Bankaya karşı nefes kesen mücadele! Var Mısın Yok Musun'da risk giderek büyüyor

Televizyon tarihine damga vuran "Var Mısın Yok Musun", ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunumuyla izleyici ile buluşuyor. İzleyicinin heyecanla takip ettiği başarılı sunucu, bu kez adrenalin ve stratejinin zirve yaptığı yarışma programıyla ekranları renklendiriyor.

Şans faktörü kadar, doğru zamanda doğru kararı almayı gerektiren matematiksel stratejilerin de ön plana çıktığı yarışma, 19. bölümüyle bu akşam izleyicisine yine unutulmaz anlar yaşatacak.