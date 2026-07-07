Trabzonspor'dan Aral Şimşir sonrası 3 transfer daha! Yuvaya geri dönüyor
Trabzonspor transferde durmuyor. Aral Şimşir'i kadrosuna katanbordo-mavililer, Tolu Arokodare, Gianluca Prestianni ve Ahmetcan Kaplan için girişimlerini sürdürüyor. Yönetim, yeni hamlelerle şampiyonluk meşalesini yakacak.
Rekor bonservisle Aral Şimşir'i renklerine bağlayan Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ediyor. Karadeniz temsilcisi, milli futbolcunun ardından imzalara eklemeler yapacak. Kadrosunu güçlendirmek adına tüm fedakarlığı yapan Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibi, çok iddialı bir oyuncu grubu oluşturmayı hedefliyor.
AHMETCAN KAPLAN GERİ DÖNÜYOR
Trabzonspor'da yetiştikten sonra 2021-2022 sezonunda şampiyonluğun en önemli parçalarından biri haline gelen Ahmetcan Kaplan, 9,5 milyon euro karşılığında Ajax'a transfer olmuştu. Yaşadığı sakatlıkların ardından geride kalan sezonda NEC Nijmegen'e kiralanan genç stoper, eski kulübüne imza atabilir. Kulübüyle ilk temas gerçekleştirildi.
6 MİLYON EURO İSTENİYOR
Hollanda devi Ajax, Trabzonspor ile gerçekleştirdiği görüşmelerde 6 milyon euro talep ettiğini iletti. Ancak Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibi, pazarlıkla birlikte bu ücreti aşağı indirmek amacında. Oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerde ise el sıkışıldı. Eğerkırmızı-beyazlılar onay verirse süreç olumlu olarak tamamlanacak. Maaşına da önemli bir zam yapılması bekleniyor.
33 MAÇA ÇIKTI
Ahmetcan Kaplan, geçen sezonu NEC Nijmegen'de kiralık olarak geçirdi. Jong Ajax da dahil olmak üzere 33 karşılaşmada iki ekibin formasını terletti. 3 gol attı ve 10 sarı kart gördü. 2.702 dakika sahada kaldı. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro.
FORVETE AROKODARE
Gol yollarındaki etkisini artırmayı hedefleyen Teknik Direktör Fatih Tekke, Tolu Arokodare'nin adını verdi. Nijeryalı forvet konusunda da ilk adım atıldı ve temaslar gerçekleştirildi. Yıllık 4 milyon euro seviyesinde maaşının bulunması nedeniyle bu ücretin aşağı çekilmesi adına görüşmeler yapılıyor.
İKİ FORMÜL DE MASADA
Karadeniz ekibi, şampiyonluk adımı olarak gördüğü forvet hamlesinde hata yapmak istemiyor. Arokodare için kulübü Wolverhampton Wanderers ile iki formül üzerinde duruluyor. Bonservisiyle gelmesi veya kiralanması ile ilgili ayrı süreç yönetiliyor. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro.
7 GOL ATTI
Genk'te adını duyurduktan sonra 26 milyon euro karşılığında Wolverhampton Wanderers'a transfer olan Tolu Arokodare, geçen sezon 43 maça çıktı. 7 gol atıp 2 de asist yaparak takımlarına katkı sundu. 17.82 dakika görev yaparak yeşil sahada kaldı.
YENİ ELMAS PRESTIANNI
Noah Saviolo ve Aral Şimşir transferleriyle sol kanat rotasyonunu oluşturan Trabzonspor'da sağ taraf için düşünülen isim ise Gianluca Prestianni. Genç Tangocu için kulübü Benfica ile 22 milyon euro üzerinden başlayan pazarlıklarda 20 milyon euroya kadar gelindi. Temaslar sürüyor. 2029'a kadar kontratının bulunması, Lizbon temsilcisini avantajlı kılarken yönetim, Portekiz ekibinin inadını kırmakta kararlı.
41 KARŞILAŞMADA OYNADI
Velez'den 9 milyon euro karşılığında transfer edildikten sonra değerini 20 milyon euroya kadar çıkaran Prestianni, geçen sezon 41 karşılaşmada görev yaptı. 3 gol atıp 6 da asist yaparak takımına önemli bir katkı sundu. Zaman zaman hırçın bir yapıya bürünse de geleceğin yıldızları arasında bulunuyor. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro.