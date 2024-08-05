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Kayınvalidesi ile buzları eriten Beren Saat'ten koyu sohbet! Artık Serpil Doğulu ile aralarından su sızmıyor

Kayınvalidesi Serpil Doğulu ile buzları tamamen eriten Beren Saat, Bodrum’da kaynanası ile görüntülendi. Gelin-kaynananın sohbeti görülmeye değerdi.

Evren Abdullahoğlu Evren Abdullahoğlu takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Ağustos 2024
Kayınvalidesi ile buzları eriten Beren Saat’ten koyu sohbet! Artık Serpil Doğulu ile aralarından su sızmıyor

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Bir dönem evliliklerinde yaşadıkları problemlerle sık sık magazin gündemine gelen Beren Saat ve Kenan Doğulu şimdilerde, herkesi kıskandıracak aile saadetleriyle gündeme geliyorlar. Özellikle de Beren Saat ile kayınvalidesi Serpil Doğulu arasında sorun olduğu, hatta bir dönem aynı markette karşılaşan gelin-kaynananın birbirine selam vermedikleri bile iddia ediliyordu. Kenan Doğulu ve Beren Saat aralarının düzelmesiyle gelin-kaynana arasındaki buzlar da tamamen erimişti.

ARALARINDAN SU SIZMIYOR!
Son dönemlerde çok sık bir araya gelen Kenan Doğulu'nun konserlerini bile kaçırmayan ve yan yana samimi görüntüler veren gelin Beren Saat ve kaynana Serpil Doğulu, birlikte tatil yapmaya da başladı. Kenan Doğulu'nun Bodrum Yalıkavak'ta vereceği konser öncesi bir mekanda görüntülenen Seril Doğulu ve Beren Saat'in aralarından yine su sızmadı. Renkli bir etek ve beyaz spor bir atlet giyen Beren Saat, şezlongda kayınvalidesi Serpil Doğulu ile sohbet etti.

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