Trabzonspor'dan Aral Şimşir sonrası 3 transfer daha! Yuvaya geri dönüyor

Ahmetcan Kaplan Amsterdam temsilcisinden ayrılabilir 33 MAÇA ÇIKTI Ahmetcan Kaplan, geçen sezonu NEC Nijmegen'de kiralık olarak geçirdi. Jong Ajax da dahil olmak üzere 33 karşılaşmada iki ekibin formasını terletti. 3 gol attı ve 10 sarı kart gördü. 2.702 dakika sahada kaldı. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro.

Tolu Arokodare Trabzonspor'un yeni forveti olabilir FORVETE AROKODARE Gol yollarındaki etkisini artırmayı hedefleyen Teknik Direktör Fatih Tekke, Tolu Arokodare'nin adını verdi. Nijeryalı forvet konusunda da ilk adım atıldı ve temaslar gerçekleştirildi. Yıllık 4 milyon euro seviyesinde maaşının bulunması nedeniyle bu ücretin aşağı çekilmesi adına görüşmeler yapılıyor.

Tolu Arokodare Nijerya Milli Takımı'nda da oynuyor

İKİ FORMÜL DE MASADA Karadeniz ekibi, şampiyonluk adımı olarak gördüğü forvet hamlesinde hata yapmak istemiyor. Arokodare için kulübü Wolverhampton Wanderers ile iki formül üzerinde duruluyor. Bonservisiyle gelmesi veya kiralanması ile ilgili ayrı süreç yönetiliyor. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro.

Tolu Arokodare geride kalan sezonu 7 golle tamamladı 7 GOL ATTI Genk'te adını duyurduktan sonra 26 milyon euro karşılığında Wolverhampton Wanderers'a transfer olan Tolu Arokodare, geçen sezon 43 maça çıktı. 7 gol atıp 2 de asist yaparak takımlarına katkı sundu. 17.82 dakika görev yaparak yeşil sahada kaldı.