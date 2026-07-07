Aral Şimşir Trabzonspor'da! İmza için şehre ayak bastı: İşte ilk sözleri

Aral Şimşir Trabzonspor tarihinin en pahalı transferi olacak

TÜRKİYE'YE GELDİ

Trabzonspor, Aral Şimşir konusunda tüm detayları çözüme kavuşturdu. 24 yaşındaki futbolcu 18.30 sıralarında Trabzon'a geldi.

Başarılı futbolcu, Başkan Ertuğrul Doğan'a ait TC-TSS kodlu özel uçakla şehre getirildi. Sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sözleşme imzalayıp yeni sezon hazırlıklarına katılacak.

"5 SENEDİR BENİMLE İLGİLENİYORLAR"

Aral Şimşir havalimanında yaptığı açıklamada; "Burada olmaktan çok mutluyum. Buralara gelmek için çok çalıştım. Trabzonspor'un çok büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Buraya gelmek çok zor olmadı. Benimle 5 yıldır ilgileniyor. 4 sene önce burada zafer kazanmıştık. Bakın Allah'ın işine. Sonrasında buraya geldim. Ülkemizi Avrupa'da temsil etmek benim en önemli önceliğim. Aynı şekilde milli takım için de aynısı geçerli. 10 numara veya sol kanat oynamayı çok seviyorum. O pozisyonlara da çok alışığım. Andre Onana ve Stefan Savic çok önemli oyuncular. Muhteşem bir kalite var. Paul Onuachu'ya gol attırmak için çok çalışacağım. Taraftardan Allah razı olsun. Onlara en iyisini vermek adına gayret göstereceğim" dedi.