiri'nin ise başörtüsü taktığı görüldü.

Roberto Carlos'un Müslüman olduğu yönündeki iddianın gündeme gelmesiyle, İslami usullere göre gerçekleştirilen nikâh törenine ait bu görüntüler de yeniden gündem oldu.

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