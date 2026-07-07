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Şam'da Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama! İsrail parmağı mı var?

Suriye'de, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kaldığı otelin yakınlarında patlama meydana geldiği bildirildi. Suriye devlet televizyonu SANA, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Macron'u Cumhurbaşkanlık Sarayı'nda kabul ettiğini duyurdu. Suriye'de peş peşe patlamalar meydana gelirken saldırının ardında İsrail'in yer alıp almadığı ise merak konusu oldu.

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Şam'da Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama! İsrail parmağı mı var?

Suriye'nin başkenti Şam'da Turizm Bakanlığı binası yakınlarında 2 patlama meydana geldiği belirtildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre başkent Şam'ın en işlek caddelerinden birinde bir minibüse ve bir çöp konteynerine yerleştirilen bomba infilak etti.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz resmi makamlardan açıklama yapılmadı.

Şam'da peş peşe iki patlama: Fotoğraflar: Takvim, AFPŞam'da peş peşe iki patlama: Fotoğraflar: Takvim, AFP

MACRON'UN OTELİNİN YAKINDA İKİ PATLAMA

Patlamanın Şam'ı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kaldığı otelin yakınında bir noktada gerçekleştiği aktarıldı.

Patlama sırasında Macron'un Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda olduğu belirtildi.

Video Oynatma İkonu Suriye'nin başkenti Şam'da patlama! İlk görüntüler

Şam'ın Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı yanındaki bir kafede 2 Temmuz'da bombalı terör saldırısı düzenlenmiş, 10 kişi ölmüş 21 kişi yaralanmıştı.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Macron ve Şara, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüşüyorMacron ve Şara, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüşüyor

MACRON ŞARA İLE GÖRÜŞÜYOR

Suriye devlet televizyonu SANA, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Macron'u Cumhurbaşkanlık Sarayı'nda kabul ettiğini duyurdu.

İSRAİL PARMAĞI MI VAR?

Suriye'de peş peşe patlamalar meydana gelirken saldırının ardında İsrail'in yer alıp almadığı ise merak konusu oldu.

Macrondan NATO öncesi Şam ziyareti! Şaraya destek mesajı: Emevi Camisini de ziyaret ettiMacrondan NATO öncesi Şam ziyareti! Şaraya destek mesajı: Emevi Camisini de ziyaret etti

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