Şam'da Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama! İsrail parmağı mı var?
Suriye'de, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kaldığı otelin yakınlarında patlama meydana geldiği bildirildi. Suriye devlet televizyonu SANA, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Macron'u Cumhurbaşkanlık Sarayı'nda kabul ettiğini duyurdu. Suriye'de peş peşe patlamalar meydana gelirken saldırının ardında İsrail'in yer alıp almadığı ise merak konusu oldu.
Suriye'nin başkenti Şam'da Turizm Bakanlığı binası yakınlarında 2 patlama meydana geldiği belirtildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre başkent Şam'ın en işlek caddelerinden birinde bir minibüse ve bir çöp konteynerine yerleştirilen bomba infilak etti.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz resmi makamlardan açıklama yapılmadı.
MACRON'UN OTELİNİN YAKINDA İKİ PATLAMA
Patlamanın Şam'ı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kaldığı otelin yakınında bir noktada gerçekleştiği aktarıldı.
Patlama sırasında Macron'un Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda olduğu belirtildi.
Şam'ın Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı yanındaki bir kafede 2 Temmuz'da bombalı terör saldırısı düzenlenmiş, 10 kişi ölmüş 21 kişi yaralanmıştı.
MACRON ŞARA İLE GÖRÜŞÜYOR
Suriye devlet televizyonu SANA, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Macron'u Cumhurbaşkanlık Sarayı'nda kabul ettiğini duyurdu.
İSRAİL PARMAĞI MI VAR?
Suriye'de peş peşe patlamalar meydana gelirken saldırının ardında İsrail'in yer alıp almadığı ise merak konusu oldu.